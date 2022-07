Periodistas ante dos realidades: La pérdida del impreso y la innovación en la era digital

Desde el año 1965, Venezuela celebra cada 27 de junio, el Día Nacional del Periodista en homenaje a la publicación, en 1818, del primer número del Correo del Orinoco.

Este medio impreso fue creado por Simón Bolívar, con la colaboración de Juan Germán Roscio y Cristóbal Mendoza, pero desde esa época hasta la fecha el ejercicio del periodismo en el país ha pasado por cambios que no han sido invisibles para la sociedad ni para los periodistas quienes han tenido que adaptarse a ver y leer las noticias de otra manera, pasando de las páginas de un periódico a darle click a un enlace para enterarse del acontecer nacional, regional y mundial.

¿Pero cómo fue ese proceso de transición para los comunicadores sociales que pasaron de un medio impreso al digital?

¿Cómo fue ser parte de un portal Web para informar y acostumbrar al lector que iba a un kiosko a comprar su periódico o buscar a un pregonero en la esquina de un semáforo, a esta nueva era tecnológica? Pues nadie será el más indicado para responder estas preguntas que sus propios protagonistas los Comunicadores Sociales. Aquí te mostramos sus experiencias.

Ana Sánchez: «Estamos en la era digital y la prensa no podía quedar relegada ante el avance tecnológico»

Egresada de la UCV, en el año 1982, es Licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual, con postgrado en Ciencias Pedagógicas, trabajó en Venezolana de Televisión como redactora del noticiero meridiano y productora del estelar, en El Aragüeño, Diario El Oriental, Radio Monagas, y fue profesora en el Santiago Mariño y la UBV.

Para Sánchez la llegada del mundo digital o en línea contra el modelo analógico pausado y que nos acompañó hasta finales del siglo XX, marcó un nuevo ritmo de vida y propició la aceleración que podría calificarse de explosiva y que para unos fue innovador enfrentarlo, mientras que otros sucumbieron frente a la posibilidad de ser usuarios de la red.

El sector más palpable ha sido el de la comunicación pues el modelo de la sociedad de la información surgido desde la ONU, estimuló la inversión por parte de los grandes grupos económicos en nuevas tecnologías para desarrollar una comunicación más alienante y por ende, apta para la guerra mediática de cuarta generación.

Sánchez señaló que el explosivo crecimiento de las nuevas tecnologías conllevó a una transición de la prensa escrita a la digital, iniciada hace más de 20 años, desmantelando el hábito a la lectura, silenció las linotipos, la voz de los pregoneros y se desaparecieron los kioscos de distribución, así como los vuelos exclusivos y trasnochados distribuidores que recorrían ciudades, carreteras y caminos para colocar el periódico del día en los más apartados rincones del mundo.

«En tiempo récord, las redes sociales y concretamente los medios digitales logran una gran velocidad en divulgación y penetración pues incluyen software, videos, sonidos y diseños muy avanzados, permitiendo ser más interactivos e interesantes para el lector», afirmó.

«Los medios impresos no permiten cambios en las publicaciones, más sin embargo los medios digitalizados si facilitan modificaciones», dijo.

Por otro lado, opinó que los medios digitalizados han abaratado los costos de edición y producción. Con la digitalización se han modernizado los diseños, los lectores acceden a una gran cantidad de producciones visuales y una lectura más ágil.

«Estamos en la era digital y la prensa no podía quedar relegada ante el avance tecnológico y la competencia activa, operativa y divulgativa a gran escala de los medios digitales. Actualmente se pierde de vista la cantidad de personas, instituciones y grupos sociales que se han involucrado en la prensa digital, lo cual es un reto significativo para las nuevas generaciones de periodistas», puntualizó.

Profesora y periodista, Ana Sánchez

Luis Bustamante

Egresado de la Universidad Católica “Cecilio Acosta” (UNICA) con sede en el estado Zulia, laboró en diferentes medios impresos como El Oriental, Diario Extra de Monagas y El Periódico de Monagas; en el área digital en Oriente20 donde obtuvo el Premio Regional de Periodismo mención Digital en el año 2014 por sus trabajos en la sección “Monaguenses de Oro”.

En la actualidad es corresponsal de Noticiero Venevision desde hace tres años y medio.

Bustamante detalló que para él la transición de impreso a digital no resultó un problema, aunque como todos tuvo que aprender diferentes técnicas de tratamiento de la noticia, pues no es lo mismo escribir para impresos, redactar para televisión, que para medios digitales, en este último la redacción es puntual y directa; mucho texto aburre a los internautas y es necesario realizar los planteamientos de forma clara y precisa.

