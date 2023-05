María Gabriela Bastardo: Parlamento trabaja en actualizar leyes para dinamizar economía regional

María Gabriela Bastardo, vicepresidenta del parlamento regional y miembro del Psuv, indicó que la agenda parlamentaria hasta este mes ha estado enfocada en hacer el compendio de las leyes y darle fuerza a lo que será la Ley de política portuaria.

Bastardo fue la invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia, donde indicó que se llevó a cabo un debate donde el compañero Reinaldo Astudillo de la Comisión de servicio y comunicación, puso en la mesa la discusión de la Ley de Telecomunicación e Innovación, esta última palabra no estaba incluida, siendo lo interesante que ha sido debatida en todos los espacios educativos, comunas y ante el consejo científico.

«Mas allá de la reforma, esta discusión permitió una nueva Ley, donde ambas bancadas tanto oposición y oficialismo, marcaron sus posturas, pero dándole la importancia a una normativa que trae beneficio al pueblo», afirmó.

«Estamos en un compendio de todas las leyes en especial las de economía que es parte de la comisión a la que pertenezco, la cual se subdividió en la parte de producción y otra contra la especulación», puntualizó.

Precisó que La ley de Puertos es la bandera de lucha, siendo liderada por el gobernador Ernesto Luna quien ha demostrado estar a la altura del compromiso y quien ha puesto en exigencia el trabajo de cada uno de los legisladores, en poner empeño a este estatuto, para hacer la consulta tan necesario para el intercambio comercial, su enfoque y los beneficios que traerá al estado siendo parte de nuestro papel como legisladores.

Asimismo indicó que está pendiente la Ley de desencadenamiento productivo, pues en su segundo encuentro con el presidente Nicolás Maduro, se le planteó cómo explicarle a la gente de qué trata y que siendo un país productor debe ser aprovechado y Monagas es un estado bondadoso en este tema.

Explicó que la política portuaria ha sido herencia y que ahora tiene un nuevo esquema, un país con soberanía alimentaria es libre de hacer lo que quiera hacer y esto ha sido obstaculizado por quienes no quieren el futuro del país.

En cuanto a las vías de penetración agrícola, detalló que ha sido un debate, siendo importante también que las personas sepan cuáles son las vías agrícolas necesarias a corto y mediano plazo.

«En ese encuentro con la gente se busca crear un nivel de conciencia y cómo ver la nueva realidad y ser agentes activos en ese cambio, porque no es una tarea del gobernador sino de todos.

Explicó que a veces la oposición crítica por redes sociales, pero dónde están las acciones.

«La crítica por destruir y no buscar alternativas no es la idea, así no se va a construir el país que queremos», dijo.

Por otro lado, planteó que la xenofobia es producto de quienes están en contra del proyecto socialista de Venezuela, pese a que ha recibido infinidad de nacionalidades y que respeta a todos los países.

En cuanto a su cambio de Uracoa al municipio Ezequiel Zamora como enlace del Psuv, indicó que haber estado en la comisión de agitación y propaganda que ahora tiene Reinaldo Astudillo, fue un gran aprendizaje.

«Ya se ha tenido reunión con el jefe político que es el alcalde Oscar Cedeño y el municipio Ezequiel Zamora es muy interesante, es el segundo más importante de Monagas, se ha ido adaptando a este nuevo proceso y a las exigencias», precisó.

Agregó que estarán realizando el primer encuentro contra la especulación siendo un tema de subjetividad de la que todos están expuestos y al que a su juicio, deben estar ojo visor.

