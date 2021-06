Tuberías de agua en el centro de Maturín lo que expulsan es charco

Habitantes del casco central de Maturín, denunciaron que el agua que sale por las tuberías tiene un aspecto marrón, semejante al charco, lo que levanta un alerta en los afectados, ya que temen enfermarse por consumir el líquido.

Manifiestan que este problema lleva más de una semana, desde la última paralización de la planta del Bajo Guarapiche, por la turbidez del río. Esta agua solo se puede utilizar para asear los baños porque no sirve para más nada.

“Tenemos que hervir el agua porque si la bebemos así nos podemos enfermar. Con esta situación país, tenemos que optar entre comprar alimentos o medicinas. Y bueno adquirir un botellón de agua potable es tener que gastar hasta 3 millones de bolívares en una pimpina, y muchas veces no tenemos ni para comer”, expresó la habitante de la avenida Miranda, Luisa Martínez.

El colocar una tela en la punta de la tubería para filtrar un poco la suciedad del agua, ha sido una de las opciones que han tomado los habitantes del centro de Maturín, ya que muchos no cuentan con los recursos para comprar hasta 3 botellones de agua potable al día.

“¿Será que no están tratando bien el agua en la planta? Eso no tiene otra explicación, pues a lo mejor no cuentan con los químicos necesarios para blanquear el líquido y por eso sale marrón. Esto nos puede perjudicar porque somos los que la consumimos”, destacó el vecino de la calle Rojas.