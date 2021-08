Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: signo a signo

ARIES

Número de Suerte: 0423

Palabra clave: Solucionar.

Días donde pondrás tu mente en un tema de seguridad económica tuya o de personas cercanas. Dos mujeres vinculadas a un negocio, banco o propiedad, una de ellas, la de piel más oscura, es malintencionada. Acuerdo legal. Hecho curioso con una cama de dos niveles. Episodio vinculado con peces o pesca. Te invitan a un lugar muy agradable. Salida, traslado o viaje corto inesperado. Arreglos de grifos o tuberías. Arreglo de vehículo. Una consulta gratuita. Sucesos familiares importantes.

#SALUD: Atención con una mano o dedo.

#TRABAJO: Harás un gran esfuerzo para que un jefe, socio o gerente entienda tu propuesta o posición. Apoyas a alguien por un luto. Un triunfo.

#AMOR: Tensión familiar entre dos hombres. El tío o el padre y una mujer demasiado ambiciosa y malvada.

#Amigos: Sentirás una distacia o una situacion extraña de alguien cercano por la influencia de otra persona.

#Parejas: Eviten discusiones e incluso que los conflictos familiares alteren la paz. Tensiones que superar.

#Solteros: Sorpresa con padre o un hombre querido. Un anillo. Un reencuentro que te trae mucha felicidad.

#MUJER: Los Hijos pasan a ser un tema importante. Un día que será muy productivo. Recobras tu independencia y autoconfianza. Un comienzo productivo. Bienes raíces. Noticias sobre la agonía de alguien lejano pero conocido. Criticas la vanidad de una amiga.

#HOMBRE: Actuar con táctica y diplomacia te estabilizará. Una investigación o libro muy interesante. Irritación en la garganta. Es hora de sanar viejas heridas. Enfrentas algunas amenazas pero superas algunos de éstos trastornos. Reestructurar las finanzas.

#CONSEJO: Sueña sin miedos, vive sin límites.

TAURO

Número de Suerte: 6231

Palabra clave: Superación

#Generalidades: Tus planes funionarán aunque te embargan dudas e incertidumbres te superarás se rompes tus propios límites. Has hecho todo lo que puedes y es el momento de enfrentar cambios que podrían ser definitivos o sufrir las consecuencias entre Agosto y Septiembre. Una relación está a punto de consolidarse. El umbral, de un lado la depresión, del otro una liberación. Una etapa final de una situación acompañada de profundos sentimientos. Si te sientes emocionalmente aislado, comunícate pero sobre todo, ábrele el corazón a las personas que te aman. Cambios forzados.

#Salud: Debes estar pendiente de hacerte un exámen.

#Trabajo: Una ganancia vinculada a un asunto legal o reglamentario. Deberás apoyar a un compañero. Un negocio comienza a dar signos de recuperación.

#Amor: Una unión afectiva. Pronto experimentarás la necesidad de usar a fondo una ayuda profesional o un apoyo sentimental a tu favor.

️#Amigos: Finaliza una etapa. Se crece una amistad virtual. Alguien que sólo conoces a través de las redes cobra importancia.

#Parejas: Algo que está a punto de comenzar o que pasa a una etapa de consolidación.

#Solteros: Recuerda siempre que el día prosigue a la noche. Finalizarán de un momento a otro tus preocupaciones.

#Mujer: Todavía hay mucho que puedes hacer y que debes lograr, escríbelo en el cielo. Solucionarás algunas cosas importantes que hoy te quitan el sueño pero que mañana dejarás en el pasado. Dejarás atrás circunstancias preocupantes.

️#Hombre: Falsas creencias no permiten que te abras camino, analiza dónde están los límites para que puedas ver el futuro con claridad. Una iluminación repentina. Próxima separación por viaje. Es el momento de la madurez. Superas un peligro. Lo peor ya pasó pero te agobian algunas dudas, reencuentra el poder de la oración.

#Consejo: Sobrevivir una situación desastrosa te obliga a ver la luz al final del túnel.

GÉMINIS

Número de Suerte: 4543

Palabra clave: Superación

Te encontrás muy sensible emocionalmente. Tendrás que superar un alejamiento, humillacion o una especie de abandono, quizás una sensación de soledad pero contarás con una gran estrella guía que te protegerá. Un Hombre de ojos grandes y pestañas llamativas llega del pasado con una noticia maravillosa. Logras decidirte por un camino que ofrece una gran ventaja. Te vas por otro lado y te va mejor, un atajo. Un logro o reconocimiento. Un sitio donde se vá la luz. Asunto con una lavadora. Se fortalecen las finanzas familiares. Asunto con un seguro médico.

#Salud: Plan de Alimentación. Tratamiento positivo.

#TRABAJO: Estadísticas positivas. Preocupaciones que se superan. Una propuesta y una decisión que tomar. Personas que se alejaron retornan. Elecciones.

