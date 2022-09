Carne de cochino se vuelve opción más económica del mercado

Entre las alternativas existentes en el mercado, la carne de cochino es una de las más económicas actualmente ante la carestía de los alimentos, los cuales han subido más de un 50% en las últimas semanas a raíz del aumento del dólar.

Aunque algunos comerciantes destacaron que las ventas han bajado, mencionan que el kilo de cochino se ha vuelto una de las opciones de alimentación del maturinés, que trata de estirar la quincena lo más que se pueda. «Es difícil, pero hay que llevar algo para la casa, ¿Cómo hace uno? si no comemos, nos enfermamos o nos morimos, aunque uno adulto aguanta, pero los niños, cómo les dices que no hay comida, lo otro es que el cochino no rinde mucho», dijo María Rivas, quien se encontraba buscando precios para acceder a comprar.

El cochino aumenta a finales de año

Actualmente el precio de la carne de cochino, que suele aumentar a partir del mes de octubre por su cercanía de la navidad, es entre 32 y 36 bolívares y en relación con el pollo, que cuesta entre 20 y 24 bolívares el kilo, se vuelve más factible de comprar, debido a que el pollo siempre pasa del kilo y medio o dos kilos, lo que equivale a que el comprador deba gastar alrededor de 50 Bs; mientras que la carne de res sobrepasa este monto.

Las ventas de cochino y otros productos han bajado en el mercado

Pescado es otra opción

Asimismo, el pescado más económico se ubica en los Bs. 18, como lo es la llamada curvinata, el bagre cuesta 30 bolívares el kilo, el pescado salado está entre los 30 y 40 bolívares. Estos precios, según los vendedores, se da como consecuencia de que ahora no adquieren el rubro del estado Sucre o Anzoátegui.

«Este pescado los están trayendo desde Trinidad y eso es bastante peligroso, la otra cosa, es que compramos en dólares y eso hace que los precios varíen. Igual pasa con el cochino, no lo podemos vender más económico porque al mayor lo compramos en dólares y de acuerdo al cambio», dijo Frank Romero, otro de los comerciantes del mercado viejo.

Frank Romero, vendedor

