¡Toma nota! Así es el código de vestimenta en Qatar

Muchas de las restricciones que imperan en Qatar han causado polémica en el mundo occidental en el contexto de la celebración del Mundial de la FIFA. Las prohibiciones para beber alcohol en la mayor parte del país (salvo zonas designadas) y para mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio son algunas de las más llamativas.

Derivado de ello, el foco se ha movido ahora hacia la forma de vestir. ¿Hay restricciones en ello? ¿Cómo y en qué casos aplican?

El Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar 2022 compartió el código de vestimenta difundido por el gobierno local.

“Qatar es uno de los países más diversos del mundo, con personas de más de 90 países diferentes que viven y trabajan aquí”, inicia. “La mayoría de las personas en Qatar eligen vestirse de manera conservadora, pero el código de vestimenta para los visitantes es relajado”, asegura el texto.

El código de vestimenta de Qatar prohibe el uso de franelillas o bermudas | Foto: Web

La recomendación que hace el gobierno qatarí a quienes viajen al país en cuando a la forma de vestir es una: “Pedimos amablemente que los visitantes muestren respeto por la cultura local evitando revelar excesivamente la ropa en público”.

Esto es, en términos más claros: “que hombres y mujeres se aseguren que sus hombros y rodillas estén cubiertos”. Dicha directriz aplica, principalmente, en mezquitas, oficinas, edificios gubernamentales, establecimientos y centros comerciales.

Sin embargo, no hay una pena en caso de infringirla: simplemente se impide el acceso temporalmente en los que la persona acata la instrucción. El código de vestimenta qatarí permite el uso de trajes de baño en playas y piscinas privadas sin restricción alguna, hoteles incluidos

En estadios, hoteles, bares y sitios turísticos, la gente suele vestirse como en cualquier lugar de Occidente. “Es mucho más relajado. Se ve de todo”, asegura una fuente del Comité consultada por AS.

Qatar es el anfitrión del evento más esperado del deporte: La Copa del Mundo | Foto: Web

Recomendaciones para mujeres que visiten Qatar

Las restricciones para las mujeres qataríes no son tan estrictas como en otros países musulmanes. No están obligadas a cubrirse el rostro por completo como ocurre en otros países de la zona, como Arabia Saudita. La burka no se acostumbra, de hecho; es más común el uso del hiyab, aunque más por costumbre que por algún mandato.

“No, no (tendrán que vestirse de forma específica). Qatar es más abierto, no somos como Arabia Saudita. Las mujeres pueden estar afuera, traer bikini y nadar en el mar. Expresó el embajador de Qatar en México, Mohammed Al Kuwari, en entrevista con AS realizada en septiembre de 2019.

“Las mujeres en Qatar, ahorita, tienen más oportunidad que el hombre. Hay muchas mujeres trabajando en la Copa Mundial y con el Comité Olímpico. Mi hija también está trabajando para la Copa Mundial y hay muchas oportunidades. Las mujeres trabajan más que los hombres”, añadió el diplomático.

¿Qué prendas de vestir no puedes lucir en Qatar 2022?

Uno de los puntos primordiales es que las mujeres principalmente deben cubrir hombros y rodillas.

Mujeres

* Deben usar playeras y/o blusas sin escote y que cubran la parte superior de sus brazos.

* Pueden usar faldas, shorts o vestidos siempre y cuando, su largo sea por debajo de la rodilla.

* No se pueden usar leggings ni pantalones rotos.

* Se puede usar bikini siempre y cuando se esté en las playas o albercas.

* Se debe usar shayla (un tipo de cobertura de la cabeza) si se tiene que visitar algún edificio o dependencia gubernamental.

Pese a las altas temperaturas de Qatar, la vestimenta es cubierta, a diferencia de los países tropicales de América | Foto: Web

Hombres

* No pueden usar shorts por arriba de la rodilla.

* Deben evitar usar playeras o camisetas con dibujos, algún slogan o frases ofensivas.

¿Qué pasa si no se cumple con el código de vestimenta de Qatar 2022?

Usar ropa atrevida o provocadora en Qatar podría ser motivo de un llamado de atención, una multa o en el peor de los casos una sanción de índole judicial.

Se dice que aquellos que no cumplan con el punto de cubrir hombros y rodillas, tendrán problema para entrar a los establecimientos, incluyendo los propios estadios.

Qatar tiene todo preparado para el Mundial de Fútbol el

Otras prohibiciones en Qatar 2022

* En comparación con otras ediciones del Mundial, se prohiben a toda costa las celebraciones en la vía pública.

* Están prohibidas las relaciones íntimas fuera del matrimonio.

* Habrá multas por tirar basura en la calle.

* No se permitirá transitar con artículos de pornografía ni libros religiosos.

¿Cómo es la vestimenta tradicional de Qatar?

Debido a que la religión musulmana predomina en Qatar, para sus habitantes hay ciertas reglas estrictas y establecidas en cuanto a su vestimenta, principalmente hacia las mujeres.

La indumentaria tradicional para las mujeres consiste en usar “shayla” (una cobertura sobre la cabeza) y un vestido largo color negro llamado “abayha”. Las mujeres que viven la tradición de manera más radical cubren todo su rostro con un “nicab” dejando únicamente sus ojos al descubierto.

Por su parte, los hombres usan pantalones largos con una túnica larga por encima de manga larga y que cubre hasta los tobillos llamada “thawb”, “thobe” o “thaub”. En la cabeza llevan una clase de tocado llamado “gutra” que sujetan con una cuerda negra de nombre “agal”.

Cada vez falta menos para que Mundial Qatar 2022 y aunque esta edición es totalmente diferente a las pasadas, comenzando por el simple hecho de que se realizará en el mes de noviembre por cuestiones del clima, el país anfitrión tiene una cultura que se debe respetar por todos aquellos pamboleros extranjeros.

Con información de As.com y Cultura Colectiva

Lea también: Qatar 2022: ¿Cuáles serán las reglas para los aficionados extranjeros en el Mundial de Fútbol?