CTV: Pandemia eleva a 68% desempleo en Monagas

El desempleo en Monagas se eleva durante la pandemia a aproximadamente 68%, correspondiente a los trabajadores informales que no logran producir en cuarentena radical. Mientras que el 32% restante, se refiere a los trabajadores del sector público o privado activos en las diferentes nóminas salariales. Así lo informó Héctor Villalba, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Capítulo Monagas.

El gremialista explicó que desde hace 5 años el empleo productivo ha venido mermando por la crisis generalizada en el país, pero desde que inició la pandemia, «la situación ha llegado a su nivel más crítico y el desempleo en Monagas es muestra de lo que ocurre en todo el país». Detalla que los trabajadores hace mucho tiempo que no viven de su salario, sino de trabajos informales o “freelance” como se les conoce actualmente.

Trabajo «freelance» y desempleo en Monagas

El llamado término «freelance» que en inglés significa «trabajador autónomo», aplicado al contexto Monagas, se refiere a que muchos trabajadores de alcaldías, centros de salud, escuelas o cualquier otra institución pública, subsisten por medio de ingresos extra, producto de la comercialización informal de bienes o la prestación de servicios. Pero, en la pandemia han tenido que resolver solo con su salario fijo el cual no supera los 10$ mensuales. Esta es una realidad abrumadora para la clase obrera, según describe Villalba.

Con respecto a la alternativa de trabajar desde casa, Villalba comentó que no todo el mundo tiene acceso a los teletrabajos, por cuanto requieren conexión a internet y este es uno de los servicios más deficientes en en país. Subrayó que son trabajos inestables y desgastantes que no ofrecen ningún tipo de beneficio a largo plazo, son tercerizados y sin un contrato real.

«Si usted es uno de los pocos venezolanos que tiene la suerte de contar con un buen internet, puede trabajar en línea, jugar, resolver ejercicios entre otros, y con ello cubrir el costo del mercado a la semana, pero no está registrado en ninguna nómina ni tendrá beneficios contractuales que todo trabajador merece», argumentó.

Mediana empresa pende de un hilo

A consecuencia de la pandemia, la CTV señala que muchos trabajadores han perdido sus puestos de trabajo. “Es evidente la consecuente disminución de personal y el cierre de empresas, sobre todo en el sector comercio y servicios. Es lamentable ver cómo ha decaído la capacidad de la mediana industria que, en su mejor momento, fue capaz de generar 82.5% del empleo productivo en Monagas”.

Héctor Villalba, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela

El representante de la CTV en Monagas, señaló que el esquema de radicalización de la cuarentena 7+7 contra el Covid-19, diseñado para frenar la propagación del virus incrementa el desempleo en Monagas. Destaca que la medida no ha logrado controlar los contagios pero si ha perjudicado sobremanera a la pequeña y mediana industria, hecho que conduce directamente a la pérdida de fuentes de empleo y puestos de trabajo.

“Estamos a favor de la prevención, pero la cuarentena 7+7 a lo largo de aproximadamente 10 meses ha quebrado a los pequeños productores, mermado los pocos empleos productivos del sector privado y no ha logrado el objetivo principal que es frenar los contagios de coronavirus. En otros países, se aplica la cuarentena pero con medidas complementarias como subsidios a las familias que le sirvan para abastecerse de alimentos durante la continencia”.

Cuarentena sin alimentos

La falta de alimentos, acceso a las medicinas e incapacidad de pagar los servicios básicos y el desempleo en Monagas, son las razones que llevan a muchos trabajadores a salir, a expensas de su salud, a vender en mercados en plena restricción por el Covid 19.

“Si bien el 67.3% de la población económicamente activa (PEA) existente hoy en Monagas se encuentra en la economía informal y solo el 32.7% en la formalidad laboral, según datos recientes de nuestra organización, en cuarentena radical ese 67.3% se debe quedar en casa, sin sustento para vivir porque no cuenta con una fuente de ingresos fijos”. Héctor Villalba, Presidente de la CTV-Monagas

Reivindicaciones salariales no pueden esperar

La CTV Monagas, exhorta al Gobierno Nacional a garantizar el derecho a la alimentación a las familias de trabajadores informales durante la cuarentena radical. Villalba señala que es también una forma de prevenir el Covid-19, al evitar que estas familias salgan de sus hogares a trabajar para cubrir sus necesidades.

“El tema laboral en Venezuela es un asunto humanitario. No puede un trabajador vivir con un salario tan devaluado. Si usted suma los bonos más el sueldo de un jubilado y los bonos propagandísticos del Gobierno, el total no llega a 20$ mensuales, es decir que no alcanza ni para comprar los alimentos de un mes. Es un tema urgente en el país la reivindicación salarial, es un asunto más que importante”, finalizó.

