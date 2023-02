Conductores del Terminal de Maturín hacen un viaje cada diez días

Mientras el problema para surtir combustible pica y se extiende, los conductores del Terminal de Pasajeros de Maturín, pasan las de Caín para poder hacer al menos un viaje a la semana o por lo menos, cada diez o quince días, de acuerdo al turno que le corresponda, según refieren en dicho puerto terrestre.

«Estamos afectados porque en las colas de gasolinas hay muchas colas y pasamos uno o dos días para surtir 40 litros cuando para poder ir y venir se necesitan al menos 60-70 litros», dijo Frank Subero, quien viaja hacia el estado Bolívar, con un pasaje anclado al petro en 20 dólares, según la Gaceta Oficial. No esperamos zafra, hace tres años que este terminal está prácticamente solo», aseveró el conductor.

Surten insuficiente

Indicó que a los transportistas les asignaron una estación de gasolina, sin embargo, solo surten una vez a la semana, por lo que a ellos no les es rentable, por cuanto además, deben hacer turnos de 20 vehículos por día. «Me toca comprar dolarizada o pasar dos días en una cola para surtir un poco más y poder ir y venir, de lo contrario, me puedo quedar sin gasolina en la vía y sin seguridad de que me corresponda el turno en el terminal, prácticamente estamos viajando una vez a la semana y si acaso, a veces pasamos hasta diez días sin viajar, porque ya esto no es como antes».

Terminal sin pasajeros

Dijo que actualmente no hay pasajeros, por lo que un carro puede pasar más de medio día esperando llenar para poder salir. Otra de las cosas que les afecta es el mal estado de la vía desde la altura del peaje en adelante y por ende, si llegan a dañar algún repuesto no da ni para reunir el dinero necesario para adquirirlo. «Si nos agarra la noche y caemos en uno de esos huecos es terrible, porque rompemos un caucho, amortiguador, por lo menos para mi carro, un caucho cuesta 120 dólares», precisó Subero, quien este jueves estaba detrás de 16 carros para poder salir, esto le lleva a veces a pasar hasta 16 días esperando turno.

Hasta quince días pueden pasar esperando turno para poder viajar

Lea También:

Mil 200 dólares deben cancelar licoreros por renovar las patentes

¿Qué te ha parecido? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 1 +1 1 Facebook Twitter Email Telegram