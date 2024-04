Gobernación de Monagas realizó jornada médico asistencial para más de 220 trabajadores

Este miércoles 3 de abril se realizó la segunda Jornada de Atención Médico-Social Bienestar Laboral “Pueblo Trabajador 2024”, dirigida a los trabajadores del Instituto del Deporte del estado Monagas (Indem), Dirección de Educación (Diem), Dirección de Atención al Indígena (Daiem) y el Servicio Autónomo de Atención a la Juventud y al Estudiante del estado Monagas (Saejem).

El operativo se realizó en las instalaciones del Indem con la participación de más de 220 trabajadores, quienes se hicieron su respectivo chequeo médico-preventivo.

Se efectuó por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, Misiones y Grandes Misiones, bajo los lineamientos del gobernador Ernesto Luna, quien busca el bienestar y la felicidad del pueblo trabajador, tal como lo ha solicitado el presidente Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer Danielys León, resaltando la importancia de esta jornada que nació este año para atender a los trabajadores, nacionales, regionales y municipales y que hoy ha permitido la participación de casi 40 instituciones.

Atención garantizada

Durante estas dos jornadas la Gobernación del estado ha atendido a más de 620 funcionarios, quienes han recibido atención en las áreas de Medicina General, Medicina Interna, Cardiología, Oftalmología, Optometría, Ginecología, Odontología, inmunización y desparasitación; así como también ecos mamarios y abdominales, entrega de medicinas, certificado vial, asesoría del IVSS, peluquería, barbería y actualización del Carnet de la Patria.

Por su parte el presidente del Indem, Miguel Fuentes, agradeció al Presidente, al Gobernador del estado y a la Secretaría de Desarrollo Social, por tan extraordinaria jornada para su personal.

La directora del Diem, María Fagundez, manifestó en nombre de su personal, la felicidad de sus trabajadores quienes desde muy temprano fueron atendidos con mucho amor por el personal médico, al mismo tiempo que agradeció a todo el equipo que hizo posible la actividad.

La jornada médico-asistencial contó con el apoyo de la Dirección Regional de Salud, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), Instituto Estatal de la Mujer y la Familia (Iemfa), Movimientos Somos Venezuela, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) entre otras instituciones.

La trabajadora del Indem, Inés Ugas, expresó: La jornada me pareció maravillosa, pasé a la consulta con los especialistas, y ahora me están arreglando el cabello, me estoy poniendo bella. De verdad muchísimas gracias a todos por traer a nuestro sitio de trabajo esta activdad.

Mientras que Amilcan Yaguaracuto, líder coordinador de Deporte Indígena, señaló: ¡Estoy muy feliz, pasé por los servicios de medicina general, oftalmología y por el área de barbería, agradezco a todos los que hicieron posible la jornada, manifestó.

Además de la atención médica especializada, los trabajadores reciben sus medicamentos gratis, de manos de Danielys León, Secretaria de Desarrollo Social.

Los trabajadoras y trabajadoras también se cortaron los cabellos.

