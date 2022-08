La casa del dragón: Mira el antes y después de Milly Alcock, la nueva Daenerys Targaryen

«La casa del dragón» ya está disponible en HBO Max y los productores han elegido de nuevo a una desconocida para dar vida a la heroína inicial de la serie, al igual que hicieron en su día cuando confiaron en Emilia Clarke para dar vida a Daenerys Targaryen. Es importante recalcar que en el universo de ‘Juego de tronos‘ cualquier personaje puede acabar cruzando al lado oscuro, como ocurrió con la madre de dragones.

En «La Casa del Dragón», Milly Alcock interpreta a su antepasada, Rhaenyra Targaryan, que libra su propia lucha por ascender al trono de hierro. Los paralelismos van más allá de la ficción y se extienden también a la vida real; la joven de 22 años tampoco contaba con demasiada experiencia profesional al margen de su aparición en series australianas antes de recibir la oportunidad que muy probablemente marcará su carrera. De hecho, su trabajo en televisión no le daba suficiente dinero para mantenerse, así que tenía un segundo empleo lavando platos.

La casa del dragón: El papel de su vida

«Nunca pensé que me ocurriría algo así a mí. Estaba lavando platos en un restaurante y viviendo en el ático de mi madre. Esto no es algo que se sucede a gente como yo, y sucedió todo muy rápido», explicó en una entrevista.

Desde luego, el riesgo que corrió al abandonar los estudios ha acabado por dar sus frutos. El día que recibió la llamada informándole de que sería Rhaenyra Targaryan en «La casa del dragón», Milly estaba preparando la cena en casa de una amiga y supo que todo iba a cambiar para ella. Por supuesto, la primera persona a la que llamó para contárselo fue su madre.

¿Quién es Milly Alcock?

Evidentemente, el nombre Milly Alcock se ha comenzado a viralizar desde 2021 por dar vida en pantalla a la joven princesa Rhaenyra Targaryen. Sabemos la expectativa que existe por La Casa del Dragón –sobre todo después del controversial final de Game of Thrones– por lo que los ojos del mundo se han puesto en la australiana y el presente que pueda tener en la serie. Y, sobre todo, a futuro, destacando los casos anteriores en la secuela de la serie.

Tiene tan solo 22 años | Foto: Web

Sin embargo, en estos análisis y especulaciones sobre las miras a futuro que podría tener la joven actriz, nos pierden un poco de vista sobre, en concreto, la amplia y consolidada carrera que ha logrado tener Milly Alcock en la televisión de su país.

¿Cuántos años tiene Milly Alcock?

Amelia May Alcock –su nombre de pila– tiene 22 años. La actriz nació el 11 de abril de 2000 en Sídney, Australia.

¿En qué películas y programas de televisión aparece Milly Alcock?

El debut actoral de Milly Alcock se dio en 2014 con una pequeña aparición en la serie de televisión adolescente Wonderland. Con apenas 14 años, la australiana logró penetrar en el panorama de la televisión oceánica y concretó varias apariciones en Janet King y High Life, en 2017, lo que la llevó, en 2018, al año más prolífico en su carrera. Con tan solo 18 años, apareció en A place to Call Home, la película The School, Fighting Season y Pine Gap. Lo que le ganó, un sitio de mayor reconocimiento como Sam Serrato en Reckoning y Meg en Upright series de 2019 a 2020. Llegando así, al pico más alto en su carrera y a que los reflectores mundiales estén bajo sus hombros, con House of the Dragon.

Milly Alcock como la princesa Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon. Foto: Instagram

La princesa Rhaenyra, presentada por Milly Alcock de joven y por Emma D’Arcy de mayor; tiene un papel crucial en los eventos de House of the Dragon. Quien, al ser la heredera legítima del rey, su padre Viserys Targaryen, tendrá que hacer valer su puesto ante varios familiares, quienes no la desean al mando de los Siete Reinos en el Trono de Hierro.

¿Cuál es el Instagram de Milly Alcock?

@millyalcock

Con información de Yahoo y Vogue

