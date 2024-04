Héctor Cristiani: Morosidad en pago de cuotas en colegios privados asciende a 50 %

El profesor Héctor Cristiani, presidente de la Asociación de planteles privados en Monagas, Andiep, manifestó que el índice de morosidad en el pago de las cuotas de padres y representantes asciende a un 50 % en Monagas.

Así lo señaló durante la entrevista realizada en «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, donde precisó que con el alto índice de morosidad en los pagos de algunos padres y representantes, se ve afectada la estructura de costos de los planteles, haciendo más cuesta arriba el trabajo que desarrollan estas instituciones.

Ya estamos cerrando el año escolar y a la par viene el 1° de mayo, con la posibilidad de un aumento salarial y en este orden de ideas, Andiep se mantiene alerta ante los anuncios que efectúe el Gobierno Nacional.

Cristiani indicó que en días pasados, asistió a la XIV Asamblea Nacional de Andiep, realizada en Valencia, estado Carabobo, donde sostuvieron un encuentro con la Ministra de Educación, Yelitza Santaella.

«Conversamos sobre la fijación de la matrícula del año 2024 – 2025. Le hicimos el planteamiento de cómo están los colegios privados. Le expresamos el tema del aumento de los servicios que aumentan a cada rato y que eso genera recalcular la cuota de escolaridad mensualmente».

En razón de ello, pidieron la congelación de tarifas de los servicios en los colegios privados, con tarifas que son impagables. «Cada vez que un servicio pase de 10 mil a 19 mil hay que convocar una asamblea. No me canso de decir que transmitimos conocimientos. No me canso de decirlo no vendemos ni transformamos materia prima, sino que formamos a los niños para el futuro con el servicio educativo, no somos administradores de condominios».

Resaltó como positiva esta reunión, al tener en cuenta que desde hace mucho tiempo, representantes del Ministerio de Educación no sostenían un encuentro desde hace tiempo.

«También hablaron sobre el tema del Seniat porque no somos agentes de retención y se sorprendió cuando conoció que también tienen que pagar un impuesto al Ince de manera trimestral, cosa que prometió resolver».

Es importante el 1° de mayo, donde hay muchas dudas. La tendencia es que los aumentos serán a través de los bonos.

«Si es como el de alimentación, eso afectará la matrícula. Hay que esperar que el Estado decida qué ocurrirá en esta materia, porque el 70 % de nuestros costos se van en la nómina. Eso es lo que modifica siempre nuestros precios. Normalmente, no aumentamos más del 30 %. Antes el servicio era 0,6 %. Ahorita pasó a un 10 %.

Lo bueno es que se habló de educación, y cómo la educación privada se insertará en la educación de jóvenes y adultos a partir de 15 años.

«La Gaceta Oficial, fijó el sistema de Planes de estudio para la Educación técnica profesional en la modalidad de educación de jóvenes. Es decir, saldrán como técnicos en Agropecuaria, Artes, Hidrocarburos, Industrial, Prevención ciudadana, salud, economía social, informática y transporte multimodal. En 3 años estarán preparados para incorporarse al mercado laboral. El Ministerio quiere que si tenemos un trabajador panadero, se le da la formación académica».

Mencionó que las instituciones educativas privadas, tendrán que adaptar sus espacios para impartir esta formación.

«En este aspecto, el Estado debe darnos un respaldo económico, para que se logren los objetivos con los costos bien definidos para recibir el apoyo. Como es educación de adultos, es oportuno reunirse para analizar esa Gaceta Oficial».

Consideró que es oportuno que nuestros jóvenes también puedan ser instruidos en un oficio, de acuerdo a los planes del Ministerio de Educación.

¿Y los docentes?

El profesor Cristiani mencionó que el docente que labora para la educación privada tiene un tratamiento que puede mejorar.

Comentó que para el personal docente, el bono de alimentación supera los 50 dólares, mientras que los salarios están por encima de los 120 dólares.

«Ojalá pudiéramos llegar a 200 dólares, pero esas decisiones dependerán de los anuncios del 1° de mayo».

Profesor Héctor Cristiani, presidente de Andiep Monagas.

