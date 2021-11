Wilmer Desiderio: Garantizo distribución de gas doméstico al llegar a la Alcaldía

Continuando con las propuestas de gobierno, el candidato a la Alcaldía de Maturín por el partido Compromiso País (COMPA), Wilmer Desiderio, destacó que de ser electo en las elecciones a celebrarse este domingo 21 de noviembre, los maturineses tendrán garantizado la distribución de gas doméstico, con más de 10 mil cilindros que serán llevados a la población en general, gracias a la empresa Dinde-Gas.

«Pensamos siempre en mejorar los servicios de nuestro pueblo, para ello la empresa de gas doméstico Dinde-Gas que es propiedad de mi familia, coloca a la disposición más de 10 mil cilindros para contrarrestar la problemática de la distribución de este servicio en la entidad», dijo Desiderio.

El candidato por el partido COMPA, reiteró que «mientras muchos de los candidatos hablan del gas directo, se les olvida que existen personas en sectores alejados que están pasando necesidades por este problema. Si aún no les han metido tuberías para el servicio de aguas servidas, que quedará para el gas».

Desiderio ante la preocupación por este servicio, hace un llamado a la colectividad a no dejarse engañar, asegurando que el plan de gobierno de COMPA, es trabajar para el pueblo y acabar con la desidia que se encuentra la zona.

Wilmer Desiderio, candidato a la Alcaldía de Maturín por el partido COMPA

Por otra parte, el candidato a la Alcaldía de Maturín, aseguró que hizo un llamado a todos los candidatos opositores para medirse en unas elecciones primarias, sin recibir ninguna respuesta al respecto.

«Hice un llamado para medirnos en las primarias y ninguno salió a pronunciarse, por cuanto no les convenía que el pueblo fuera el que eligiera de forma democrática al candidato unitario que los representaría en las venideras elecciones del 21-N. En lo personal, este joven siguió adelante su camino, no los voy a dejar en manos de sujetos que sólo velan por su interés al momento de gerenciar y no piensan en el pueblo necesitado, que quiere ver una mejor Maturín», reiteró.

Por último, Desiderio insta al pueblo para que salga a votar por el candidato de su preferencia, este próximo domingo 21-N.

