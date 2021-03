Grenddy Perozo “El Kaiser” es el nuevo fichaje del Monagas SC

Marchando hacia el inicio de una campaña se encuentran los Guerreros del Guarapiche, acompañados en todo momento por el legado del Indio Maturín, buscando conquistar tierras inexpugnables, derribar murallas defensivas y acertarle a los arcos mejor resguardados. En el horizonte, a orillas del Guarapiche, Grenddy Perozo “El Kaiser” se levanta para liderar al ejército azulgrana hacia la tierra prometida.

Liderazgo, templanza, entrega y compromiso, son algunos de los atributos que la directiva de Monagas Sport Club buscaba en un jugador de jerarquía, capaz de liderar un vestuario renovado, con nuevos guerreros ávidos de renovar victorias, de grandes conquistas, de copas.

Es por ello que la dirigencia monaguense, encabezada por Nicolás Fernández, no dudó ni un segundo en contar con los servicios del legendario defensor Vinotinto, Grenddy Perozo, apelando a su extensa experiencia y rodaje internacional, que aportará jerarquía al plantel oriental.

El futbolista con pasado en la Primera División francesa y grandes hazañas con la Selección Nacional, que viene de jugar en Atlético Venezuela, estampó su firma que lo vinculará por un año al elenco de la Ciudad Distinta, con la misión de imprimirle liderazgo y hambre de gloria a una plantilla joven, plagada de mucho talento, además de elementos de experiencia que se han sumado durante el mercado de fichajes.

“El año pasado por cosas de la vida no pude estar con Monagas, pero sin duda alguna el tiempo de Dios es perfecto, quizás no era el momento, ahora estoy acá, he tenido un gran recibimiento. Conozco al cuerpo técnico desde hace mucho tiempo, me siento como en casa y así me ha hecho sentir la directiva”, expresó el futbolista de 35 años.

Con la incorporación de “el Kaiser” zuliano, son doce las contrataciones realizadas por la divisa azul y escarlata para la edición 2021 de la Liga FUTVE, como parte de la reestructuración por la que atraviesa la institución desde las bases hasta el primer equipo.

Grenddy Perozo confía en el trabajo de Jhonny Ferreira

Grenddy Perozo ya entrena con Monagas

Tras su reencuentro con “el Arquitecto”, Jhonny Ferreira, luego de compartir durante un exitoso 2019 en Carabobo FC, el ex Ajaccio francés informó que la presencia del estratega jugó un papel importante en las negociaciones para aterrizar en tierras monaguenses.

“Creo ciegamente en la capacidad de Jhonny (Ferreira) y su equipo de trabajo, de la forma que trabaja y hace las cosas, eso fue un punto a favor para decidir venir al club, al igual que la calidad de los jugadores que se quedaron, como Óscar (González), referente del equipo, los jóvenes, también los que se han ido sumando”, argumentó “el Kaiser”.

“Se está creando un grupo humano, de buenos jugadores, con expectativas para competir sabiendo que este tipo de torneo no son habituales ya que este será por zonas. De a poco se ha formado un plantel con elementos muy buenos, con experiencia en la liga, de la confianza del entrenador, que trabajamos día a día para levantar la mala imagen del año pasado para que Monagas pueda competir nuevamente en los puestos de arriba y tratar de sacar los objetivos que se tracen”, agregó.

Grenddy Perozo se siente comprometido con el club

Grenddy Perozo durante los entrenamientos en el Monagas SC

El 35 veces internacional con la selección absoluta, se sintió halagado por ser tomado en cuenta como pieza fundamental de la reestructuración que atraviesa el cuadro maturinés de cara a la venidera campaña, indicando que la dirigencia se ha esforzado para encaminar al club hacia la consolidación institucional, priorizando la formación de jugadores.

“Es positivo saber que hay una directiva que respalde todo el proyecto, no solamente del primer equipo. Desde mi llegada he visto cómo se está trabajando muy bien con las categorías menores, el apoyo, las condiciones que se les está brindando a los muchachos. El tema de la casa club para mantener a los jóvenes para que sigan creciendo y formándose es importantísimo”, analizó.

Asimismo, sostuvo que “hay una junta comprometida con el núcleo de jugadores que se está armando y eso es importante, habla de que quieren seguir creciendo, que apuntan para que el club siga dando pasos firmes en busca de glorias como las que consiguieron hace poco tiempo, que sea ese equipo competitivo que se quiere para la liga”.

El experimentado marcador central concedió su primera entrevista como Guerrero del Guarapiche, en la que evaluó las primeras semanas de pretemporada, la programación hasta el inicio del torneo, la dificultad del Grupo Oriental, el crecimiento institucional y la calidad de talento joven con la que cuenta la plantilla.

“Los juveniles que tenemos no solo juegan por ser regla, sino por la calidad y talento que tienen. Hay una gran cantidad de jugadores con calidad que fácilmente podrían jugar aun si no existiera la norma, creo que hay seis o siete que pueden jugar. Será una competencia linda para ellos porque seguramente el que reciba la oportunidad va a querer continuar jugando, eso los hará crecer y nos deja tranquilos, que tenemos muchachos que tienen talento para jugar en cualquier equipo”, sentenció Grenddy Adrián.

