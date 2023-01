Fetrasined apoya a docentes en materia jurídica

Edson López, Secretario de Organización de la Federación de trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined) Monagas, subrayó que el contrato colectivo de los docentes tiene dos años y nueve meses vencido, razón por la que desde hace un año se ha solicitado la respectiva reunión a la directiva nacional para la firma del nuevo contrato sin que hasta ahora se tenga respuesta a dicha solicitud.

En este sentido, explicó López, que el llamado del Magisterio a mantenerse en pie de lucha a través de asamblea permanente a nivel nacional, es totalmente válido, sin que represente una violación a los derechos del niño de contar con educación de calidad y añadió «si este proceso llegara a ser interrumpido, se estaría violando la Constitución Nacional y la Ley del trabajo que establece que el trabajador debe tener un salario digno y el artículo 104 CN que va en concordancia con el 91, equivale a que el salario sea acorde a la canasta básica, lo cual no se está cumpliendo», dijo López.

El sindicalista añadió, que a los niños no se les niega el derecho a la educación, sin embargo «no tienen una alimentación sana, debido a que los padres no cuentan con un salario acorde para alimentarlos y que puedan asistir a la escuela porque muchas veces no tienen ni para el pasaje, tal como indica el artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopna) y por ellos también es la lucha de los maestros».

Aseguró que a las instituciones están acudiendo los docentes en espera del llamado a asambleas.

«Ninguna Federación de sindicato a nivel nacional ha llamado a paro, sino a movilizaciones y asambleas, por tanto, los docentes deben permanecer en sus aulas de clase».

Lea también:

628 pasajeros disfrutaron de las rutas turísticas de Transmonagas