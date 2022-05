Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de mayo de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de mayo de 2022 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

Aries

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 901

No cuentes en lo que estás trabajando o vas hacer. Pídele a tu Ángel de la guarda por tu compañía. Llegan buenas noticias en lo económico. Nuevos negocios. Se activa el movimiento en lo económico. Buscas un cambio en lo personal. No escuches a otro utiliza tu intuición. Seguridad. Dudas.

Trabajo: Cambios en tu sitio de trabajo. Compra de mercancía de cuidado ya que viene algo mala.

Salud: Estrés.

Amor: Alguien que te busca aunque no te interesa pero te hace cambios en tu vida. Deja el pasado.

Parejas: Asume tus responsabilidades. En la parte laboral recibes nuevas oportunidades.

Solteros: Cambios en lo económico. Algo con un libro que llega a tus manos. Debes conocer en lo que trabajas.

Mujer: Algo con la familia que se aclara o sale a la luz. Debes pensar bien las cosas antes de decidir.

Hombre: Cambios y transformaciones. Debes aceptar las cosas no puedes hacer nada.

Consejo: Analiza lo que te ofrecen ve bien los pro y los contra.

Tauro

Palabra clave: Valores.

Número de suerte: 183

Nuevas aperturas en lo económico adelante no te detengas. Cambios. Alegrías. Buenas vibras que se activa. Se concreta algo esperado. Firmas y documentos que llegan a tus manos. Alguien que llega del extranjero te busca y te ofrece su ayuda sin pedir nada a cambio. Avances.

Trabajo: No pierdas el tiempo has las cosas con concentración. Conéctate con la prosperidad del día a día.

Salud: Todo bien.

Amor: Cambios con tus vecinos o amigos por traiciones. Adolecentes con problemas amorosos.

Parejas: Vivirás momento a momento con una persona que te ofreció un negocio y no se concreta.

Solteros: Nuevas oportunidades en los cambios económicos. Alguien que comparte contigo te espera.

Mujer: Constancia en lo que haces. Debes cambiar la rutina. Personas allegadas que te piden ayuda.

Hombre: La rueda de la fortuna y el sol contigo en este dia. Divisiones entre hermanos que te molesta.

Consejo: Cierra los ciclos para que todo cambie y avances.

Géminis

Palabra clave: Optimismo.

Número de suerte: 611

Dia de muchas discusiones cuidado contrólate. No maltrates a tu ser amado. No permitas que otros digan qué hacer con tu vida personal. No escuches comentarios de otros. Toma decisiones en calma. Bendiciones en este dia. Quédate callado (a) mientras las cosas se calman. Viajes. Alegrías.

Trabajo: Amigo en sitio público que te ofrece un empleo no lo pienses mucho. Pago que recibes pendiente.

Salud: Virosis.

Amor: Estarás junto a una persona con cosas ocultas o familiares con problemas luchas por nuevas metas. Cosas nuevas en el amor.

Parejas: Las leyes te acompañan. Busca el progreso tuyo y de tu familia. Nuevas etapas.

Solteros: Quieres más anhelos debes decidir o tomar una decisión en situación personal.

Mujer: Cuidado con las mentiras que tú tienes en tu cabeza. Pon tus ideas en claro y busca la verdad.

Hombre: Firmeza y estabilidad. Grandes energías que no puedes perder. Salidas nocturnas.

Consejo: Cambio definitivo en tu vida, en lo profesional.

Cancer

Palabra clave: Intensidad.

Número de suerte: 184

Una mujer te ofrece un cambio en lo laboral. Nuevos negocio. Te enteras de un embarazo. Nacimientos. Alegrías. Debes asistir a una reunión familiar. Pendiente de familiares enfermo. El amor se activa a tu lado. Ten cuidado con comentarios al lado de tu pareja. Regalo inesperado que recibes.

Trabajo: Se hace justicia en algo que quieres o es tuyo. Necesitas aclarar una situación legal.

Salud: Estabilidad.

Amor: Debes dedicarle más tiempo a tu familia o pareja. Un compromiso que se concreta.

Parejas: Te imponen situaciones. No permitas manipulaciones. Descubres a una persona en tu entorno.

Solteros: Cuidado con las decisiones que tomas. Cambios con familiar por críticas destructivas. Si quieres amor debes dar amor.

Mujer: Debes reconocer lo bueno y malo de las personas que están a tu lado y decir que vale más.

Hombre: Debes buscar tu equilibrio. Piensa bien. Estarás lento en cosas pero segura.

Consejo: Es el momento propicio para lo que quieres hacer.

