Denuncian quema indiscriminada en sector Primero de Mayo

Habitantes de los sectores Primero de Mayo, Chacao y El Silencio denunciaron la quema indiscriminada en las adyacencias del estadium de Primero de Mayo, afectando a más de 300 familias de las zonas mencionadas.

«Por aquí queman todos los días de lado y lado, pero hoy se pasaron, está peor que el día que hubo neblina, no se ve nada para allá abajo, la gente no tiene conciencia», dijo Rosa Martínez.

Erika Salgado mencionó «tienen rato quemando, debe ser monte porque ahora no lo cortan, sino que lo queman y no les importa si hay personas enfermas, con asma, infección respiratoria, ahora que hay tanta gripe, ese humo es fatal yo no puedo aspirar esos olores, pero cómo hace uno?».

Carmen Salazar agregó que a las personas que queman de esa manera deben pasarle una multa, «eso es inconsciencia, desde aquí se veían las llamas», puntualizó.

