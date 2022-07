Horóscopo del 25 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 25 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este lunes 25 de julio, estos son los horóscopos para todos los signos del zodiaco y que puedas aprovechar toda la energía del mundo para comenzar con el pie derecho la semana

Mhoni Vidente: Signo a signo

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente debes de saber esperar el momento perfecto para todo, en el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Y es que, al final de cuentas, se trata de mantenerse a la par, de cerrar un frente común contra las intemperies de la vida. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje.

TAURO

Las estrellas y los horóscopos señalan que este día debes apelar a lo que vive dentro de ti, es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida, en ti carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós.

GÉMINIS

Mhoni Vidente predice que este lunes los astros tienen para ti una sorpresa en el amor pero debes poner atención pues, esperarlo todo se puede parecer a esperar nada. Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir, paso a paso, cumpliendo con tu palabra. Tu pareja llevará buena nota de ello.

CÁNCER

Es momento de sacar las garras en sentido figurado, no dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas, que fundamentan todo este nuevo emprendimiento. Es ineludible que reclames ese reconocimiento, pues de otra manera este será el primero de muchos tragos amargos. Debes defender tuyo y poner tierra de por medio con quien no te respete.

LEO

Mhoni Vidente dice que este inicio de semana es ideal para que comiences a disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos.

VIRGO

La sinceridad siempre es buena, debes saber que este valor te rodeará de las personas correctas, las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber fe en el futuro

LIBRA

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para este lunes debes de tomar la iniciativa para que así sea toda esta semana, sal de tus ambientes y abandona tu zona de confort. La única manera de salir de este letargo es darte a ti mismo una sacudida que encienda tus sentidos. Y la manera de conseguirlo es haciendo algo que no sea habitual en ti. Una posibilidad: acoge esa posibilidad de hablar ante un nutrido público.

ESCORPIO

El consejo de Mhoni Vidente es que para este lunes comiences a darte cuenta de que lo único que tenemos es el presente Los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. No pierdas más tiempo, que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo.

SAGITARIO

Estas en momentos complicados de tu vida justo ahora, tu pareja puede ser una gran bendición en estos momentos y debes agradecerlo, cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo que preparamos es esencial en la vida: el calor del amor verdadero, que cuida y procura.

CAPIRCORNIO

Han sido días complicados para la salud este lunes es el día para despertar. Este lunes debes abrir los ojos y reconocer aquellas partes de ti mismo que se podrían mejorar, y por los que no haces nada. Tu cuerpo es tu templo más sagrado. No tiene caso cuidar todos los demás aspectos de tu vida, si tu cuerpo sigue desatendido. Es un buen día para retomar su cuidado y poner en práctica todo lo aprendido.

ACUARIO

Mhoni Vidente dice que la soberbia nunca es buena y no debes echar en cara las cosas, das por hecho que eres el mejor en lo que haces, y te pones por las nubes en lo que a tarifas y costo se refiere. Desde luego, eres excelente, pero valdría la pena que te pensases bien si esta idea le hace bien a tu negocio. Ser un auténtico lujo no siempre es rentable, y es mejor tener una base extendida de clientes.

PISCIS

Para comenzar esta semana es importante que des con la solución exacta en cuanto a ese tema pendiente. Te corresponde a ti y solo a ti demostrarte tu valía y creatividad al dar con el remedio a las pérdidas que han debido enfrentar. Los astros lo ponen en tus manos porque, al final de cuentas, se trata de un reto que sabrás enfrentar.

