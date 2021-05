Ex Menudo Ray Reyes murió de un infarto

La noche del pasado viernes la industria musical se despidió de uno de sus exponentes más importantes, pues se confirmó la muerte del querido y recordado ex Menudo Ray Reyes en Puerto Rico.

La industria de la música está de luto. La muerte del ex integrante de Menudo, Ray Reyes, por un infarto ha causado conmoción, pero llaman la atención algunos de sus últimos mensajes en redes sociales, donde externó más de una de las preocupaciones que lo aquejaron hasta el último día de sus 51 años.

Fue este viernes cuando se informó sobre el deceso del cantante y actor, que de acuerdo con Lidda García Acosta, presidenta de la agencia Grandes Eventos que manejó las relaciones públicas de Súbete a mi Moto Tour, ocurrió por un ataque al corazón.

“Reyes falleció ayer (viernes) de un infarto masivo en su hogar en Puerto Rico”, dijo a The Associated Press este sábado. “El Dr. Ramón Gerena certificó su muerte”, añadió.

García Acosta agregó que el hermano del cantante, Raúl Reyes, llegaría a la isla el mismo sábado para hacerse cargo de los arreglos funerarios.

Pero en medio de la pena que surge por esta muerte, resaltaron algunos mensajes que el mismo cantante publicó en su cuenta de Facebook y en los que externó sus principales preocupaciones, como a contagiarse de COVID-19 a pesar de estar vacunado o a enfrentarse a sus últimas horas de vida.

“Espeluznante lo que salió en las noticias sobre la nueva mierd* del COVID… aun con tu vacuna te vas a enfermar si no te cuidas… pleaseeeeeeee… ¡¡¡por favor mano!!! ¡¡¡Cuídateeee con todooo!!!”,escribió en el comentario hecho hace unas horas.

El coronavirus era sin duda uno de sus más grandes miedos y es que también compartió una oración dedicada a alejar a la enfermedad de los hogares de todo el mundo.

Justamente por esta preocupación, el pasado 21 de abril emitió un mensaje que puso a pensar a más de uno sobre la importancia de la vida y las pequeñas cosas que le dan sentido a la convivencia humana.

“A todos los que amo: Quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la última vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo… porque ¡¡quizás hoy podría ser la última vez!!”, concluyó su mensaje.

(Foto: ray.r.leon / Facebook)

Fue ayer cuando la agencia Grandes Eventos emitió un comunicado para informar sobre el deceso del cantante indicando que “en este momento de dolor, la familia pide espacio… Agradecemos su respeto y deferencia”.

En redes sociales, algunos de sus antiguos compañeros expresaron su pesar.

“Qué difícil es llegar a una edad en donde tus hermanos de vida emprenden viajes a donde por ahora no los podemos acompañar. Pero como dice la canción, las estrellas brillan por ti allá en lo alto y así te voy a recordar”, escribió el ex Menudo Johnny Lozada el lunes en un tuit, junto a un video de ambos cantando la versión en español de “Chiquitita” de ABBA, que incluye la letra mencionada.

“Desde chicos compartimos una hermandad y hoy, muy triste por tu partida!”, escribió por su parte el ex Menudo Charlie Massó en Instagram, expresando su más sentido pésame para toda la familia del artista. “Nos queda todo lo vivido! … Descansa en paz, Ray!”

Reyes nació el 13 de marzo de 1970 en Nueva York y creció en Levittown, Puerto Rico, donde falleció.

Se unió a Menudo en 1983 para sustituir a Xavier Serbiá y en su primer álbum con el grupo, “A todo rock”, interpretó temas como Si tú no estás, Chicle de amor y Zumbador. A éste le siguieron otros tres discos, pero dos años después fue obligado a retirarse de la banda al dar un estirón. (Foto: Facebook/Ray Reyes León)

En 1986 grabó un álbum como solista, “Una y otra vez”, y en 1988 se unió a los ex Menudos René Farrait y Lozada en el popular trío Proyecto M, nuevamente sustituyendo a Serbia.

