Gobierno de Monagas realiza jornada médico – social a la comunidad chaima

Una vez más, el gobernador Ernesto Luna, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Misiones y Grandes Misiones, lleva bienestar y salud al pueblo indígena chaima en el municipio Caripe del estado Monagas.

La actividad se realizó este martes 7 de mayo en la sede el Consejo Comunal El Corozo, parroquia El Guácharo.

De esta manera, el mandatario regional cumple los lineamientos del presidente Nicolás Maduro en cuanto a visibilizar e incluir en las políticas sociales a los pueblos originarios.

La jornada médico-social atendió a más de 300 habitantes de las comunidades El Corozo, Taparitas y El Guamo; según detalló la alcaldesa Dalila Rosillo, quien, en compañía de Ivelise Romero, Autoridad Única de los Pueblos Indígenas en Monagas, estuvo presente en el operativo compartiendo con el pueblo, que se encuentra agradecido por las bondades que llegaron a la parroquia El Guácharo.

El despliegue de las instituciones nacionales y regionales permitió la valoración médica de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, quienes fueron atendidos en las áreas de Medicina General, Pediatría, Control de Vacunas, Valoración Nutricional, Inmunización, Desparasitación y entrega de medicamentos; así como en los servicios de barbería, peluquería, pintacaritas y actividades de recreación, agregó la gerente municipal.

Así mismo, las personas de la tercera edad se chequearon la tensión arterial, mientras que a os infantes les hicieron la evaluación antropométrica (talla, peso y perímetros corporales) para verificar su estado de salud y recibir sus respectivos complejos multivitamínicos, detalló.

Este operativo fue coordinado por Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, a cargo de Danielys León, en sinergia con el Instituto Único de Salud del Estado Monagas (InsaMonagas), Salud Indígena, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Nutrición (INN), Instituto Estatal de la Mujer y la Familia “Felicia Rondón de Cabello” (Iemfa) y Consejo Comunal Indígena El Corozo, entre otros.

Atención para todos

“Esta jornada me parece excelente. Recibí atención médica, revisé mi tensión arterial, me desparasité y me dieron los medicamentos gratis”, dijo María Fermín, residente de la comunidad Las Taparitas.

De igual manera, Marianys Zapata se realizó su control prenatal y agradeció al presidente Maduro y al gobernador Luna por enviar la jornada a su comunidad, donde su gente, además de atender su salud, pasó por el servicio de corte de cabello y barbería, consideró que es una bendición para todos.

El Gobierno de Monagas garantiza la entrega de medicamentos gratis al pueblo.

La alcaldesa Dalila Rosillo y la Autoridad Única de los Pueblos Indígenas, Ivelise Romero, comparten con los presentes.

Los niños y niñas disfrutan el arte de los pintacaritas.

