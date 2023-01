Presidente Maduro: Hay que consolidar el crecimiento económico con igualdad en 2023

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la tarde de este jueves a la sede de la Asamblea Nacional (AN), para rendir su «Memoria y Cuenta» 2022, tal y como lo establece la Constitución.

En su discurso destacó que entre las líneas de acción para el 2023 es necesario consolidar el crecimiento económico con igualdad, donde es preciso fomentar la generación de empleos en el país.

«Estoy ante el poder legítimo poder Legislativo de Venezuela, duélale a quien le duela. No hay otro», espetó el primer mandatario al tomar la palabra e iniciar así su mensaje anual a la nación ante el parlamento venezolano.

Tachó de «risible» la posición del Reino Unido de reconocer a la Asamblea Nacional de 2015. «En Venezuela quien legisla, aprueba presupuesto, designa los Poderes Públicos es única y exclusivamente la Asamblea Nacional electa en 2020», insistió.

También hizo referencia a la respuesta que envió al subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de EEUU Brian Nichols, tras los mensajes que envió por sus redes sociales contra nuestro país.

«Le dije que se está haciendo millonarios lanzando tuits sobre Venezuela, pues más que una posición ideológica es un negocio lo que hace y mientras más lo mencionemos más se cotiza»

El presidente Maduro, presenta la Memoria y Cuenta de gestión de Gobierno del año 2022, ante el Parlamento, tal como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores salió el vehículo en el cual se trasladó el primer mandatario, Nicolás Maduro hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, donde fue recibido por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez y el jefe del bloque de la Patria, Diosdado Cabello.

Al presidente lo acompañaron la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez y la primera Combatiente, Cilia Flores, junto a los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, los diputados Pedro Infante y América Pérez, Primer y segundo vicepresidentes de la Asamblea Nacional

La orquesta juvenil Metropolitana, recibió al primer Mandatario con un popurrí de música venezolana en el patio de entrada del Palacio Federal Legislativo.

Inicio de la sesión especial

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio inicio a la sesión especial saludando a los representantes de los Poderes Públicos y a las vicepresidencias de gobierno; ministros, el alto mando militar del estado, voceros del Poder Popular, gobernadores, alcaldes, cuerpo diplomático, así como los invitados especiales.

Una comisión especial, encabezada por el jefe del bloque de la Patria, Diosdado Cabello, en la cual también estuvieron presentes representantes de las facciones de la oposición, Alfonso Campos y Bernabé Gutiérrez, fueron encargados de acompañar al presidente de la República hasta el Hemiciclo Protocolar .

El presidente de la República, Nicolás Maduro al tomar la palabra en el podio, recordó cuando rindió cuentas ante la asamblea nacional en 2016, cuando al frente estuvo el opositor, Henry Ramos Allup; así como ante la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 «que trajo la paz al país», destacó.

Desde el año 2021, que se instaló esta AN electa en 2020 el pueblo para un periodo constitucional de 5 años. «Lo demás es Narnia, es una farsa, montada como parte de una agresión, política, financiera, económica, diplomática para recolonizar a Venezuela y que supimos enfrentarla y derrotarla y no existe, ni las cenizas quedaron de la antigua AN del 2015 vende patria», dijo

Tiempos históricos

El presidente Maduro, hizo un resumen de los momentos históricos de la nación a los que denominó como cuatro momentos históricos de la nueva República.

«Como revolucionarios nos sentimos orgullosos del tiempo histórico que hemos vivido, sobre todo de que nuestra Revolución Bolivariana naciera de la mano del pueblo, del voto popular, de la conciencia

1989: año signado por dolor, incertidumbre y esperanza, 27 y 28 F , rebelión popular contra el paquete económico oligárquico. Masacre y rebelión popular, se calcula

1992: año en el que empezó a levantarse el nuevo bolivarianismo, signado por el rescate de las raíces profundas del proyecto igualitario, empezó a debatirse en las comunidades la idea de un proceso popular constituyente, de un nuevo modelo de desarrollo, y empezó a sonar el nombre y el rostro del Comandante Hugo Chávez Frías como líder emergente .

1999: fue el año que por la vía electoral, la vía política, con una inmensa fuerza popular, que se construyó el liderazgo y el Comandante Chñsvez logró el primer triunfo electoral de la Revolución Bolivariana. Fue una primera etapa, que debe ser reconocida, estudiada, de donde debemos extraer la mayor de las enseñanzas, de los tiempos de rebeliones, profundas.