#Amor: Hombre bajito que es como un familiar te hará un favor grande.

️#Amigos: Una reunión en grupo donde se trata un tema misterioso o una estrategia secreta. Acciones concretas para un logro en común.

#Parejas: Superan una crisis económica. Una mujer de cabello largo con muy buen perfume les brinda una ayuda muy positiva. Disfrute especial dentro o cerca de un sitio de agua. Velada entre amigos.

#Solteros: Paz interior y equilibrio espiritual, deben se tus banderas. Perseverancia, a pesar de las dificultades.

#Mujer: Un examen de orina. Hecho curioso en un pasillo. Dos hombres. Logras un acercamiento con alguien amado. Superas un problema con un dinero. Saldas una deuda.

️#Hombre: Necesitas delegar responsabilidades. Dolor de cuello. Te ocupas de tu cabello. Viaje corto de ida y vuelta.

#CONSEJO: Aceptar una herida significa mirarla, observarla detenidamente y saber que tener situaciones que resolver forma parte de la experiencia de ésta agitada existencia.

CANCER

#Generalidades: Un nueva vida está a punto de abrirse como una flor para tí, necesitarás ponerle fuerza a ese nuevo comienzo, necesitarás mucha confianza personal al buscar tus objetivos. Recibes una comunicación comercial importante. Un cambio de suerte. Alguien te dice que debes dirigir tu energía a la realización de un proyecto valioso y le prestas una especial atención porque sabes que es verdad. Una aventura. El comienzo de algo grande. Full creatividad, canaliza tu energía.

#Salud: Exámenes pendientes. No descuides los dolores corporales.

#Trabajo: El fin de una fase y el comienzo de otra cosa, el momento de pasar la página. Una reflexión acerca de lo que es el karma. Mejorarán algunas circunstancias si das un paso.

#Amor: Nuevas puertas abirrtas para el amor. Mejoran las circunstancias conforme te adaptas. No puedes bañarte en el mismo río dos veces…

️#Amigos: Comienza una bella amistad. Una invitación en medio de las restricciones. La inspiración de un amigo.

#Parejas: El inicio de la creatividad compartida. Habilidad psíquica para captar lo que tu pareja oculta.

#Solteros: Deberás entender a profundidad que tus resoluciones actuales tendrán consecuencias en un futuro próximo. Para atrás ni para coger impulso.

#Mujer: Necesitas tomar las decisiones correctas por lo tanto no desestimes un consejo profesional. Considera todas las herramientas disponibles para plantearle una estrategia al universo y seguir cual faro a una estrella en el cielo que te ilumine el sendero. Críticas constructivas.

️#Hombre: Tienes una relación o contacto dende entrarán en juego la discreción, el análisis rápido de opciones y una decisión final. Razonar imparcialmente respecto a dos amigos o una pareja te ayudará a no tomar partido equivocadamente por ninguna de las partes. Fortuna ! Un evento afortunado.

#Consejo: Decir las cosas tal cual son, te será favorable.

LEO

Número de Suerte: 678

Palabra clave: Logros.

Harás una pausa para evaluar tus proyectos y metas o un resultado de algo en lo que luchaste. El dinero, la profesión o los negocios pasan a un primer plano. Un buen resultado. Un cambio financiero favorable. Contacto con alguien que está planeando un proyecto. Arriesgarse es ganar. Algo con una madera o arreglo de un mueble o puerta. Una nevera. Celebraciones y brindis. Un celular o computadora que reparar o cambiar. Te preparas para ver o recibir a unas personas con comida especial. Una cadena llega a ti. Diligencia para traer un familiar de un lugar, primeros pasos. Un nuevo plazo o fecha. Hecho curioso con una prueba de ADN.

#SALUD: Tratamiento lento pero positivo. Atención con la piel.

#TRABAJO: Todo puede pasar, prepárate para eventos inesperados. Asumirás nuevos retos.

#Amor: Escondes algo o le dirás una mentira a una persona cercana. Se definen relaciones o triángulos amorosos. Masajes y placeres en privado. Hij@ influenciado por otra persona te preocupa. Prueba de paternidad, un tema en el entorno.

️#Amigos: Disfrute en un juego de mesa o dominó. Reencuentros súper agradables.

#PAREJAS: Un proyecto importante, período de valoración.

#Solteros: Celos. Un amigo que viene de lejos.

#Mujer: Conocerás a alguien especial en casa de una amiga. Algo con rico sabor a chocolate y una buena compañía. Hombre que te mira con mucho deseo. Puedes sentirte presionada mientras sales de éste período porque tendrás algunas confrontaciones con personas que amas o que son importantes para ti, desafíos y oposiciones a veces por miedos o egoísmos.

