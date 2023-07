Comercios de Maturín iniciaron ofertas por el Día del Niño

Ante la cercanía del Día del Niño en Venezuela, algunos comercios de la ciudad de Maturín, comenzaron a ofertar su mercancía, con la esperanza de incrementar las ventas, las cuales en los últimos meses han venido en descenso.

Vendedores resaltan que no ha habido grandes incrementos en ventas ni el Día de las Madres ni de los Padres, por lo que no tienen grandes expectactivas al respecto para el venidero fin de semana. «Las ventas han estado relativamente normal, el día de las madres aumentó un poquito, pero no fue lo que se esperaba, igual pasó el día de los padres», dijo Marielis Mata.

Volteos y otros juguetes de construcción han incrementado el triple en dos años

Paseo al parque

Por su parte, Magaly León, mencionó que llevará a sus niños al parque La Guaricha como la mejor opción para pasar el día. «Es más económico, les preparo una comida rápida y pasamos el día allí, si ponen a funcionar los botecitos y eso a ellos les gusta».

Asimismo, Carmen Ramírez señaló que «antes uno lo llevaba al cine, a comer helado, creo que lo vamos a llevar al parque y a comer helados, aunque en el parque venden y hay castillos inflables, los columpios, eso sería un buen regalo, ya uno no puede comprar muchos juguetes porque el más mínimo cuesta 5 dólares».

Precios

En cuanto a este comentario, se pudo observar en algunas vidrieras, que los precios oscilan entre 190 y 1200 en algunos comercios, dependiendo de lo que vaya a adquirir. Por ejemplo, juguetes de construcción cuestan 191 bolívares, teléfonos de juguetes 292 Bs., camiones volteos 417 bolívares, bingos: 282 bolívares, nintendos en Bs. 414; en materia tecnológica, lo más llevado son las tablets, en 80 y 120 dólares.

De acuerdo a estas tablas, los padres y madres de familia deben tener más de un salario mínimo para poder adquirir algún juguete para los más pequeños de la casa, razón por la que prefieren llevarlos al parque y a comer helados.

Los nintendos son una de las opciones más costosas

Lea También:

Bachilleres festejan en grupos para abaratar costos