A fines de los 90 reunió a varios de sus compañeros para una serie de conciertos en el Coliseo de San Juan, “El reencuentro”, en la que también participaron Farrait, Lozada, Massó, Miguel Cancel y Ricky Meléndez.

Su más reciente gira, “Súbete a mi moto”, comenzó el 6 de septiembre de 2019 a casa llena en Puerto Rico y llegó a presentarse en Orlando y Atlanta. Dos días antes de su fecha en Miami, el concierto se canceló debido a la pandemia de coronavirus y la gira mundial, que incluía paradas en el Caribe, Estados Unidos y América Latina, quedó suspendida.

En México, donde sus conciertos se han postergado en varias ocasiones el último año, planean presentarse el próximo diciembre en Querétaro, la Ciudad de México y Monterrey, si la crisis sanitaria lo permite.

A Reyes le sobreviven dos hijos, Marcos y Cecilia.

Su hermano, Raúl Reyes y la agencia de relaciones públicas Grandes Eventos dieron a conocer la triste noticia a través de un comunicado.

“Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes, ex Menudo”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el hermano del cantante pidió no olvidar el legado de Ray Reyes y como una forma de memorar la vida del artista estos fueron sus pasos más importantes por el mundo, pues no sólo conquistó a los hispanohablantes.

Su paso por Menudo: Trampolín al canto y la actuación

El pasado 13 de marzo Ray Reyes festejó su cumpleaños número 51, nació en 1970 en Manhattan, Nueva York.

Con tan sólo 13 años comenzó a mostrar su talento musical al integrarse a Menudo, para reemplazar a Xavier Serbiá.

Al sumarse al talento de otros jóvenes, con un futuro prometedor, Ray Reyes rápidamente se ganó el título de “el niño de la cara linda” y comenzó a ser conocido como uno de los miembros más populares dentro de la agrupación.

Ray Reyes reemplazó a Xavier Serbiá, del primer grupo Menudo.

De aquella tercera generación de Menudo, el joven compartió escenarios y grabó canciones con Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Martín.

A pesar de haber formado parte de grandes éxitos durante su paso por Menudo, el cantante sólo estuvo dos años con la agrupación.

En 1985 Reyes se despidió de sus compañeros para continuar con su carrera, misma que expandió a otras áreas del entretenimiento.

A tan sólo un año de dejar Menudo, el cantante se lanzó como solista llegando a cada rincón de América Latina y Brasil fue uno de los países en los que su voz fue todo un éxito.

En aquel país Ray Reyes grabó su primer disco en portugués titulado Minha Musica, uno de los logros más significativos en su carrera como cantante.

Aunque no fue el único álbum que sacó en Brasil, ya que también grabó Una y Otra vez, pero en esta ocasión las canciones estaban en español.

Después de estos grandes recibimientos por su increíble talento para cantar se unió a Proyecto M en 1988. Allí se reencontraría con otros dos ex Menudo, René Farrait y Johnny Lozada.

Lo que no se vio en la bioserie

Si bien el paso de este y otros artistas por Menudo fue muy importante y significativo, declaraciones que los ex integrantes harían años más tarde revelarían su difícil infancia.

En una entrevista del 2013 para el programa colombiano Lo sé todo, recuperada por el diario puertorriqueño Primera Hora, Ray Reyes confesó que con sus cortas edades fueron sometidos a una difícil agenda: “Nosotros tuvimos una vida que la comenzamos a los 12 años y cuando estábamos trabajando a los 12 años era una vida como de un tipo de 20 o 25 años”.

Aspecto que no se contó en la serie Súbete a mi moto de Amazon Prime, otros de los exintegrantes de Menudo manifestaron su descontento por la producción.

