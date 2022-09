Freddy Superlano inauguró casa de Voluntad Popular en Maturín

En la antigua sede del restaurant El Oeste detrás del Circuito Judicial Penal de Monagas, está ubicada la nueva casa del partido Voluntad Popular en Maturín, inaugurada este domingo por el Coordinador político nacional de la tolda naranja, Freddy Superlano.

Acompañado de la dirigencia local encabezada por el coordinador político, Luis Machado, Leonardo Padilla, Luis Humberto Zamora, Silvia Allen, Ludovico Romano, José Jacinto Muñoz, responsable regional de VP Monagas, entre otros activistas; Superlano llegó a la entidad el pasado sábado junto a Mayadevis González, Javier Martucci, responsable de organización y Carlos Maneiro, responsable de Juventudes, todos de la dirección nacional.

Freddy Superlano se encuentra recorriendo el país, después del proceso de relegitimación de las autoridades del partido Voluntad Popular que fue polémico, al tener la intención de trabajar para las jornadas que se avecinan donde esta organización política aspira participar.

«Muchos hacen gargarismos con la unidad y pocos la practican y construyen. En esta estructura somos todos los partidos políticos y la gente que espera que nos unamos. Aquí veo a Sandra Alfaro, a Perikles, (Ángel Aristimuño), a Pablo Morillo, es decir, ellos vienen a escuchar nuestro discurso, porque usted no sabe si le va a tocar apoyarlo en lo sucesivo. A veces, hay partidos que dicen que «para el acto de fulano usted no va». El problema ha sido la doble moral, el doble discurso y todo tiene que darse en la práctica. La presencia de los dirigentes políticos manda un mensaje. Me invitaban a esos actos donde me daban el derecho de palabra y se da la oportunidad de compartir una visión, por más críticas que existan».

Explicó que Voluntad Popular tuvo que hacer un proceso de relegitimación por la conducción política nacional, porque es cuesta arriba hacer política desde afuera, porque muchos están en el exilio, en una embajada o preso como Roland Carreño.

«Jamás es lo mismo que estar en el terreno, que venir y verle la cara a la gente sobre su sentir. Ante esa necesidad, se hizo el debate, se legitimaron las autoridades pese a la judicialización. Se atravesó lo de Barinas y se convocó a los representantes de los estados. En medio de la proclama Vuelvan caras, esto es el retorno de abrazar lo organizativo y asumir el tema electoral como herramienta de lucha, no solo las primarias, sino las elecciones presidenciales».

Señaló que hoy día Voluntad Popular no tiene un candidato presidencial pero sí liderazgos importantes como los de Leopoldo López y Juan Guaidó. Y le indicaron «y el otro es Freddy Superlano». A lo que añadió: «Si fuese candidato lo dijera por la calle del medio. Hay que decir la verdad por más dura que sea».

Aseguró que sí van a las primarias y se decidió que pase lo que pase en México, que si llegase a fracasar la negociación, igual hay que abrazar el proceso de elección presidencial que tiene que ser visto como una gran oportunidad. «Creo que con las mínimas condiciones tenemos la capacidad de ganar. Lo que tenemos nosotros es que construir las capacidades internas de los factores unitarios para generar una percepción real que sea tangible para la gente y derrotar a estos señores en el ámbito electoral. Por eso, hay que ir a la Venezuela profunda, más allá de las redes sociales, sino con contactos reales».

Sin fecha no hay primarias

Superlano fue enfático en este aspecto, razón por la cual Voluntad Popular considera que en el último trimestre de este año debe anunciarse la fecha de las elecciones primarias, al definir el tipo de elección que se quiere. Hay una discusión que se está generando a nivel nacional.

Al tener la fecha, saldrán las distintas candidaturas. «Ojalá sean 60. Pero eso no quiere decir que los que partan lleguen hasta el final. Lo esencial es que hay que negociar. Estamos en un proceso de transformación».

La definición de la fecha depende de todos los factores. «De nosotros depende que eso sea la primaria, no una elección más, con la credibilidad pertinente. Nosotros en el último trimestre del año diremos cuándo es la fecha. En octubre se hará una encerrona con todos los factores donde se evaluarán temas como el voto en el exterior, si es con el CNE y definir la fecha».

Se mostró a gusto con el proceso interno vivido en Voluntad Popular Monagas, al punto que se pudo inaugurar esta casa. «Hay que pensar en Venezuela. Me quitaron una elección y la decisión fue seguir avanzando y allí están los resultados de Barinas, porque allí se ganó por la dignidad de la gente. La vida me trajo a estar al frente de este partido y hemos venido a robustecerlo, por el país y la reconciliación de todos».

Considera que no ve participando en las primarias a aquellos que sean copartícipes de la judicialización de los partidos políticos, es decir, «no veo a Bernabé Gutiérrez, a Noriega ni a Daniel Ceballos. Ellos no representan la Unidad porque son unos alacranes».

Hizo una mención aparte a la dirigencia de todas esas organizaciones políticas que es preciso rescatarla aguas abajo para que se incorporen al trabajo porque hay que sumar desde las bases.

Expuso el trabajo desarrollado en el proceso de relegitimación de las autoridades de Voluntad Popular.

Freddy Superlano hizo el despeje de cinta para dejar inaugurada la nueva sede de VP Monagas.

Junto a parte de la dirección nacional y los activistas de Maturín.

La casa está ubicada en el antiguo restaurant El Oeste, detrás del Circuito Judicial.