Leo

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 922

Celebraciones. Alegrías. Nuevas emociones. Se soluciona un problema personal. Se constante en lo que quieres. Busca lo que quieres no te detengas. Nuevos inicios. Cierras un ciclo e inicias otro. Hermano a tu lado que te ayuda. Mantente firme en tu lucha. Cuidado con terceros. Unión.

Trabajo: Cambios en tu empleo. Te sentirás molesto por algo que no se hace bien en tu sitio de trabajo

Salud: Cuidado con la adicción.

Amor: No te acostumbres a cosas que no te convienen. Acuérdate recibes lo que das ama a esa persona.

Parejas: Busca tu protección. Compra de ropa por un nuevo empleo. Momentos de crisis. Discordia.

Solteros: Un abogado que te ayuda. Nuevas realidades. Dudas. Tenderas un progreso. Ayuda de amigo para salir adelante.

Mujer: No te dejes manipular. El pasado llega a tu vida pero controlaras todo. Sales a la calle y te devuelves por protestas.

Hombre: Cambios y transformaciones. Cuidado con lo que dices. Malas energías por personas que no te quieren.

Consejo: Éxitos. Logros. Ten calma todo llega.

Virgo

Palabra clave: Amores

Número de suerte: 443

Logros y triunfos en lo que estás buscando o trabajo. Mucho movimiento y caminos abiertos. Estarás en búsqueda de lo que quieres. Recoges lo que trabajaste. Compra de vehículo. Nuevos caminos. Viaje que te proponen. Recibes un dinero inesperado. Nuevos acuerdos. Todo mejora a tu lado.

Trabajo: Bendiciones en este dia en lo laboral y económico. Adelante que nada ni nadie te detenga.

Salud: Pendiente con cambio de ambiente.

Amor: Cuidado con las mentiras con la persona que estas. Buena suerte en un nuevo amorío.

Parejas: Compra de muebles para tu cocina. Algo con un mercado que haces para tu casa.

Solteros: Sales corriendo a comprar unos zapatos. Mujer esotérica que te da buenas noticias.

Mujer: Cambios positivos inesperados. Unión aunque hay personas que no lo aceptan.

Hombre: Escuchas un comentario de alguien querido que te molesta. Pon más fuerza en tus deseos.

Consejo: Cuidado con decisiones apresuradas.

Libra

Palabra clave: Inicio

Número de suerte: 922

En este dia utiliza tu intuición. Recibes un mensaje importante en lo económico. Mujer de cuidado que te hace dos caras en lo laboral. En todo lo negativo se positivo (a). Inicias estudios detenidos. Te dan las herramientas en tus manos para un trabajo. Cuidado con lo que dices a tus hijos.

Trabajo: Cambio en tu profesión que te trae felicidad. Cierras un ciclo e inicias otro.

Salud: Fiebre, malestar general.

Amor: Llegas acuerdo con alguien amado (a) que te da felicidad. Celebraciones alegrías. Se sinceró(a) con esa persona amada.

Parejas: Observas que personas que están contigo son imprudentes para decir las cosas y no tienen buenas intenciones.

Solteros: Tendrás el poder en tu mano. Debes actuar con responsabilidad. Cambios en tu profesión.

Mujer: Debes tener cuidado con un hombre que te hace dos caras. Éxito logros y triunfos.

Hombre: Debes cumplir con todo. Sé firme en lo que haces o quieres. Las cosas no se dan si no pones empeño.

Consejo: La prosperidad está a tu lado adelante.

Escorpio

Palabra clave: Vencer

Número de suerte: 766

Necesitas hacer una limpieza espiritual en tu casa. Cuidado con tus enemigos espirituales. Organiza tu casa. Nuevas ideas que pones en marcha. Compra inesperada de ropa. Alguien del extranjero que te busca. No discutas más en tu casa ten calma. Sal a la calle y respira. Vencimiento.

Trabajo: Cuidado con una persona que entra en tu sociedad. Nuevos cambios. Compra de mercancía.

Salud: Dolencias en los pies.

Amor: Un cambio natural en tu vida alguien que te atrae en sitio de montaña. Algo que es tuyo y te corresponde llega a tus manos.

Parejas: Mujer cercana mandona que tendrá un problema en su entorno donde vives. Atiende más a tu pareja.

Solteros: Una persona que esta o estaba casada y te hace nuevas propuestas. Invitación a fiesta.

Mujer: Compra de ropa. Solucionas algo relacionado con documentos. Buenas noticias en lo económico.

Hombre: Dudas en lo laboral. Alguien quiere lo que tú tienes. Cuidado en una reunión debes actuar rápido.

Consejo: Hazte respetar en tu relación.

