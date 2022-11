Comercio aguarda cercanía de fiestas decembrinas para implementar horario navideño

En distintos locales de la ciudad de Maturín aguardan la cercanía de la Navidad para implementar el horario navideño a partir del 15 de noviembre como ha sido costumbre por la temporada, donde se espera que se incrementen los consumidores para hacer sus respectivas compras para el disfrute familiar.

Algunos trabajadores de diversos establecimientos del casco central y mercado viejo, solo aguardan la orden para empezar a redoblar los esfuerzos. Recuerdan que hasta en medio de pandemia, el año pasado trabajaron, sobre todo el 24 y 31, hasta altas horas de la noche.

«La gente salió como siempre en los últimos días a hacer sus compras, solo que este año ya pagaron aguinaldos y el dinero se fue en nada, esperamos que las ventas mejoren, la gente viene pregunta, mira los precios, pero en realidad, hasta el momento, las ventas están bajas», dijo una de las empleadas de un establecimiento comercial del mercado viejo que no quiso ser identificada.

Horario depende de las ventas

María Fernández, dueña de un establecimiento de ropa señaló que al igual que los comercios de comida, todavía no aplica el horario navideño, «yo empiezo a trabajar desde las 8:00 de la mañana y depende como vayan las ventas en el transcurso del día, me quedo más tiempo o me voy más temprano, porque hay días que se vende más que otros», resaltó.

Por otra parte señaló, que sus ventas aumentaron un 70%, luego que fueran cancelados los aguinaldos, y hay oportunidades que ha vendido hasta 50 prendas diarias, «después que pasan los pagos bajan las ventas y solo vendo de 3 a 5 prendas diarias», precisó.

Muchos maturineses siguen comparando precios

Licoreros aspiran vender hasta las nueve

Algunos comerciantes laboran desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde y otros hasta las 7:00 de la noche aproximadamente, estos últimos, de acuerdo a los horarios establecidos para las licorerías, destacó uno de los empleados, «esperamos que en las fechas decembrinas podamos trabajar un poco más, por lo menos dos horas más, al menos hasta las nueve de la noche, para que en ese tiempo podamos aumentar las ventas», dijo.

Algunos aspiran que les extiendan el horario durante Navidad.

Paola Bermúdez (Pasante)

