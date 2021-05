Murió la actriz ganadora del Óscar Olympia Dukakis

La actriz estadounidense Olympia Dukakis ha fallecido este sábado en Nueva York a los 89 años, ha comunicado su hermano, el también actor Apollo Dukakis, en su perfil de Facebook, donde ha compartido la noticia con sus seguidores. “Mi querida hermana ha fallecido esta mañana. Después de pasar muchos meses con la salud debilitada, descansa en paz con su esposo Louis (Zorich)”, ha escrito el hermano de la actriz, que no ha dado más detalles sobre la causa de la muerte. Dukakis, de larguísima carrera teatral, logró fama popular y llamó la atención del mundo del cine cuando ganó con Hechizo de luna el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto, en 1988, a sus 56 años. Curiosamente, aquel año su primo Michael, gobernador de Massachusetts, perdió como candidato demócrata la carrera a la Casa Blanca contra George Bush.

Olympia Dukakis nació en 1931, en Lowell (Massachusetts), hija de un matrimonio de inmigrantes procedentes del Peloponeso y de Anatolia. Estudió fisioterapia en la Universidad de Boston y trabajó de ello durante una epidemia de poliomielitis en los años cincuenta. Con el dinero ahorrado volvió a la universidad a estudiar interpretación, una pasión que heredó de su padre, que había fundado una compañía de teatro de aficionados. A finales de los cincuenta, se mudó a Nueva York, donde debutó primero en el teatro y luego empezó a aparecer en pequeños papeles en televisión y cine. Pero fue en los escenarios donde asentó su carrera, y así ganó dos premios Obie, un Drama Desk y un premio del Círculo de Críticos dramáticos de Los Ángeles.

Junto a su marido, Louis Zorich, fundó la compañía teatral Whole Theater Company, en 1973 en Montclair (Nueva Jersey), que mantuvieron dos décadas. Esa labor la compaginó con actuaciones en otras obras y su ascendiente carrera en el audiovisual. Gracias —o por culpa— de su voz, cascada, rápidamente empezó a encarnar papeles de “madre de”: hizo de madre de Dustin Hoffman (al que solo sacaba seis años) en John y Mary (1969) y de Joseph Bologna (del que solo le separaban cuatro) en Tal para cual (1971).

Y probablemente sus trabajos no hubieran salido en el cine de ese rol minúsculo si Nora Ephron no la hubiera visto en una representación en el Off Broadway. Ephron pensó en Dukakis para Se acabó el pastel, un guion autobiográfico que dirigió Mike Nichols, y aunque finalmente no actuó en ella, Nichols sí llamó a Dukakis para su siguiente obra teatral en Broadway, donde la vio Norman Jewison, que la fichó como Rose Castorini, la madre de Cher para su Hechizo de luna. Su personaje de progenitora irónica, sabia consejera, que robaba planos secuencia a secuencia, le reportó con toda justicia el Oscar. Por cierto, al año siguiente le robaron la estatuilla de su casa de Nueva Jersey: la guardaba sin más en la cocina.

En cine enlazó en esos finales de los ochenta y principios de los noventa papeles en Magnolias de acero, Armas de mujer, la trilogía de Mira quién habla, Poderosa Afrodita, Profesor Holland o Jerusalem. En casi todos encarnaba personajes marcados por su origen étnico, una especialidad que Dukakis supo explotar. Entre otras de sus películas están Infiltrado, Mafia, ¡estafa como puedas!, A vivir que son dos días, Mi padre, Sobre la colina, Novio de alquiler o Me gustan los líos.

También tuvo un largo recorrido en televisión, donde aparece en uno de los episodios de la serie Frasier y en Historias de San Francisco, que le valió una nominación a los Emmy con su papel de casera transgénero. En la pequeña pantalla también dio vida en Sinatra (1992) a la madre del cantante; trabajó en la saga de telefilmes El bibliotecario yen la miniserie Juana de Arco, donde encarnó a la madre Babette.

El Conservatorio Americano de Teatro, ACT San Francisco, lamentó el fallecimiento de Olympia Dukakis. “Ella fue una leyenda, una actriz de actrices de inmenso valor. Tuvimos la suerte de tenerla en el escenario de Geary, así como en las aulas de ACT. Nuestro amor está con su familia”.