Por su parte, Ray Reyes, en una publicación de Facebook expresó su descontento porque los miembros no fueron cuestionados sobre sus propias vivencias dentro del grupo.

En uno de los párrafos más importantes se expresó sobre los dolores y el otro lado de la moneda: “Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo”. La historia de Menudo llegó a Amazon Prime, pero los exmiembros expresaron su descontento. (Captura de Pantalla: Twitter @AmazonPrimeMX)

En resumen, el resto de declaraciones de los hombres que pasaron por Menudo, señalan explotación infantil, drogas y denuncias por abuso sexual presuntamente hechas por el mánager Edgardo Díaz.

Ray Reyes también llegó a la televisión

Además de la música, el ex Menudo también tenía otro gran talento y pasión: la actuación.

Luego de cumplir 15 años y despedirse del grupo que le abrió paso a la fama, así como de iniciar su propia carrera como solista, incursionó en la actuación.

Algunos de los trabajos en los que participó mostrando su talento actoral fueron The Love Boat y Mi día de suerte.

Pero su paso por la actuación y la televisión también lo llevaron al programa El Show de Johnny Carson. Johnyy Lozada, René Farrait, Charlie Massó, Miguel Cancel y Ricky Meléndez conmovieron al público con la agrupación “El Reencuentro”. @rayleon9912 / Instagram

EL REENCUENTRO

Por el gran cariño que significó haber pasado por Menudo, él y otros exintegrantes protagonizaron uno de los reencuentros más esperados.

Y con una agrupación llamadaEl reencuentro Johnyy Lozada, René Farrait, Charlie Massó, Miguel Cancel y Ricky Meléndez volvieron a conquistar al público en 1998.

Sus últimos proyectos

Reunir a su agrupación no fue el único intento por recordar sus años dorados y de juventud, pues todavía en el 2020 algunos miembros quisieron rendir un homenaje a Menudo.

Y con el Súbete a Mi Moto Tour Ray Reyes regresaría a los escenarios, sin embargo y a causa de la pandemia el evento tuvo que ser cancelado.

Su familia y los golpes más duros

Dentro de los aspectos que formaron parte de su vida personal destaca su familia, pues además de su legado como artista, Reyes dejó a dos hijos: Marcos Reyes, primogénito de su primer matrimonio, y Cecilia, del segundo.

Y uno de los momentos más difíciles en la vida de Ray Reyes fue la muerte de su expareja Roxana Rosario a causa de cáncer.

Como parte de la lucha de Rosario y de Reyes para combatir la enfermedad, el cantante organizó un concierto benéfico en el que también pidió ayuda a sus fans y poder cubrir los gastos médicos.

En una entrevista con Univision Entretenimiento, el cantante aseguró que la perdida lo había dejado devastado, pues a pesar de ya no ser pareja habían compartido juntos ocho años de noviazgo.

Según su declaración, se juraron siempre estar juntos: “Yo le prometí que no la dejaría sola nunca. Con el tiempo, sólo tuvimos un amor de amigos y eso es lo único que importa”.

@rayleon9912 / Instagram

Años más tarde, en el 2019 el cantante protagonizaría un escándalo en Puerto Rico por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según explicó el diario Primera Hora, un agente de la Unidad de Impacto del Negociado de Tránsito arrestó a Ray Reyes por un fuerte olor a alcohol.

Al realizarse la prueba de aliento el resultado arrojó .156%, cuando el límite es de 0.08% de alcohol.

Por esta razón llegaron a juicio que prevaleció hasta principios del 2020, a pesar de ello el cantante dijo al programa Lo Sé Todo que se estaba preparando para el tour de Súbete a Mi Moto.

Sus últimos días

A los 51 años Ray Reyes dijo adiós a sus más cercanos con su repentina muerte producto de un infarto. En los últimos mensajes que el cantante compartió con su fiel público pidió disfrutar la vida porque “quizás hoy podría ser la última vez”, así como cuidarse por la pandemia de COVID-19.

