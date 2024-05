Eudys Marín: No se pueden frustrar las expectativas del pueblo

El doctor Eudys Marín, coordinador regional de Soluciones para Venezuela, fue el invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

Durante el espacio, mencionó que Claudio Fermín, candidato presidencial de Soluciones para Venezuela, ya cuenta con su tarjeta en la boleta electoral digital de cara a las elecciones del venidero 28 de julio.

«Ayer mismo dimos a conocer a nuestros activistas la ubicación de la tarjeta que es la que tiene el mapa de Venezuela. Estamos orientando a votar por la figura de Claudio Fermín en dicha tarjeta».

Resaltó que el profesor Claudio Fermín es una figura muy preparada y que está colocando su nombre al servicio de los venezolanos.

«Debemos tener en cuenta que frente a la profunda crisis económica y social, así como en la división y polarización, consideramos que debemos presentar una candidatura de un hombre que se ha caracterizado por hacer de la política una constante pedagogía. Por eso, nos sentimos orgullosos de decir que lo apoyamos porque él representa los valores con los que nosotros nos identificamos en este tiempo. Creemos que frente a lo absurdo, se imponga la racionalidad».

Expresó que frente a la emocionalidad, que no sólo es alegría, sino rabia, incertidumbre, odio y rencor, el profesor Claudio Fermín encarna una candidatura de unión y reconciliación.

«Frente a las elecciones presidenciales, se cree que se resuelve el problema. Si se da un cambio, no puedes venir a hacer caída y mesa limpia. De manera que frente a la realidad, necesitas la figura de un conciliador, donde se pueden generar cambios para bien, no para sustituir una camorra por otra».

Cree que los venezolanos tienen acumuladas facturas. «El 29 o comenzamos a pasar esas facturas o buscamos dialogar para buscar la reconciliación que requiere el país».

Aseguró que Fermín es el único que viene subiendo en las encuestas, que se deslinda de otras candidaturas que no se parecen a la de Soluciones. «El asunto es que el pueblo pueda valorar cuál es la opción que se asemeje a su credo y aspiraciones. Nosotros no podemos estar con quienes clamaron por el bloqueo y las privatizaciones. Lo cierto es que la industria petrolera necesita a los mejores para reflotarla. No se puede mezclar el aceite con el vinagre. Es por eso que con la candidatura de Claudio, se propugna una candidatura de Unidad nacional».

Señaló que Soluciones no sigue modas, sino que un dirigente presente un proyecto de país. No tienen nada que ver con quien dice que si gana, gobierna otro. «Creemos que debe existir mucho más Estado preocupado por más escuelas y hospitales. No queremos un estado invirtiendo en hoteles. Pudiéramos conversar con otro candidato que tenga un plan país en concreto. No nos negamos a sentarnos a dialogar».

Pasaje estudiantil es una lucha conquistada

Respecto a la situación actual del pasaje estudiantil, Eudys Marín comentó que es inaudito que se esté irrespetando una tarifa preferencial que es producto de una lucha conquistada.

Mencionó que el pasaje estudiantil es las 24 horas y los 365 días del año. Los estudiantes solo deben pagar un 30% de la tarifa.

Enfatizó que no puede ser posible que este pasaje se cobre de lunes a viernes, cuando los sábados hay estudiantes que necesitan acudir a clases.

Considera que en este aspecto, es preciso llamar la atención de las autoridades para que tengan en cuenta cuáles son las prioridades y hagan respetar también la lucha de los estudiantes en Maturín.

Dr. Eudys Marín, coordinador regional de SPV.

Lea también:

Deisi Andrade: Hay que estar alerta ante la trata de personas