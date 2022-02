Calles de Alto Guri I como «boca de lobo» por falta de alumbrado público

«Toda mi vida he vivido en este sector, y asombrosamente desde hace 15 años estamos en el completo olvido, toda esta calle, desde la esquina del comedor está como la boca del lobo, sólo medio alumbran la calle, los bombillos que tenemos frente a nuestras casas y con todo y eso no todos tienen luz afuera, sin dejar de mencionar que no sólo es esta calle, las demás ni se diga, esto es un peligro total», dijo la señora Martínez.