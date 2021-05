Relleno de empanadas ahora es frijol con plátano e hígado de pollo

Debido a la crisis del país y el alza del dólar, las vendedoras de empanadas en Maturín han tenido que reinventar el relleno de las mismas para poder seguir ofreciendo el producto, pese a que ahora ya no son de carne, pollo o pescado, sino que contienen frijol con plátano o hígado de pollo.

Así lo mencionó Eliezer Ramírez, quien dijo que las empanadas tienen un costo de 500 mil en efectivo y 800 mil con punto, pago móvil o transferencia.

“Normalmente, iba al Mercado Municipal y pedía una empanada de carne, pollo, queso o pescado, mi sorpresa es que la semana pasada llegué a un local y pregunté cuáles eran los rellenos que tenían y me dijeron frijol con plátano e hígado de pollo”, expresó Eliezer Ramírez.

Ante los ojos de los consumidores, el producto ofrecido no es llamativo, lo que ha hecho que la venta de empanadas en el mercado de Los Bloques bajaran un 65 por ciento. Esto preocupa a los que se dedican a la venta de las mismas, pues aseguran que con esto han mantenido sus hogares por muchos años.

“Yo tengo 23 años trabajando como vendedora de empanadas, antes era rentable para nosotros comprar 10 kilos de carne, 5 pollos, 10 kilos de queso y tenerlos en el congelador, pero en la actualidad el presupuesto sólo nos alcanza para comprara un kilo de carne cosa que no es rentable porque a la hora de ver la ganancia no da, pues con esta situación país, no podemos quedarnos con las manos cruzadas, hay que buscar la comida de nuestros hijos”, expresó la vendedora Norma Rodríguez.