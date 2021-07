Maicavares: Psuv está más fortalecido que nunca

El presidente de Transmonagas, José Vicente Maicavares, aseguró que las elecciones internas para los postulados que darán paso a los comicios del próximo 21 de noviembre, fortalecieron aún más al Partido Socialista Unido de Venezuela.

Maicavares al conocer los resultados de las postulaciones resaltó que hay que seguir trabajando en pro del pueblo y que junto a los postulados electos irán a las elecciones primarias de la tolda roja, que se realizarán el próximo 8 de agosto, para lo que pidió a la militancia máxima disciplina.

“Gracias a quienes me apoyaron, yo me postulé pero no quedé, así que al pueblo de Maturín, le pido que sigamos adelante, vamos a apoyar a quienes están dando la lucha y al que representará a la revolución en las elecciones del 21 de noviembre. Les pido máxima disciplina”, expresó José Vicente Maicavares.