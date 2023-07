G- UNE trabajará en función de la victoria de María Corina para el 22 de octubre

Una vez concluida la elección interna en la que participó el pueblo de Monagas para elegir su candidato al 22 de octubre, organizada por el partido Ganamos Unidos por Nuestro Estado (G-UNE), dirigido por el exgobernador Guillermo Call, se establece trabajar en función de buscar la victoria a las primarias para María Corina Machado, quien resultó electa con el 77,20% de los votos escrutados este domingo 2 de julio, durante la jornada estructurada y organizada por la tolda política.

De acuerdo con las declaraciones de Emilio Cabello, presidente de la comisión electoral G-UNE, Para estos comicios, se contabilizaba un total de 3 mil ciento once votos, y salieron a votar 2 mil 827 electores del estado Monagas, mientras que 284 corresponden a quienes se encuentran fuera del país y que se registraron para votar.

Abstención

De esta estadística, se tiene que 29,25% hubo de abstención en la entidad, mientras que las personas en diáspora se abstuvieron de votar en un 58,45% por diferentes razones. De igual manera, durante la elección, se generó para el más cercano contendor político Henrique Capriles, obtuvo un 9.82% de los votos.

En campaña

Asimismo, Guillermo Call, líder de G-UNE subrayó que a partir de hoy el partido se declara en campaña para garantizar que Machado gane las primarias en el estado Monagas, con un trabajo continuo y permanente, «este es u primer paso del proceso,como ciudadanos, como venezolanos estamos a tiempo para lograr la victoria2

De obtener Machado el favoritismo como candidata a la presidencia de la República, el equipo político continuará trabajando por la democracia, «Al ganar el 22 de octubre, María Corina se convierte en el líder que el país necesita y será el líder que canalice la democracia y las fuerzas democráticas en Venezuela, porque ese es el objetivo de las primarias, una renovación de los liderazgos políticos basados en el voto popular, en la opinión de la gente. Estaremos en ese momento en situaciones diferentes a las que estamos», anunció Call.

Inhabilitaciones

Mencionó además que las inhabilitaciones decretadas a candidatos opositores no tienen fundamento jurídico, por lo que a partir del 22 de octubre se tendrá respuesta al respecto, «lo que sí pude tener el país y el gobierno seguro que vamos a derrotarlos con votos bajo el liderazgo de María Corina, eso no lo dicen, nosotros somos demócratas, porque no sabemos manejar otra situación, los que hemos sido formados en democracia, las únicas armas que tenemos es el voto».

En cuanto a las declaraciones de José Brito, de ser candidato de oposición, hizo una comparación de los mercaderes a los que Cristo sacó del templo, «de esos andan muchos todavía por ahí», concluyó.

