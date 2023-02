¡Entérate! Alicia Machado le da con todo a Osmariel Villalobos

La actriz venezolana, Alicia Machado, sigue opinando sobre los participantes del reality show La Casa de los Famosos por Telemundo, pues ahora no es solo el youtuber Rey Grupero al que no soporta, sino que la presentadora venezolana Osmariel Villalobos también cayó en la lengua de la criolla.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Machado comentó que no le gusta el comportamiento de su compatriota por lo que no es de su agrado y la tachó de “pesadita”: “tiene la actitud de las misses de la última generación de Miss Venezuela” expresó.

Asimismo, la también ganadora de la primera temporada de este reality show, defendió a Osmel Sousa y explicó que no le gusta el trato que le da Villalobos: “No me gusta que se meta con Osmel (..) siempre tenía esa actitud de no dejar que alguien te guíe, la vida es así por eso es que llegan detrás de la ambulancia en los concursos internacionales, tiene esa actitud con Osmel que no me gusta, por eso no me cae bien”.

Alicia Machado arremete contra la presentadora

Alicia Machado defiende a Osmel Sousa

Aunque muchos coincidieron con Alicia Machado y destruyeron a Villalobos por su comportamiento en ciertos momentos de LCDLF3, otros la defendieron y le recordaron a la Miss Universo que Osmel también barrió el piso con la zuliana cuando inició el programa.

Durante una conversación en la mansión, el cubano sacó las garras y criticó el físico de Osmariel: “Cariño porque tú estás demasiado flaca. Cuando tú competiste en Miss Venezuela no estabas así. Perdiste el pompi, te ves flaquita (…) ella tenía un cuerpo lindísimo” dijo el ‘Zar de la Belleza’ provocando las lágrimas de la modelo.

