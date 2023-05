¡Crema dental! Tips de belleza en los que puede utilizar la pasta de dientes

Gracias a los componentes de la crema dental, no solo es útil para la limpieza de los dientes sino que también se puede utilizar para cosas propias de la belleza personal.

El uso común de la pasta de diente, es mantener la dentadura en buen estado. Su propósito, en la mayoría de las ocasiones, no es visto más allá de una dentadura blanca y libre de bacterias que provoquen el surgimiento de caries u otras afecciones bucales.

No obstante, este producto cuenta con ciertos componentes que es ideal tenerlo como complemento de la estética.

Tips de belleza utilizando la crema dental

Puede remover el esmalte de uñas

Existen veces que cuando se aplica el removedor quedan ciertos residuos del esmalte impidiendo la correcta aplicación de otro producto. Por ende, en este caso entra el papel de la pasta dental, pues, ayuda a limpiar los rastros de esmalte que hayan quedado. Los pasos que debes seguir son:

Moje un algodón con removedor y ponlo sobre las uñas que tienen color. Quite el algodón y coloque abundante vaselina en todas las uñas. En un recipiente mezcle un poco de crema dental y el jugo de medio limón. Una vez se forme una pasta homogénea, agarre un poco con un cepillo de dientes limpio. Frote sobre las uñas hasta que queden completamente limpias.

Para la limpieza facial

Puedes hacer una mascarilla sencilla con crema dental para mantener una piel fresca y limpia. Este producto ayuda a abrir los poros y limpiar la suciedad que se puede acumular en ellos y causar imperfecciones como el acné.

Cabe resaltar que, no se puede abusar de este producto, ya que suele ser un poco agresivo para la piel, además, hay que tener en cuenta que no todas las cremas dentales sirven para este propósito, por lo que es necesario fijarse en sus compuestos y en que estos no provoquen daños en la dermis una vez sean aplicados. Pasos a seguir:

Lleve al fuego una taza de agua. Una vez caliente, retire del fuego y agregue pequeña cantidad de crema dental. Mezcle y espere un poco a que se enfríe. Lave la piel con jabón neutro y agua para ayudar en la limpieza. Pon la mascarilla por todo el rostro, sin tocar el contorno de los ojos y de los labios. Deje actuar por no más de 5 minutos. Pasado el tiempo, enjuague con abundante agua tibia.

