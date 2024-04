Ligia Díaz: Jóvenes deben inscribirse en el Registro Electoral antes del 16 de abril

La dirigente vecinal y luchadora social de la parroquia Boquerón, Ligia Díaz fue la invitada a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

Díaz comentó que es fundamental la participación de la juventud, específicamente, los nuevos votantes para el proceso electoral que se cumplirá el venidero 28 de julio.

En este sentido, extendió una invitación para que todos acudan a los puntos habilitados, tanto en el Centro Comercial Fundemos como en la plaza Bolívar de Maturín al igual que en los municipios para que se inscriban en el Registro Electoral.

«Tienen que apurarse, porque el lapso de inscripciones vence el venidero 16 de abril, así que no te quedes en casa y acude a inscribirte para que puedas participar y votar por el futuro de Venezuela», resaltó.

Asegura que continúa trabajando como dirigente del movimiento Ciudades ocultas que lleva adelante Roicis Pérez en Monagas.

Boquerón necesita más atención

Ligia Díaz reconoció el trabajo del Gobierno regional en la parroquia. «Aquí estamos, en la parroquia Boquerón tratando de llevar las necesidades de los servicios públicos que tenemos, aunque sabemos que el ciudadano gobernador ha hecho una labor excelente con relación al alumbrado en muchos sectores que realmente lo necesitaban. Creo que sí ha atendido el llamado de la comunidad».

Aseguró que hay problemas con la recolección de la basura, como en el caso de Menca cuatro. «Allí hay una necesidad de ese servicio. Hay unos señores que nos ayudan a sacar la basura, pero el problema es ¿dónde la botan? Claro, en sitios que son inadecuados, pues, lo que hacen es causar contaminación ambiental, y realmente eso es bastante grave para la comunidad, el ambiente, y la salud.

Por otra parte, señaló que en Godofredo González hace falta asfaltado. «Aparte del tema del aseo, hay otras necesidades como el asfaltado. Hay calles que están totalmente destrozadas, y creo que bueno, con esta labor que está haciendo el gobernador de llevar una gotica de asfalto a las comunidades, esperamos que se acuerden de Godofredo».

También hace falta asfaltado «en la parte de Menca, y en la vía principal, ahorita vi que han arreglado muchos sectores».

Suministro de agua

Resaltó que en algunas partes tienen problemas con las bombas de agua, hecho que era un clamor que también tenía la comunidad que también medianamente arreglaron, pero también se dañó quizás por los problemas eléctricos.

«Pues, lamentablemente, hay bombas que habían sido sustituidas y se han quemado. Hay que revisar esa situación».

Constantes apagones

Mencionó la dirigente vecinal que otro de los problemas que tiene Boquerón tiene que ver con la electricidad. «Nos quitan la luz a cada rato y no nos informan. Hace tiempo se hizo un cronograma para que la gente pudiera saber dónde se iba a ir la luz. Con estos apagones, se han quemado electrodomésticos que en estos momentos resulta muy difícil reponer por los costos».

Señaló que hace falta «la notificación a las comunidades cuando se vaya la luz y lo peor es cuando llega con alto voltaje. Por eso es que se queman los artefactos eléctricos.

«Quiero aprovechar la oportunidad de hacerle el llamado al Gobernador Luna porque en la parte de Menca, en la entrada, allí hubo un desbordamiento de cloacas, a lo largo de mucho tiempo, y por ello, se deterioró la carretera, donde hay bastantes huecos. Respecto al desbordamiento de las cloacas llevaron un camión vacuum al sector Menca II donde hay otro bote, pero el problema sigue igual».

Destacó que esa solicitud se hizo por la aplicación Venapp desde hace mucho tiempo, y realmente no se ha solucionado el problema. «Allí viven muchos niños, de hecho, hay problemas de dengue. No hemos dejado de hacer el llamado, con quién no hemos hablado, pero yo sé que el Gobernador y la ciudadana alcaldesa van a estar pendientes de eso».

Enfatizó que pese a la voluntad del personal, el CDI de Doña Menca necesita respaldo, con insumos. «Las personas acuden, pero muchas veces no los pueden atender porque no hay los insumos mínimos. Recuerde que ahorita la mayoría de las personas no tenemos HCM. Como allí se están regresando las aguas servidas, no están recibiendo las personas después de las 9:00 pm. Además, tampoco cuentan con seguridad».

También abogó por la solución a un bote de aguas servidas que tiene bastante tiempo afectando a la comunidad educativa del Liceo Nacional «Salvador Allende», hecho que representa un grave peligro para estudiantes y docentes de esta institución.

Ligia Díaz se mantiene pendiente de la comunidad de Boquerón.

