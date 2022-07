Rosmeri Marval y Aran One celebran la llegada de su hija Arantza (+FOTO)

Rosmeri Marval y Aran One ya son padres de dos. La pareja de famosos reveló la noche del 26 de junio que ya le dieron la bienvenida a la pequeña Arantza, su segundo retoño. Como se recordará, los artistas tienen ya un varón, Ian Gael, de 3 años de edad.

La actriz, de 30 años de edad, y el cantante, de 33, realizaron el feliz anuncio del nacimiento en el perfil que crearon en Instagram para la nena (@arantzabebe). Allí también compartieron un video en el que documentan parte de lo que vivieron ese día, desde los primeros dolores de Rosmeri, pasando por la llegada al hospital y el nacimiento de la bebé, hasta la reacción del Ian al conocer a su hermanita.

En el clip se puede escuchar decir a Aran, entre otras cosas, que Rosemeri casi da a luz en la camioneta y que la bebé es «igualita» a su «hijo grande».

Se adelantó la hija de Rosmeri Marval

«Hola mundo, mi nombre es Arantza Andrea De Las Casas Marval. Este es un poquito de la historia de mi llegada», escribieron en nombre de la pequeña los felices padres en la publicación.

«Nací este 23 de junio de 2022 a las 10:15 am; pesé 2.830 kg y medí 48 cm. Y aunque me adelanté unas semanitas de mi fecha final, estoy muy sanita y llegué para llenar de más amor a mi familia De las Casas Marval. Espero a partir de hoy me acompañen en mi crecimiento y me llenen de mucho amor. LOS AMO Gracias a todo el equipo que hizo mucho más fácil mi llegada», destaca el texto.

Además de esto, ambos padres dedicaron mensajes a la nueva integrantes de su familia en sus perfiles. «Bienvenida mi muñequita de carne y hueso @arantzabebe. Te amo con todo mi corazón, gracias por desde el primer instante mostrarme cómo el amor puede crecer y multiplicarse», escribió Rosmeri.

Aran One, por su parte, expresó: «Bienvenida al mundo @aratzabebe. ¡¡Soy el hombre más feliz del mundo!! Gracias Papá Dios . @rosmeoficial, definitivamente eres de otro planeta; admiro demasiado tu fortaleza. Gracias por hacerme papá de 2, la familia sigue creciendo.

Rosmeri Marval celebra la llegada de su hija

Lea también: «No eres tú ¡soy yo!» llega con Luis Fernández este 1° de julio a Maturín