A propósito de la conformación de la zona oriental, que Monagas comparte con Atlético Venezuela, Caracas FC, Lala FC, Metropolitanos FC, Mineros de Guayana y Lala FC, el experimentado marcador central apuntó que “creo que es uno de los grupos más complicados, por lo parejo, la liga se ha vuelto muy competitiva. Nos enfocaremos en meternos en los primeros dos puestos de nuestra zona, sabiendo que es un torneo largo. Mantenernos sanos, sobre todo los más grandes, será importante para mantener la base que nos ayude a competir todo el año”.

Grenddy Perozo resaltó la competencia interna que hay en el equipo

Grenddy Perozo durante la pretemporada del Monagas SC

“Con más ganas que nunca”, aseguró sentirse el Kaiser con esta nueva etapa de su carrera, puntualizando que “es importante poder entrenar a la par de los compañeros más jóvenes, eso me motiva, me invita a saber que tengo que estar a la altura de una liga que se ha vuelto exigente y rápida para la zona defensiva, hay mucha juventud en ataque para exigir a los defensores”.

“Se ha creado una competencia interna, no solo en la zona defensiva, sino a nivel de todas las posiciones, eso nos va a mantener de puntica de pies, como decimos, sin relajarnos, haciendo crecer lo grupal, eso es algo en lo que tenemos que hacer énfasis, tenemos que hacernos fuertes como grupo, partir de ahí para poder competir”, contó el autor de uno de los goles más importantes de la Vinotinto en la historia de la Copa América, en la edición 2011, el 14 de julio en aquella noche mágica en la que Grenddy marcó el 3-3 frente a Paraguay al minuto 90 + 3 para sellar el pase al Cuarto de Final.

Para el nuevo guerrero, la base de todo equipo exitoso pasa en mayor parte por la química, el respeto y la lealtad que se forje dentro del vestuario, que el plantel esté enfocado en trabajar por cumplir las metas trazadas, creer en una idea y manejar una misma filosofía.

“Es fundamental que en lo interno haya un buen ambiente, que todos respaldemos una idea, que rememos para el mismo lado, mantenernos fuertes, firmes y unidos. Es la clave, la base para todo equipo ganador, saber que vendrán momentos buenos y malos, en esos es donde tenemos que estar más fuertes. Desde mi llegada mis palabras han sido esas, poder formar esa lealtad hacia los compañeros para llevar a Monagas a competir en lo alto”, sentenció el marabino, que debutó como profesional en 2004 vistiendo la camiseta de Trujillanos FC.

Dentro de la nómina azulgrana, se reencontrarán varios viejos conocidos del FUTVE, que en su momento defendieron juntos los colores de otras divisas, antes de unir fuerzas con los Guerreros del Guarapiche. “Saber que hay piezas con las que he compartido en otra institución es importante para la reestructuración que se está formando. Yo estuve con Albert (Zambrano) en Zulia, hay una conexión de futbolistas que ya han jugado juntos, eso es vital para amalgamar todo, es un punto a favor para todos y tenemos que respaldar con trabajo, la exigencia de la pretemporada para llegar de la mejor forma al torneo”, relató.

El 2020 fue un año atípico para el mundo del fútbol y el planeta en general debido a la pandemia de la COVID-19, que obligó a que muchas competencias fueran aplazadas, incluso algunas suspendidas. El fútbol profesional venezolano pudo reinventarse y sacar adelante un Torneo Normalización para concluir la temporada. Formato tipo burbuja, con dos grupos conformados con clubes que hicieron vida en las dos ciudades sedes, con constante monitoreo, cumpliendo a cabalidad las normas de bioseguridad y sin presencia de público.

“Extrañamos a la gente en los estadios, ojalá pronto podamos ver gente. A la hinchada de Monagas, que respalden lo que se está haciendo, que todo es en pro del crecimiento de la institución. A nosotros desde donde nos toca, que es dentro del campo, darlo todo para que comiencen a creer en este nuevo proyecto, sumar victorias para que los fanáticos se puedan convencer de que hay un nuevo grupo de jugadores que quiere hacer las cosas bien y darlo todo partido a partido para que así suceda”, exclamó Grenddy Perozo.

De esta manera, el cuadro monaguense comienza a visualizar la estructura de la plantilla modelo 2021, que competirá por regresar a Monagas Sport Club a una competición internacional y pelear con los clubes más grandes del país, apostando por una nómina joven con una mezcla de experiencia y liderazgo.

Los pupilos del estratega capitalino al servicio de la causa oriental, Jhonny Ferreira, afrontan la última semana de la Fase II de la pretemporada que se desarrolla en Maturín, listos para entrar en la tercera etapa, que abarca en mayor medida el aspecto futbolístico, una vez cumplidas las metas planteadas en la readaptación física.

Disfruta de las primeras palabras de Grenddy Perozo como jugador del Monagas SC

FICHA:

Nombres: Grenddy Adrián

Apellidos: Perozo Rincón

País: Venezuela

Lugar de nacimiento: Maracaibo, Zulia

Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1986

Edad: 35 años

Estatura: 1.82

Peso: 80 kg

Posición: Defensor

Pie: Derecho

Trayectoria: Trujillanos, Italmaracaibo, Deportivo Anzoátegui, Boyacá Chicó (Colombia), Olimpo (Argentina), Deportivo Táchira, AC. Ajaccio (Francia), Atlético Clube de Portugal, Sport Boys (Bolivia), Zulia FC, Carabobo FC y Atlético Venezuela.

Lea también:

Maestrico González firmó con Atlético Venezuela