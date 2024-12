Alexis Guzmán: Monagas cuenta con suficientes antirretrovirales para tratamiento del VIH-Sida

El pasado 1°de diciembre fue el día de la prevención contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Sida, y por tal motivo, estuvo en La Verdad Radio TV, programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, el médico infectólogo Alexis Guzmán, coordinador del programa VIH – Sida en el hospital Dr. Manuel Núñez Tovar.

Afirmó que como todos los años, esta dependencia dedica la primera semana de diciembre a generar conciencia y difundir mensajes que tienen que ver con la prevención del VIH, aconsejando el uso del condón al mantener relaciones sexuales.

Resaltó que por la salud sexual de las parejas, lo adecuado es que ambos se realicen el despistaje de VIH, y por supuesto, utilicen los preservativos como la única manera de evitar problemas de contagio.

Afirmó que por fortuna, en Monagas cuentan con suficientes medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de este mal, donde en muchas ocasiones, las personas que lo padecen son estigmatizadas por la sociedad.

Comentó que en su consulta, no sólo se reciben pacientes de Monagas, sino que vienen de otros estados del país, por el tema de la discreción respecto a la enfermedad, que pese a que en esta época no es un sinónimo de muerte como lo fue en sus comienzos, la estigmatización persiste en la sociedad que tal vez no comprende que uno de los factores para que algún contagiado en tratamiento se recupere tiene que ver con el amor y respaldo de la familia y de quienes le rodean.

Cuentan en el Humnt con un equipo integral que brinda el apoyo adecuado a quienes llegan a tratarse, pacientes a los cuales se les hace un estricto seguimiento, cuidando también las consecuencias de tomar el tratamiento, como ocurre con órganos como los riñones y el hígado.

Enfatizó que en Monagas hay suficiente medicamento antirretroviral, donde se le suministra a los pacientes hasta 6 meses de tratamiento.

Al concluir, destacó que lo esencial está en la prevención, en utilizar los preservativos, aparte que protegen no sólo de un contagio de VIH sino de cualquier enfermedad venérea indeseable, por lo que colocó el acento en este aspecto que es vital para mantener una adecuada salud sexual.

Vea el programa completo:

Alexis Guzmán le hace estricto seguimiento a los pacientes que llegan a la consulta de VIH Sida en el Humnt.

Lea también:

Brillit Jiménez: Casa de la Cultura será reinaugurada este jueves