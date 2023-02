Diosdado Cabello: En poco tiempo, cuando el CNE llame, va a haber elecciones

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que «Estados Unidos no le quiere comprar el petróleo a Venezuela, se lo quiere robar».

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, juramentó este jueves a los equipos estadales y de la juventud en el estado Carabobo.

Ante la militancia que acudió al acto aseguró «en poco tiempo, cuando llame el CNE, va a haber a elecciones, en cualquier momento. Las que tocan son las elecciones presidenciales, por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados», dijo Cabello.

«Que no nos agarren fuera de base hermanas y hermanos», puntualizó.

Diosdado Cabello: EE.UU quiere robar el petróleo de Venezuela

El vicepresidente del Psuv estuvo acompañado del gobernador de Carabobo Rafael Lacava y en su discurso hacia la militancia dijo que era hora de asumir las responsabilidades heredadas de la revolución.

«Nosotros tomamos un juramento como el del comandante Chávez, del MBR 200, como lo tomamos del padre Bolívar allá en el Monte Sacro, es el juramento de compromiso, de obligación moral, de asumir la responsabilidad de las tareas que nos dé la revolución», expresó.

«En Carabobo nació la patria, aquí hay fuego sagrado de las y los libertadores. Nos alegra mucho estar aquí en este hermoso acto de juramentación, de asumir la tarea y el compromiso», reiteró.

Diosdado Cabello afirmó que su lucha no es contra los partidos Primero Justicia o Voluntad Popular, sino contra el Gobierno norteamericano.

«Nosotros no nos estamos enfrentando a los bates quebrados de Primero Justicia o Voluntad Popular, nosotros estamos enfrentando al enemigo histórico de los pueblos que buscan su liberación, el imperialismo norteamericano», precisó.

Acusó a los Estados Unidos de ser inescrupulosos y pretender robarse el petróleo de Venezuela. «El imperialismo norteamericano es insaciable, no descansa, no se rinde y es arrogante, carece de escrúpulos y ellos fijaron su vista sobre Venezuela. Estados Unidos no le quiere comprar el petróleo a Venezuela, se lo quiere robar».