Desde su punto de vista los medios digitales han acabado con los denominados “tubazos” porque las redes son inmediatas y las noticias se divulgan con facilidad; sin embargo, en el periodista está la responsabilidad de verificar toda información antes de ser replicada a la ciudadanía porque abundan los denominados Fake News o noticias engañosas generalmente orientadas hacia la desinformación.

«En lo particular no he tenido inconvenientes en adaptarme a los medios digitales, hace varios años laboré en Oriente20 que era un portal de noticias e igualmente en Punto de Informe el cual dirigía y me parece positivo porque hay que avanzar de acuerdo a la tecnología y no quedarse solo de un lado solo por costumbre, todos debemos aprender cada día más»,enfatizó.

Luis Bustamante, periodista.

Angélica Oliveros

«Me enamoré de la nueva tecnología y recordaba a mi profesor Eduardo Orozco cuando nos anunciaba que el periodismo escrito iba a enterrar a la máquina de escribir para darle la bienvenida a las computadoras», precisó.

Oliveros señaló que poco a poco los periodistas se fueron internando en la autopista tecnológica.

«Ya en los próximos años todo era fácil y muchos diseñadores o diagramadores como se llamaban protestaron. Y así cada cierto tiempo llegaban nuevos programas y las plantillas de los periódicos y revistas ya venían diseñadas y nosotros solo redactábamos: antetítulos, títulos, sumarios y leyendas de foto y a la vez si se necesitaban otros elementos lo sugerimos al diseñador», destacó.

«Luché para aprender Milenium cuando me llamaron de El Universal. No solo me asusté porque no conocía este programa sino que allí no tienen correctores de texto, no era fácil pero mi sueño de trabajar en El Universal se cumplió y no podía quedar mal. En 7 días aprendí y pude redactar sin ayuda de nadie», indicó.

«Oye aprendiste rápido por acá han pasado varios que se han llevado un mes para entenderlo» y así superé mi miedo a la nueva tecnología. Hoy me parece extraordinario y sobre el uso del celular que nos permite enviar de cualquier lugar nuestra pauta ya redactada, ni se diga nada, es fabulosa la nueva tecnología que nos permite estar acordes con la era», explicó.

«He vivido mi carrera en dos etapas pero no añoro la máquina de escribir solo la recuerdo, la tecnología es vida», puntualizó.

Ángelica Oliveros, periodista.

Anne Córdova

Anne Córdova, directora de El Oriental, comentó que tiene 13 años ejerciendo el periodismo en el estado Monagas, durante su trayectoria ha podido abarcar diferentes fuentes de las cuales sucesos no ha sido una de sus favoritas.

«He tenido muchas vivencias y muchas experiencia en esta profesión, recuerdo una pauta en el Hotel Tibisay en el cual se esperaba la llegada de un dirigente nacional y en el revuelo sufrí una caída y sentía que me iba a morir debido a que muchas pasaron por encima de mi persona», explicó Córdova.

De igual forma aseveró que ha sido un privilegio poder estar en los acontecimientos importantes del estado realizando la cobertura del mismo, lo que le ha permitido poder titular de manera de imponer su sello periodístico en cada noticia.

«El impacto de la transición del diario impreso a digital ocasionó el recorte de más de 80% del personal, siendo un 16 de enero la noticia fue que ese día sería la ultima impresión del diario, debido a que no se contaba con la materia prima para seguir con las ediciones, por otro lado la ventaja del medio digital se puede decir que se puede llegar a la inmediatez de la noticia y al momento de emitir la información mientras más concreto seamos, tener mayor lectoría», enfatizó Anne Córdova.

Por último, indicó que los periodistas deben asumir su rol con mucha responsabilidad y ética, recordar que su trabajo es primordial para la sociedad.

Anne Córdova, periodista y directora de El Oriental.

Jhonnet Martínez

Jhonnet Martínez, es licenciado en Comunicación Social, indicó que tiene 8 años de experiencia, sus inicios fueron en el diario El Oriental en el cual realizó sus pasantías por dos meses, debido a su buen desempeño le informaron que iba a formar parte del staff de periodistas de este medio, en el cual duró más de tres años paseándose por las diferentes fuentes de información, siendo sucesos una de sus favoritas.

De igual forma, agradece a las personas y medios de comunicación quienes le brindaron oportunidades y enseñanza, las cuales fueron enriquecedoras.

«El día que el medio impreso paraliza sus funciones migró al diario El Sol, en el cual ya tengo cuatro años cumpliendo mis funciones y aprendiendo cada día, porque así es el periodismo. Esta profesión se está en un constante aprendizaje y los conocimientos nunca se acaban.» resaltó Martínez.

El periodista aseveró que en el medio al cual representa en estos momentos se adaptó a la nueva era de la tecnología, causando un cambio radical, sin embargo se ha ido acoplando a estos tiempos digitales.