Sagitario

Palabra clave: Justicia

Número de suerte: 002

Controla el mal carácter. Se positivo (a) en lo que llega. Asume la responsabilidad de lo que te ofrecen. La rueda de la fortuna a tu lado. Aclara el negocio que vas hacer. Hazte una limpieza espiritual. Asistes a una consulta exotérica. Bendiciones para ti. Nuevas oportunidades de un amigo.

Trabajo: Deja las limitaciones. Dispersión donde trabajas. Algo con una persona que te gusta en tu ámbito laboral.

Salud: Cuidado con las varices.

Amor: Una persona muy especial que te ayuda y te da el apoyo que necesitas en lo personal.

Parejas: Harás un ritual en tu sitio de trabajo por lo económico. Te sentirás libre de algo o alguien.

Solteros: Cancelas deudas pendiente. Sales de un edificio donde logras y vencerás lo que quieres.

Mujer: Evita desesperarte por lo que no llega. Viajes por negocio a otro país. Embarazo que no te gustara.

Hombre: Mudanza o cambios imprevistos. Malestar en tus pies. Unas llaves que se pierden. Salidas nocturnas.

Consejo: Sal a la calle no te quedes detenido (a).

Capricornio

Palabra clave: Exigente

Número de suerte: 668

Deja el estrés te llega un dinero. Te llaman para un empleo. Se concreta lo que necesitas o buscas. Recibes muchas bendiciones. Te dan lo que necesitas. Recoges lo que siembras. Deja la tristeza y deja esa persona que se fue si es tuyo regresa. No maltrates a quien te quiere. Ilusiones. Sueños.

Trabajo: Debes respetar con quien trabajas. Alguien que te dice algo en lo que trabajas para que mejores.

Salud: Buenas energías.

Amor: Vas a sitio de mucho frío. Deja las discusiones con la persona que te gusta. Lo que es tuyo llega.

Parejas: Harás una limpieza espiritual. Te proponen una inversión. Compras en familia. Mudanza.

Solteros: Debes tener valor .protege a tu familia no permitas que otros lo maltraten. Culminas algo.

Mujer: Cuidado con lo que dices no maltrates. Regresas de un viaje del extranjero con buenas noticias.

Hombre: Compra de teléfono. Alegrías y celebraciones por algo que logras. Celebraciones con amigos.

Consejo: Es importante reconocer los errores.

Acuario

Palabra clave: Sanación

Número de suerte: 781

Llegan buenas noticias de un dinero pendiente. Algo con las emociones con tu pareja o la familia. Controla lo negativo. Sale el sol en tu camino y todo se aclara. Sé más positivo (a) en este dia. Nuevas oportunidades que no puedes perder por tus pensamientos. Amigos que te buscan. Bendiciones. Logros.

Trabajo: Tendrás el poder en tus manos para tomar decisiones y trabajar con un grupo de muchas personas.

Salud: Desequilibrios emocionales.

Amor: Pendiente esa persona esperada llega a tu vida, pero con muchas indecisiones.

Parejas: Sales de una tristeza o depresión. Te vigilan o te buscan alguien del pasado. Impones una decisión.

Solteros: Buscas ayuda de un profesional por documento de una vivienda. Asistes a una reunión y llegas acuerdos.

Mujer: Ajustas tu presupuesto ya que no habrá entradas de dinero suficiente. Ejerces un mandato.

Hombre: Busca la manera de tener tranquilidad o limpiar las malas energías que están en tu casa. Nuevas metas.

Consejo: La verdadera felicidad está dentro de ti.

Piscis

Palabra clave: Analizar

Número de suerte: 723

Cuidado con lo que investigas ya que no te va a gustar. Queridos debes activar las buenas energías en todo. Cambios que debes hacer que es necesario. Bendiciones a tu lado. Alguien que se fue de este plano te protege. Caminos abiertos en lo negocias que quieres iniciar.

Trabajo: Inicias negocio tu solo (a). Entenderás muchas cosas con personas que están a tu lado.

Salud: Masajes anti estrés.

Amor: Mucho movimiento en el amor. Cambios necesarios. Cuidado con mudanza y tu pareja.

Parejas: Viajes de ida y vuelta por trabajo. Serás constante en lo que quieres. Verás que todo está difícil pero continúa en lo que quieres.

Solteros: Debes tener cuidado de cómo tratas a las personas de tu entorno familiar. Cuidado con decisiones apresuradas.

Mujer: Adolescentes que necesitan de ti. No trates mal a tus vecinos. Cambios y movimientos.

Hombre: Debes estar pendiente con las personas que están a tu lado. Documentos que no consigues.

Consejo: No dejes las cosas para después.

