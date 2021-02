Huevos: La proteína asequible en Maturín

El huevo se ha convertido en la única proteína asequible en Maturín debido al dolarizado precio de la carne, el pollo o pescado. A la hora de hacer mercado, los ciudadanos optan por invertir en un cartón de huevos en virtud de que los salarios no alcanzan para consumir otras opciones.

En cualquier supermercado, el precio del cartón de huevos contentivo de 30 unidades ronda los Bs.4.100.000, mientras que el kilogramo de carne ya supera los Bs. 7.500.000 lo que representa una diferencia de 2$ al cambio. Por tanto, los huevos son la única opción factible para mantener el consumo de proteína, ya sea en preparaciones como perico, revoltillo, huevo frito o tortilla con vegetales ideales para desayuno, almuerzo o cena.

La nutricionista Yulibeth Martínez, comentó para La Verdad de Monagas que desde hace más de 5 años, los monaguenses no están consumiendo la cantidad de alimentos suficientes para una dieta balanceada cuya consecuencia inmediata es la evidente pérdida de masa muscular en algunas personas.

Carbohidratos solos no alimentan

La especialista considera que el venezolano en general, está comiendo para llenarse, pero no se está alimentando porque los carbohidratos que abundan en la dieta actual, no tienen poder de saciedad ni alimentan lo suficiente. “Si consumes harinas en grandes cantidades te llenas, pero no te alimentas porque no son alimentos de alto poder nutricional como las proteínas”, subrayó.

“no debería suprimirse ningún alimento de la dieta, pero la situación económica no permite al monaguense consumir la combinación ideal de proteínas, hidratos de carbono y fibra necesarias para la salud”. Yulibeth Martínez, nutricionista.

Añadió que la ingesta de proteínas fortalece el sistema de defensa en el cuerpo humano mediante las inmunoglobulinas y no comer carne, pollo, pescado o proteína vegetal expone al cuerpo a riesgos de contraer cualquier enfermedad viral como el Covid-19.

Consumo de huevos en los niños

La nutricionista comentó que la falta de proteínas en los niños retarda su crecimiento y desarrollo cognitivo, por lo tanto, la ingesta de huevos en la dieta es la mejor opción para suplir la falta de carne de res, pollo o pescado, durante la actual situación económica. “Un huevo equivale a una ración de proteína de alto valor biológico nutricional por eso recomendamos, en caso de no disponer de otra proteína, recomendable para los niños en edad de crecimiento”, destacó con respecto a la única proteína asequible en Maturín.

Los granos son otra opción saludable para suplir la proteína en la dieta

Entre otras opciones, mencionó los granos ya que la combinación de granos con cereales (arroz con lentejas) es una combinación de aminoácidos completos de mucho valor nutricional para el cuerpo humano.

