Preso sujeto por quemar casa de su expareja y amenazarla de muerte en Anzoátegui

Funcionarios del Cicpc, de la Coordinación de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Anaco, materializaron la detención de Jhonny Rafael Gómez Morao, de 47 años de edad, por quemar la vivienda de su expareja y amenazarla de muerte, en el sector El Chaparral, municipio Anaco, estado Anzoátegui.

Tras averiguaciones de los funcionarios, se conoció que el detenido acosaba y amenazaba de muerte a la víctima, y para el momento en que ésta no se encontraba en su vivienda, optó por quemar su casa. Esto a consecuencia que el sujeto no aceptaba la ruptura amorosa y llegó hasta a amenazar con quitarle la vida a sus familiares, si ésta no cedía a sus peticiones, según informó la prensa del cuerpo policial.

Fiscalía investiga caso de casa quemada en Anzoátegui

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 8° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Anzoátegui.

Cicpc. | Foto: Web

Con información de VF

