Marc Anthony reapareció luego del accidente que tuvo

El cantante puertorriqueño Marc Anthony reapareció en las redes sociales, tras sufrir un accidente que impidió presentarse en el concierto que debía ofrecer en la ciudad de Panamá el pasado 5 del presente mes.

A través de su cuenta oficial de instagram, el cantante puertorriqueño compartió una serie de vídeos, en el que les agradeció a sus fanáticos por las muestras de cariño y preocupación sobre su estado de salud.

Marc Anthony agradeció el cariño de su fanaticada tras el accidente ocurrido.

A propósito del percance, allegado al cantante habían informado que el cantante había sufrido una caída en las escaleras, cuando se preparaba para su salida a la presentación en Panamá. Posteriormente el artista fue trasladado a Miami, Florida, para recibir la atención médica de sus especialistas.

El cantante Marc Anthony se pronuncia en redes sociales

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien y me están cuidando. No puedo decir que me siento mejor, pero estamos en esas. A los que se preocuparon por mí, muchas gracias que Dios me los bendiga”, reveló el intérprete boricua.

Asimismo, el cantante de Vivir la vida agregó: “Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresare pronto para cumplir mi palabra… es muy fuerte para mí, porque no soy de los que cancela, no tengo historial de eso”.

Lea también:

Bad Bunny lanza por todo lo alto el disco «Un verano sin ti»