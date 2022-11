Falleció el licenciado Tirso Ramos Linares, fundador del diario El Oriental

Este miércoles, 8 de noviembre de 2022 falleció en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el Licenciado Tirso Ramos Linares, quien fue Presidente – Editor y fundador del diario El Oriental.

91 años de una vida fructífera y exitosa, sobre la base de su esfuerzo, fue administrador durante la gestión del expresidente Carlos Andrés Pérez. Ya en Monagas, fundó el diario El Oriental en el año 1982 junto a su primera esposa, Esther de Ramos.

Por 32 años consecutivos estuvo al frente de lo que fue La Verdad Impresa, cuando decide retirarse y vender a su nuevo dueño, Gaetano Costantino.

Amante de la disciplina, la rectitud y la puntualidad, en el emblemático edificio de la calle Azcúe con Sucre que para aquel entonces, año 1982, fue una referencia arquitectónica para Maturín; el licenciado Tirso Ramos Linares fue el bastión de El Oriental, por donde pasaron periodistas de la talla de sus exdirectores, Gabriel Vílchez, George Llach Peterson, Dagoberto Guzmán Ayala y su hermano, Reinaldo Ramos.

Era un apasionado de la política y también de la buena música. En el trabajo, era el primero en llegar, siempre de punta en blanco: Sus trajes, corbatas, las camisas blancas y sobre todo, el brillo de sus zapatos, que él mismo lustraba; eran icónicos en su marca personal.

A lo largo de su vida, se labró muchos amigos, en especial, el grupo de profesores del Pedagógico de Maturín quienes integraban el equipo para lo que fue el suplemento infantil Chispita, muy recordado en Monagas.

Junto a su segunda esposa, Mildred López de Ramos, llevó adelante El Oriental, a quien dedicó gran parte de su vida con profundo amor, hecho que fue proyectado a todos los profesionales y trabajadores que pasaron por este rotativo.

Sus últimos años los pasó en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Falleció rodeado del amor de su esposa Mildred y sus familiares, este 8 de noviembre en horas de la noche a sus 91 años.

En lo personal, tuve el privilegio de trabajar como periodista, jefe de información y directora de El Oriental durante 13 años, donde los valores del respeto y la disciplina fueron forjados durante todo ese tiempo, que fue muy valioso para mi desempeño profesional.

El Licenciado Tirso será para mi una de esas personas y jefes irrepetibles. Será imposible olvidar sus consejos siempre oportunos y atinados, con una enorme visión del futuro.

Sentidas condolencias a un ser ejemplar

La periodista Beatriz Lima escribió en su facebook

«A los 91 años de edad anoche partió al encuentro con Dios el sr Tirso Ramos Linares, quién por muchos años llevó el timón de El Oriental.

Un caballero, amante de la pulcritud, el orden, jefe muy exigente y perfeccionista, de gran corazón, que en sus últimos años se residenció en Valencia, estado Carabobo.

A su esposa, profesora Mildred López de Ramos, sentidas palabras de condolencias .

Paz a su alma».

La Junta directiva y el personal de El Oriental se une al duelo que embarga a la familia RAMOS por el sensible fallecimiento de:

TIRSO MIGUEL RAMOS LINARES

29-08-1931 / 08-11-2022

(Q.E.P.D)

Fanny Rodriguez, escribió en su facebook:

«Mi más sentidas condolencias a familiares y amigos, en especial a la Profe Mildred. Mis jefes por mas de 16 años en la que fue mi casa el Oriental de Monagas, siempre conté con el apoyo de ambos, seres mi especiales para mí. Un fuerte abrazo desde la distancia. Dios le dé descanso eterno».

Carlos Eugenio Rojas Esser

Un excelente jefe. Lo extrañaré mucho. Mi experiencia en El Oriental es una de las más adorables e importantes en mi carrera periodística.

Rafael Monroe de Alfa Creativos escribió

«Toda una leyenda, una escuela. QEPD».

Angélica Olivero escribió: «A los monaguenses les informó que murió el señor Tirso Ramos, fundador del diario El Oriental. Nuestra palabra de condolencia a sus familiares y amigos. Sembró un buen periódico además de hacer gran parte de su vida en esta tierra. A la profesora Mildred López su esposa, un abrazo en nombre de sus amigos, QEPD».

Eudys Marín refirió que Tirso Ramos fue el hombre de las oportunidades…

A pesar de que quien escribe era un adolescente, nunca tuvo reparo para dedicar siempre parte de su ya comprometido tiempo en escucharme. Es que visitar la sede de «El Oriental» y no pedirle a la secretaria que nos permitiera saludar así sea de manera breve a Don Tirso, era cosa inconcebible.

El licenciado Tirso Ramos, era en todo el sentido de la palabra un auténtico gentleman, conversar con él era disfrutar de una grata tertulia dónde siempre afloraba su historia de vida, cómo se hizo «desde muy abajo» y de manera especial el trascendente concepto que tenía de palabras como: amistad, solidaridad y lealtad. «El Oriental» era mi casa, allí a su lado estaba mi querida Profesora Mildred López, su amada esposa, quien me abrió las puertas en el Instituto Pedagógico de Maturín, teniendo luego el honor de ser su discípulo. Don Tirso Ramos, siempre me cobijo con su afecto y confianza, hoy toca agradecer. Me decía una y otra vez que su triunfo personal tenía el sello de haber aprovechado las oportunidades que mucha gente buena le había brindado en el camino. Que a la pregunta. ¿Tiene usted, experiencia o sabe del trabajo? Él con humildad respondía que no tenía conocimiento pero que si le daban la oportunidad no la iba a desaprovechar. «Si usted me da la oportunidad» y vaya que Don Tirso Ramos, supo aprovechar en grande todas las oportunidades que el destino le colocaría en su transitar sin que ello afectara su don de gente. ¿Cuántos Tirso Ramos, necesitamos mostrar como ejemplo en estos tiempos de dudas e incertidumbres? Somos necesariamente lo que determinamos «ser»en función de las oportunidades que aprovechemos, la disciplina que cultivemos, el respeto que profesamos y el coraje que demostremos. La historia del hombre de las oportunidades como lo identificaba de manera personal ha inspirado gran parte de la mía. Don Tirso Ramos, no solo fue el gran editor de ese histórico periódico como lo es «El Oriental», también era un gran pedagogo. Un maestro. Gracias por tanto, querido amigo».

Desde el Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas, extendemos nuestra más sentidas condolencias hasta su esposa, la profesora Mildred López de Ramos, su hermano Reinaldo y a todas las personas que le apreciaron y conocieron en vida. Paz a su alma. Hasta siempre, Licenciado Tirso!!!

En la gráfica junto a JR Amundaray, José López, la profesora Mildred López de Ramos y el licenciado Tirso Ramos Linares, quien falleció este 8 de noviembre de 2022.

