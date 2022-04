Moisés Morón: El problema del agua no tiene un color político en Monagas

Los parlamentarios de Monagas que pertenecen a las distintas fracciones políticas del Clsem están trabajando sin verse como enemigos, sino como funcionarios que laboran para beneficio del pueblo.

Así lo afirmó el presidente del Consejo Legislativo Socialista del estado Monagas (Clsem), Moisés Morón, quien estuvo invitado al programa La Verdad Radio TV, a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, conducido por Estrella Velandia, además indicó que los parlamentarios deben convivir con respeto y armonía para así poder trabajar en beneficio del pueblo.

Morón detalló que, en el marco del rescate de la institucionalidad del parlamento, se suma que han sido eliminadas las asperezas, llevando como resultado que han sido aprobados varios presupuestos con la votación de los parlamentarios de la oposición.

«El respeto a la posición política y la forma de pensar es importante, hay realidades que son innegables y que han permitido ir moldeando las cosas, las líneas de la violencia no han sido nunca la vía para recuperar o participar en los espacios, ya no nos vemos como enemigos sino como funcionarios electos por un pueblo que solo busca respuestas, el problema del agua no tiene un color político y así lo hemos visto todos», dijo.

Semana Santa 2022 en Monagas

Morón opinó sobre las actividades religiosas de esta Semana Santa, señalando que cuando inició la pandemia era sinónimo de muerte y que esa visión de casi de tres años ha desaparecido, creándose una nueva flexibilidad y muestra de ello fue que los feligreses se volcaron a las iglesias.

«Vi con respecto y admiración la presencia de las personas a las actividades religiosas, pese a no ser creyente, a esto se suma el interés de las autoridades regionales por brindar un espacio acorde a los monaguenses en estas fechas para que disfrutaran en familia, luego de tener casi tres años sin poder compartir estas fechas, allí es cuando se rescata la frase “Venimos a cambiarlo todo”, destacó.

Por otro lado. precisó que con el aumento de la producción agrícola y pecuaria, se abre la posibilidad de que se realicen ferias a cielo abierto.

Asimismo acotó que fue aprobada la Ley de fondos sobre el emprendimiento para que el Gobernador, Ernesto Luna, pueda brindar el financiamiento a nuevos emprendedores, la producción cunícola es una muestra de los nuevos emprendimientos y de una nueva propuesta.

