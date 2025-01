¡Así quedaron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League!

Este viernes 31 de enero se celebró el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025 tras la fase preliminar del todos contra todos.

Los emparejamientos eran previsibles, pues con el nuevo formato de competición cada equipo solo podía enfrentarse a uno de dos posibles rivales según su puesto en la tabla de clasificación.

Por ejemplo, al Real Madrid solo podía enfrentarse al Celtic de Escocia o al Manchester City de Inglaterra.

Además, los clubes que terminaron en un mejor puesto en la clasificación jugarán el partido de vuelta en su estadio.

Estos son los cruces de los play off:

Brujas vs. Atalanta

Sporting de Lisboa vs. Borussia Dortmund

Manchester City vs. Real Madrid

Celtic vs. Bayern Múnich

Juventus vs. PSV

Feyenoord vs. Milan

Stade Brestois vs. Paris Saint-Germain

Mónaco vs. Benfica

Los partidos de ida se disputarán los días 11 y 12 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar los días 18 y 19 de febrero.

Lea también:

Conmebol confirmó las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas