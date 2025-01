Inicia la primera caravana migrante del año desde la frontera sur de México

La primera caravana migrante del año salió este jueves de la frontera sur de México, compuesta por aproximadamente 1.500 personas que intentan desafiar las limitaciones impuestas por el Gobierno mexicano para alcanzar Estados Unidos antes de la toma de posesión de Donald Trump, el 20 de enero.

Al salir del parque Bicentenario en Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permita el avance de los migrantes.

Asimismo, manifestó su inquietud por las promesas de Trump, tales como las deportaciones masivas y las limitaciones al asilo.

Desde noviembre, las caravanas migrantes han generado una nueva controversia, especialmente después de que Sheinbaum afirmara en una conversación con Trump que estos grupos «ya no llegan» a la frontera con Estados Unidos. Por su parte, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a los productos mexicanos si no se detiene «la invasión» de migrantes y drogas.

La presidenta de México ha asegurado que ofrecerá alternativas para que los migrantes no tengan que dejar el sur del país, sin embargo, ellos se muestran dudosos.

«No he hablado con ningún agente de Migración, no quiero hablar tampoco ya, nos ofrecen cosas que no cumplen, no confío en la palabra de Migración, ya he estado dos veces detenido, me detuvieron, y no fue lo que ellos me dijeron, estuve preso en condiciones deprimentes», sostuvo Milano.