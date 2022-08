Johnny Depp volverá a dirigir una película 25 años después

Johnny Depp dirigirá una nueva película, titulada «Modigliani», «The Brave», adelantó el medio especializado The Hollywood Reporter.

El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino y su reparto aún no ha sido revelado.

Un Biopic coproducido por Al Pacino

La trama del filme, basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana.

«La vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse», reveló Depp, según la información de The Hollywood Reporter.

La obra teatral original será adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski y volverá a unir en la producción a Al Pacino y al iraní Barry Navidi, una dupla que trabajó de manera conjunta en películas con una notable acogida por parte de la crítica como «The Merchand of Venice» (2004) y «Wilde Salomé» (2011).

Producida para IN.2, la rama europea de Infinitum Nihil, la productora propiedad de Johnny Depp, supone el regreso del actor detrás de las cámaras después de su debut con «The Brave» (1997), un proyecto en el que dirigió a Marlon Brando y en el que Depp también actuó.

Además de este proyecto, el pasado julio se conoció que la estrella de «Pirates of the Caribbean» regresaba a la interpretación tres años después del filme «Minamata» para encarnar al rey Luis XV en el drama histórico «Jeanne du Barry», dirigido por la francesa Maïwenn Le Besco.

Johnny Depp vuelve a su trabajo luego de la batalla legal

Depp busca volver a la normalidad profesional tras el mediático juicio que lo enfrentó a su exesposa, la actriz Amber Heard, y en el que un jurado determinó que esta había difamado al actor en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post en el que decía haber sido víctima de violencia doméstica.

El tribunal consideró que tres afirmaciones de Heard en este artículo eran falsas, se habían hecho con «malicia real» y le exigió que compensara a Depp con 10 millones de dólares por daños y perjuicios y con 350.000 dólares por daños punitivos.

Por su parte, el intérprete fue condenado a pagar 2 millones debido a unas declaraciones de su abogado, Adam Waldman, en las que acusaba a Heard de haber fabricado un «bulo».

Ahora, el actor de «Sweeney Todd» parece haber encontrado cobijo en producciones europeas y con «Modigliani» vuelve a implicarse en una película sin aparecer directamente en escena, como ya hizo en «Hugo» (2011) y «Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan» (2020), en las que estuvo a cargo de la producción.

Más de Johnny Depp y sus 10 mejores películas

en más de 30 años de carrera, Depp ha conquistado al mundo haciendo lo que mejor sabe: actuar y es por eso que nos unimos a la celebración de su 57 aniversario de vida, recordando sólo 10 (lo que será muy difícil) de sus mejores películas.

EL JOVEN MANOS DE TIJERA

Se estrenó en el año 1990, dirigida por Tim Burton, en la que Depp comparte rol protagónico con Winona Ryder.

¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

En esta cinta, el actor mostró su calidad interpretativa y su talento dejó por sentado que se convertiría una gran estrella. Junto a él, hizo lo propio un joven Leonardo Di Caprio, quien también realizó un trabajo excepcional. Se estrenó en 1993, bajo la dirección de Lasse Hallstrom.

LA VENTANA SECRETA

Es un thriller psicológico del año 2004, donde Depp interpreta al escritor Mort Rainey, quien se ve envuelto en una serie de extraños sucesos, luego de ser acusado de plagio en una obra.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

También bajo la dirección de Tim Burton, esta película de 2005 narra la historia de Willy Wonka, dueño de una chocolatería, que invita a varios a su mundo, para otorgarle un premio especial a uno de ellos.

EL CADÁVER DE LA NOVIA

Para cuando se estrenó esta película, en 2005, ya nos habíamos dado cuenta también Tim Burton se había rendido ante el talento de Johnny, pues aparecería en muchos de sus filmes. Esta cinta es animada, en la que Depp presta su voz al protagonista “Víctor Van Dort”.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Otra más de Tim Burton, donde Johnny da vida al Sombrerero Loco. Es del año 2010, y así como su secuela, «Alicia a través del Espejo», dejó ver la multifacética y extraordinaria capacidad del actor.

ÉRASE UNA VEZ EN MEXICO

Es una película de acción del año 2003, donde interpreta a un Agente de la CIA, que no descansará hasta vengar la muerte de su esposa y su hija a manos del General Márquez. Forman parte del elenco, Salma Hayek, Antonio Banderas y Willem Dafoe.

EL LLANERO SOLITARIO

Si bien el no desempeñó el rol protagónico, sí acaparó las miradas en su papel de “Toro”, con tintes cómicos y dramáticos. Se estrenó en 2013, dirigida por Gore Verbinski.

ANIMALES FANTASTICOS: CRÍMENES DE GRINDELWALD

Su personaje es el del oscuro mago Gellert Grindelwald, y su historia luego de escapar del Magicongreso Único de la Sociedad Americana. Es la segunda entrega de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.

PIRATAS DEL CARIBE

En cualquier de sus cinco entregas, esta película que se estrenó en 2003, de donde surgió el que quizá sea el personaje más emblemático de Depp y el favorito del público: El Capitán Jack Sparrow.

