Cómo activar el modo invisible en WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp se ha convertida en la favorita para enviar mensajes, videollamadas por todo el mundo, compartir fotos, videos con tus amigos, incluso a la hora de trabajar es una herramienta de gran utilidad.

Desde que la compañía Facebook Inc. cambió de nombre a Meta, sus conglomerados has sido afectados con nuevas actualizaciones que dan paso al metaverso de Mark Zuckerberg, y WhatsApp no pasa desapercibido, pero siempre es para mejorar la calidad de vida o apoyarte con tu privacidad. Es por ello que te mostramos como pasar de estar en linea a algo llamado «Modo invisible» de esta manera podrás estar conectado sin que nadie pueda ver que lo estas.

¿Cómo activar el modo invisible de WhatsApp?

Primero ingresa a los Ajustes o Configuración .

o . Pulsa en tu foto de Perfil y aparecerá tu nombre.

y aparecerá tu nombre. Accede a este enlace y copia el emoji transparente.

y copia el emoji transparente. Pégalo en lugar de tu nombre y estarás en modo invisible.

Con todos estos pasos ya nadie podrá ver tu nombre y aparecerás de manera invisible. De este mismo modo, tienes muchas más opciones para que garantices tu privacidad en la aplicación más importante del mundo cuando de mensajería instantánea se refiere; Tus estados también puedes ser invisibles.

Estados en blanco

Ingresa a Ajustes o configuraciones.

o configuraciones. Allí ve a tu foto de perfil .

. Pulsa sobre tu foto y observa la sección de Info .

. Por lo general se encuentra con el estado de “Disponible” .

. Nuevamente ingresa al enlace y copia el texto en blanco, al pegarlo en tu estado estarás modo en blanco.

Con estas nuevas herramientas te ayudará a estar mucho más seguro a la hora de querer tener una privacidad en tu cuenta en WhatsApp.

