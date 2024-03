María Gabriela Bastardo: Monagas se desbordó con la visita del Presidente Nicolás Maduro

Tras la visita del Presidente de la República, Nicolás Maduro, el Psuv evaluó los resultados de la gira realizada este lunes 11 de marzó así como la realización del espacio «Con Maduro +».

María Gabriela Bastardo, diputada al Consejo Legislativo Socialista del estado Monagas, y enlace del Psuv con el municipio Ezequiel Zamora, fue la invitada a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia a través de Monagas Visión.

Durante el espacio, comentó que «Monagas se vistió de fiesta y prácticamente se desbordó en las calles al recibir a nuestro conductor de victorias y candidato propuesto en una jornada de viernes, sábado y domingo, que fue la que desarrollamos en la estructura de base, como lo establece nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue una sorpresa muy agradable».

Comentó que ayer el Presidente desarrolló su programa «Con Maduro +», aquí en el estado Monagas, y por supuesto, el recibimiento lo vimos todos con el pueblo apoyándolo con alegría, con euforia, con esperanza, con buenas energías y con esa buena vibra que tiene nuestro comandante, un programa que de verdad, se hizo muy dinámico.

Comentó el segmento donde el Presidente compartió con el periodista de Telesur, Luis Guillermo García, donde analizó las redes y los portales, con información que tiene que ver también con el Presidente.

«También le echaron una broma. Le sacaron el video cuando fue increpado por el expresidente Jaime Lusinchi. Ese fue un momento icónico de la televisión venezolana. Pero es importante, él lo refería, cómo era antes medido el tema mediático por el llamado rating, midiendo cuál canal estaba conectado, y entonces todas las emisoras o las estaciones de radio».

Hizo una gran reflexión, ante lo que significaba expresarse en esa IV República, cómo era la receptividad de los gobernantes al opinar. «Y nosotros ahorita, contamos con un gobierno revolucionario que hasta las críticas y las incomodidades las permitimos. Definitivamente estamos orgullosos de tener periodistas a la altura, del nivel y del compromiso».

A propósito de la candidatura del Presidente Nicolás Maduro, afirmó que «como miembro del partido y como venezolana, definitivamente este Presidente que fue propuesto entre los días viernes, sábado y domingo como nuestro candidato que esperamos el 15, sea presentado y elevado a nuestro Congreso del Partido. Independientemente que fue propuesto en todo el país, también las bases deben expresar su sentir».

Asambleas de respaldo al Presidente Nicolás Maduro

Aseguró que la compañera enlace nacional para Monagas, compañera Rodbexa Rodríguez, nos visitó por el municipio Ezequiel Zamora con nuestro jefe político, el compañero alcalde Oscar Cedeño y allí se desarrolló en una UBCH, el equipo de las tres comunidades y definitivamente no es que proponen al candidato Nicolás Maduro solamente por proponerlo, sino que lo argumentan y defienden la política

Resaltó que la Carta Magna es el pilar fundamental para poder impulsar la política revolucionaria. «Cuando la población asume el empoderamiento, se sabe cómo va a dirigir la política en su territorio, a través de la gestión de las instituciones nacionales, estatales y municipales».

Comentó que esa es la cotidianidad de nuestra militancia del partido y por supuesto, fue un acto bien interesante el amor y eso lo quiero resaltar porque fuimos los jefes de calle con su equipo, más los líderes de calle allí, que entregaron al jefe de la UBCH con su equipo para consignar las firmas a nuestro jefe político municipal del municipio, que es el camarada Óscar Cedeño, y este a su vez entregó a la compañera Rodríguez. Entonces, esa dinámica se evidencia que no es solamente un papel, que ese papel tiene sangre, tiene cuerpo, porque fue la respuesta, el plasmar la rúbrica para nosotros poder llevar ahora al Congreso el próximo viernes, que es nuestra máxima instancia en el Partido Socialista Unido Venezuela, para debatir la propuesta de nuestro candidato para las elecciones del 28 de julio y por supuesto, nuestro candidato es el conductor de victorias, nuestro camarada Nicolás Maduro.

Enfatizó que Nicolás Maduro representa en este momento la conducción de las victorias, «porque ha tenido la sapiencia, la paciencia y la templanza de poder conducir ante una crisis difícil que está viviendo nuestro país. Nosotros tenemos un bloqueo, cosa que no lo decimos como un cliché».

«El bloqueo al país está en lo que es la médula espinal. Cuando tú bloqueas, que es lo que ha hecho este gobierno norteamericano, nos quita la posibilidad de poder comprar las medicinas a nuestros pacientes, a nuestro pueblo de Venezuela, que tiene que ver con diabetes, área oncológica, todo eso está bloqueado».

Manifestó que «nuestro papel es decirle en manera muy sencilla a la población, porque hay espacios para debatir e inclusive para que nuestro pueblo comprenda en dónde está el bloqueo.

Aseguró que de tener una oposición nacionalista las cosas serías distintas, «porque es que no quieren este país. Mira, esa oposición de verdad no siente, y lo decía Rodríguez ahorita, ellos no pueden defender lo que no siente».

Manifestó que se siete muy orgullosa de tener una alcaldesa joven que direcciona un municipio que es el más importante del Estado. «Para mí es una honra, tener al frente un gobernador de la talla del compañero Ernesto que es una persona metódica, exigente y disciplinada, nos exige cada día más».

Finalizó expresando que las elecciones están a la vuelta de la esquina, porque ya hoy es 12 de marzo, y el tiempo está pasando muy rápido, motivo por el cual, con el acompañamiento del pueblo darán la pelea por el candidato presidencial, Nicolás Maduro rumbo al 28 de julio, fecha fijada por el ente comicial.

Exhortó a las comunidades que utilicen la herramienta del 1×10 del Buen Gobierno, para solucionar los problemas que tiene la población.

María Gabriela Bastardo, diputada al Clsem por el Psuv.

Lea también:

Soberanía Patriota distribuyó más de 79 mil toneladas de alimentos y proteínas en febrero