Nunca se había convocado un referendo consultivo para ningún tema, y se realizó para 25 de abril 1999 para el camino y bases hacia una constituyente y finalmente el 15 de diciembre se aprobó nuestra Carta Magna, que funda la V República, avanzada y progresista, gracias al voto del pueblo, de la soberanía popular, por el voto por conciencia, estrategia y responsabilidad, direccionalidad de un gran líder como fue Chávez.

Fue en Venezuela que nació la ultraderecha golpista y ha contaminado a toda latinoamérica, enfrentamos en el 2002 el golpe de estado de Bush , pero el pueblo siempre ha sabido defender su derecho de la democracia, y de la soberanía nacional

«La fuente donde se alimentó la derecha extremista que ha roto las reglas de la democracia es la derecha extremista que surgió en Venezuela», expresó y agregó: «pero el milagro que las derechas nunca se imaginaron, cuando el pueblo y los militares rescataron al comandante Chávez».

Destacó que fue en Venezuela que surgió la primera Revolución popular, pero también donde surgió la contrarrevolución golpista que ha contaminado a toda la derecha de América Latina y el Caribe.

Luego vino la etapa de la creación de las misiones , para revertir el proceso de privatización de los 90, en educación y salud. Venezuela llega tener el salario mínimo más alto de Latinoamérica y el caribe, por sus ingresos impactantes por la vía del petróleo. Llegó la GMV tiempo de resurgimiento, al calor de la batalla contra el imperialismo y su plan intervencionista y la ultra derecha . Así surgió el socialismo bolivariano del siglo 21.

Este pueblo no quiere más guarimbas

120 días de insurrección neofascista vivimos en 2017, dirigida por la extrema derecha y lo manejamos por la vía pacífica, y cuando vimos que nos querían llevar a una guerra civil, convocamos a una ANC para la reinstitucionalización y reorientar el país, un 1º de mayo, siempre junto a la clase obrera.

«Este pueblo quiere paz, nos hemos conectado con la voluntad de paz del pueblo y por ello hemos logrado avanzar en las dificultades», dijo.

El intento de invasión por la frontera, en 2019, con la intención de llevar la guerra civil al occidente.

En esta cuarta etapa, nos llama a unir todos los esfuerzos y capacidades para que esta etapa de renacimiento nacional impacte la vida social y económica del pueblo, estamos en una nueva etapa de renacimiento de la vida política y las libertades republicanas de Venezuela.

Rechazo a las sanciones

Durante su Mensaje Anual a la Nación desde la Asamblea Nacional, Maduro pidió se que «levanten las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. ¡Ya basta de persecución económica y financiera!», reiteró.

Al respecto detalló que las sanciones ilegales contra Venezuela han estado dirigidas principalmente a organismos del Gobierno Nacional (42%); industria petrolera (18,7%); economía y finanzas (17%); y el sector privado (7%). Por lo que destacó que del total de estas medidas unilaterales promovidas por EEUU contra el país solo 4.9% son de carácter político.

«Todas las demás son económicas que surgen directamente a toda la población», denunció por lo que exigió a la administración del presidente estadounidense Joe Biden, cesar en esta política criminal contra el país.

«¡No queremos más sanciones! ¡Ya basta de persecución financiera! Libertad económica, libertad comercial, libertad financiera, libertad para Venezuela. ¡Ya basta de sanciones! Y esto lo digo porque el peso es muy grande», expresó al tiempo que detalló las pérdidas que para el país han significado estas acciones ilegales y criminales de Estados Unidos y sus aliados europeos.

Asimismo, denunció que la actividad petrolera en su totalidad está bajo persecución «con el objetivo de que Venezuela no tenga los recursos que libremente debe percibir para invertirlos en su economía y en los derechos sociales del pueblo».

«Producto del bloqueo y la persecución el país dejo de percibir 3.995 millones de barriles de petróleo, producción por la cual el país debió haber percibido y dejó de percibir 232.200 millones de dólares», precisó.

Reveló que «para hoy solo han ingresado al país el 1%» de lo que había percibido la República sin el bloqueo genocida que sostuvo solo busca generar las condiciones sociales de descontento para promover el llamado «cambio».

Apuntó que además del impacto y las pérdidas en la industria petrolera, en general para la economía venezolana esta caída de los ingresos ha provocado que superan los 600.000 millones de dólares.

