Comercio trabajó en Maturín con normalidad durante feriado del 19 de abril

En Maturín funcionó con total normalidad el comercio en este día 19 de abril, donde el día feriado no fue impedimento para que los empresarios y dueños de tiendas abrieran sus respectivos negocios.

Sin embargo, se pudo observar en el centro de la ciudad poca afluencia de personas recorriendo los diferentes comercios, los cuales decidieron darle continuidad a su actividad laboral en el puente.

De igual manera, el comercio informal de nuestra localidad se hizo presente en diferentes puntos del centro, como si fuese un día normal, como comúnmente lo desarrollan.

El comercio en Maturín ahora no cierra durante los feriados

La actividad económica se viene normalizando en los días festivos en nuestra localidad. Esto tiene que ver con el tiempo que tuvieron los negocios cerrados por la pandemia aparte del alto costo de la canasta básica. Es por eso que ahora prefieren abrir con total normalidad, así lo comentó, Luisa Mejías.

El día 19 de abril, es considerado como feriado y no laborable, esto debido a que tal día como hoy se conmemoran los 212 años de la Independencia en nuestro país, pero esto no fue impedimento para los distintos comercios para desarrollar su actividad económica en Maturín.

Con todo lo que ha pasado, los comerciantes lo piensan dos veces y prefieren no detenerse los días feriados no laborables, razón por la cual, indicaron que no pueden parar su actividad laboral porque esto les causa un gran bajón en los ingresos para poder cubrir sus nóminas de trabajadores.

El comercio en Maturín trabajó como si fuese un día normal.

La gente aprovechó en Maturín el puente e hizo sus compras en el comercio.

Los comerciantes informales de Maturín trabajaron aunque el movimiento no fue grande.

En Maturín el feriado parecía un día común.

