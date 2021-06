Guillermo Dávila reconoció al presunto hijo en Perú

el cantante Guillermo Dávila le tomó bastante tiempo para poner en práctica dicha frase, tras 19 años reconoció que cometió un error al no someterse una prueba de ADN

Por ahí dicen que “nunca es tarde para reconocer los errores”, y aunque el cantante Guillermo Dávila le tomó bastante tiempo para poner en práctica dicha frase, tras 19 años reconoció que cometió un error al no someterse una prueba de ADN que comprobara o desmintiera su presunta paternidad sobre el joven intérprete Vasco Madueño.

Y es que desde hace años, el venezolano se vio involucrado en el escándalo por un supuesto descendiente al que no le dio su apellido y por ende no tuvo con él responsabilidades económicas.

Sin embargo, el criollo decidió acabar con la duda de su presunto parentesco con el chico peruano, quien el pasado 2 de junio dijo en una entrevista con Magaly TV, lo duro que fue no haber sido reconocido por su “padre”. “Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. […] Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero pasó el tiempo y no se concretó nada”, expresó.

Tras las declaraciones de Vasco, Guillermo Dávila se pronunció a través de las redes sociales y en comunicado lamentó su equivocación.

“Deseo contarles que me equivoqué. Esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. Durante estos últimos años, Vasco y no tuvimos algunas oportunidades de comunicarnos, siempre bajo la esperanza de abrir o cerrar una historia (…)”, detalló el artista de 66 años.

Asimismo, aseguró que intentó acercarse a Madueño “para poder entablar por fin una relación, donde la confianza naciera y pudiéramos realizarnos la prueba de ADN (…)”. Sin embargo, “Ante la ausencia de respuesta, el 19 de mayo, decidí avanzar con el proceso de ADN. Me tomaron las muestras de sangre […] dejando todo coordinado para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”.