«El daño no es solo petrolero, porque las escasez de divisas producto de las medidas criminales impidió la adquisición de materias primas y productos para la industria no petrolera, provocando que el impacto del que estamos hablando es de 642.000 millones de dólares en la economía», afirmó.

Líneas estratégicas para el 2023

Se trata de seis líneas estratégicas de acción para el 2023 que se reflejan en el siguiente gráfico:

Aspira estabilizar la tasa cambiaria en 2023

El presidente de la República, Nicolás Maduro adelantó que este año aspira estabilizar la tasa cambiaria, a fin de «torcerle el brazo a la inflación».

«A final de 2022, el último trimestre con un recalentamiento económico y comercial por la guerra económica, tuvimos fuerte perturbación en la tasa cambiaria. Estamos conscientes y actuando. Aspiro con las decisiones que se están tomando y activando, que se estabilice nuevamente la tasa cambiaria. Podamos estabilizar y torcerle el brazo definitivo a la inflación en Venezuela, así como lo logramos en 2021 y 2022», dijo.

Afirmó que el ingreso de la nación cayó a «números dramáticos», porque solamente se percibió el 1 % de lo que debía ingresar.

«Hemos aprendido a hacer mucho con poco (…) por si fuera poco, los grupos extremistas se prestaron para inventar una falsa de gobierno paralelo, con el único objetivo de legitimar el robo más grande que se ha hecho en esta tierra (…) lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma multimillonaria (…) se estima que en estos últimos ocho años, el Imperialismo y sus lacayos extremistas, le robaron a Venezuela de sus bolsillos, la cantidad de 411 millones de dólares por día. Un robo criminal», expresó.

Asimismo, Maduro indicó que en 2022 la recaudación tributaria se ubicó en 4 mil 744 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 97 %.

«El crecimiento de la recaudación tributaria convertida al dólar, en el año 2020 la recaudación alcanzó a 1.571 millones de dólares; en 2021 2.408 millones de dólares, y en 2022, se duplicó la cifra y se llegó a 4.744 millones de dólares», agregó.

Enfatizó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y países aliados, provocó una caída importante de los ingresos petroleros en los últimos años.

«Al gobierno de EEUU no queremos más sanciones, levanten las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Ya basta de sanciones criminales, persecución económica financiera, libertad económica, comercial, financiera (…) el impacto de las medidas y bloqueos provocó un 42 % de las decisiones y medidas contra organismos del gobierno, un 18, 7 % contra la industria petrolera, un 17 % de sanciones contra la economía y finanzas; entre ellos la prohibición de apertura de cuentas bancarias para vender los productos de Venezuela en el exterior; la congelación o secuestro de casi 20 mil millones de dólares en cuentas del exterior, el secuestro del oro en el Banco de Inglaterra», dijo.

Aseguró que las medidas restrictivas provocaron la caída de la venta de los barriles de crudo desde el 2015 hasta el 2022; lo que ocasionó el desplome del 99 % de los ingresos petroleros.

«Esto con un solo objetivo que Venezuela no tenga los recursos que libremente puede producir, perseguir para invertirlos en la economía y el crecimiento de la sociedad (…) el país dejó de percibir 3 mil 995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232 mil millones de dólares que hubieran ido a salarios, derechos sociales, educación, salud, infraestructuras», aseveró.

Seguidamente, en gráficas, algunos momentos de la jornada de este jueves en la Asamblea Nacional.

El pleno de la AN recibió al presidente Maduro para su discurso anual de memoria y cuenta 2022

El pleno de la AN recibió al presidente Maduro para su discurso anual de memoria y cuenta 2022

El presidente Maduro llegó al Palacio Federal Legislativo para dar su mensaje anual a la nación

El mandatario llegó en compañía de la primera dama, diputada Cilia Flores

El mandatario llegó en compañía de la primera dama, diputada Cilia Flores La junta directiva de la AN recibió al presidente Maduro a su llegada al Palacio Federal Legislativo

La junta directiva de la AN recibió al presidente Maduro a su llegada al Palacio Federal Legislativo

El pueblo recibió al jefe de Estado a su llegada al Palacio Federal Legislativo

El pueblo recibió al jefe de Estado a su llegada al Palacio Federal Legislativo

El presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, dio la bienvenida al mandatario al hemiciclo del Parlamento.