«Es impresionante cómo una noticia que he escrito puede llegar en tan solo minutos a un número importante de seguidores, ya son muchos años contando historias y pateando calles como decimos en el argot periodistico, conociendo las realidades y dándolas a conocer», dijo el licenciado en comunicación social.

Jhonnet Martínez envió un mensaje a sus colegas de diferentes medios de comunicación, enfatizando que el principal reto de un periodista es lograr la excelencia y calidad profesional con un alto contenido ético, se ha cambiado la forma de coleccionar información, dialogar y transmitir pero la misión será informar, causar que el lector pueda entender la noticia emitida, no solo para que se entretenga sino para que se informe.

Jhonnet Martínez, periodista.

Estrella Velandia

Con 30 años de ejercicio profesional que justo cumple este año, Estrella Velandia es Licenciada en Comunicación Social Mención Audiovisual, egresada de la Universidad del Zulia en 1992. Tras laborar en Zuliana de Televisión donde fue productora y Coordinadora de Información decidió venirse a Monagas en el año 1994.

Ha trabajado en paralelo en medios impresos, audiovisuales y ahora, digitales como Radio Guarapiche, 92.7 FM Total donde fue Jefe de prensa, dirigió el diario El Oriental donde estuvo 13 años. De allí pasó a El Periódico donde asumió la dirección de información por casi 3 años y posteriormente, en 2012 llegó a dirigir La Verdad de Monagas.

En la actualidad, se encarga de la Dirección de Información web y tiene su programa «La Verdad Radio TV», que se transmite en simultáneo por Sonora y Monagas Visión. También fue corresponsal del circuito Unión Radio, Telecaribe y del diario El Universal, donde se mantiene desde el año 2008.

Con una sólida experiencia comunicacional y varios premios en su haber, para Estrella este ha sido su mundo, al cual le ha dedicado su tiempo con esmero y pasión por esta profesión.

«Los de audiovisual siempre decíamos que jamás íbamos a pisar un medio impreso porque eso era para esclavos… claro, después de 27 años me percaté que eso era verdad. Sin embargo, participar en esta transición del impreso al digital nunca me generó temor, porque siempre he sido una persona muy curiosa. Les puedo decir que amo la tecnología y no quisiera retroceder al impreso que también era un trabajo enorme pero que moría al cerrar la edición porque ya no podías insertar nada más».

Señaló que muy rápido aprendió a trabajar en el gestor de contenidos del sistema digital, que a fin de cuentas implica una máxima responsabilidad y alerta por parte de los comunicadores quienes deben mantenerse atentos las 24 horas para subir las informaciones de manera oportuna al portal.

«En La Verdad de Monagas, cuando se tomó la decisión de cerrar el impreso y dedicarnos al portal www.laverdaddemonagas.com, sabíamos que debíamos salir adelante y potenciar con mucha calidad el producto que hoy orgullosamente tenemos. Esto es otra cosa, un mundo distinto y vertiginoso. Todo eso fue en paralelo al trabajo mancomunado con las redes sociales que forman parte vital del aparato comunicacional de nuestro grupo».

A los periodistas les recomienda que se preocupen por leer y estudiar todos los días. «El hábito de la lectura es el arma esencial de un comunicador social de excelencia porque le da criterio y le permite contrastar y mirar al entorno en perspectiva», concluyó.

Estrella Velandia es la Directora de Información web de La Verdad de Monagas.

Un equipo comprometido

En el Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas, contamos con un equipo de jóvenes profesionales como Ástrid Castillo, Dorielys Alzolar, Grace Sofía Delgado, Álvaro Idrogo, Rosy Salazar y Jhosep Rodríguez quienes se encargan de la redacción de noticias de nuestro activo portal.

Recientemente, se incorporó a nuestro equipo la Licenciada Eulogia Herrera, quien fue directora de La Prensa y ahora encabeza el Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas.

Todos estos profesionales, unos en formación y otros con sobrada experiencia ofrecen un producto informativo de primera línea a diario a nuestra audiencia. (EV)

Jhosep Rodríguez, Dorielys Alzolar, Estrella Velandia, Álvaro Idrogo y Astrid Castillo. Este equipo se hizo acreedor del premio Chaima de Oro 2022 con el portal de noticias www.laverdaddemonagas.com como el mejor del Oriente del país. Estrella Velandia fue reconocida por su trayectoria.

Rosy Salazar, también forma parte de nuestro equipo.

Grace Sofía Delgado realiza nuestro resumen informativo a diario.

Día del Periodista

Leisis San Luis, es la corresponsal de FM Center y El Bolivariano.

Valeria Hidalgo, labora como periodista de El Oriental.

Mairelys Morales, es la periodista de Venezolana de Televisión en el estado Monagas.