️#HOMBRE: Tus sentimientos Se aclaran, una mujer sale de tu vida o de tu mente. Mantente con firmeza en tu posición si realmente consideras que todo está en orden divino. Oposiciones y luchas que resolver. Es importante que tengas sentido del propósito. Hora de la fortaleza interior.

#CONSEJO: Lo único imposible es aquello que no intentas.

VIRGO

Número de Suerte: 4449

Palabra clave: Negación

#Generalidades: Te molesta la falta de compromiso o de esfuerzo de una persona que te importa o necesitas que esté al pié del cañón. Necesitas reconectarte con la dimensión espiritual de la vida. Demasiadas preocupaciones indican un requerimiento claro del universo, el contacto con un poder superior. Hecho curioso con unos números que deberás memorizar. Unos ojos hermosos que resaltan y se cruzan con tu mirada.

#Salud: El retorno del espíritu al cuerpo.

#Trabajo: El final de la indecisión. Mucho esfuerzo. No puedes conformarte. Molestas a alguien que está a tu lado por hacer las cosas a tu modo.

#Amor: Un rechazo a olvidar el pasado o apatía por parte de alguien que te importa te saca de tu centro. Eventos familiares, te traen noticias de personas que están lejos.

️#Amigos: Hay una parte importante de tí mismo que desea nuevos vínculos y más afecto.

#Parejas: Las primeras consecuencias de una decisión. Reanudación de acciones conjuntas, en la unión está la fuerza.

#Solteros: Hablas de enfrentar un cambio. Ahora sí, deberás decidir. En aras de la liberación. Te das cuenta que alguien actúa de manera egoísta y no sabes por qué no lo habías hecho antes.

#Mujer: Haces un esfuerzo por romper el estancamiento. No frenes tus emociones. Tratando de determinar qué camino seguir. Las tensiones por permanecer atada a un sitio comienzan a sentirse. Haciendo balance, sacando cuentas. Fomentas la paz en dos partes en conflicto.

️#Hombre: Saldrás a realizar una diligencia y te desviarás para comerte un dulce. Tendrás la necesidad de renovar acciones para darle fin al estancamiento. Siembras una posibilidad, ahora deberás esperar el desenlace de las cosas para que avance un plan. Un sacrificio concienzudo.

#Consejo: Deberás darle la vuelta a tu mundo para lograr dar el paso que tienes que dar.

LIBRA

Número de Suerte: 0262

Palabra clave: Justicia

Recuerda esta semana que una decisión acertada es aquella que mayor beneficio te aporte. Tendrás que confrontar a personas con opiniones distintas. Surgirán soluciones, dejarás problemas atrás. Cautela con un carro frente a tu casa. Evita discusiones por vehículo por un puesto de estacionamiento. Asunto con gestiones legales. Tema relacilnado con personas que pertenecen a una tribu o etnia. Querrás tomarte una fotos para algo especial. Un arrepentimiento te llevará a buscar un encuentro. Harás una lista. Sentirás que se hizo justicia. Un foro o charla en internet muy interesante. Contacto con un gestor de visa o pasaporte. Papeleo.

#Salud: Chequeo con resultados positivos.

#Trabajo: Asunto con divisas o mercado de valores. Evalúas traslado de acciones o de responsabilidades. Algo interesante entre dulces y ricos sabores. Mujer te ofrece un cambio en lo profesional o académico.

#AMOR: El pulso entre la razón y el corazón. Te alejarás de una relación que te produce daño. Te molestas con un hermano o hermana que te dá la impresión de que confía más en otros que en tí. La llegada de un amor.

#Amigos: Se aparece alguien en tu casa con algo especial en sus manos. Reencuentros entre compañeros con ideas políticas afines.

#Parejas: Se evalúa un asunto o decisión sobre una casa o vivienda. Eviten discusiones sobre un viaje por trabajo. Una nueva oportunidad.

#Solteros: Una computadora nueva. Comienzas a sentir una atracción por alguien que fue pareja de un conocido.

#Mujer: Conocerás a alguien especial. La llegada de un amor. El comienzo de una amistad con alguien ligado a un salón de belleza o spa o que se preocupa mucho por su apariencia física.

️#Hombre: Tema vinculado con madre o expareja que te preocupará. Hecho curioso con un espejo. Tendrás que irte a un sitio en forma inesperada. Algo oculto que descubres por casualidad.

#CONSEJO: Imponer la razón sobre lo emocional en éste momento te permitirá solucionar algunos problemas.

ESCORPIO

Número de Suerte: 2510

Palabra clave: Especialización

#Generalidades: Tendrás en cuenta los sentimientos de alguien especial para ti a la hora de decidir romper el molde y hacer lo que te conviene hacer para dejar atrás la negatividad y ponerte en movimiento. Previenes a alguien acerca de una pareja agresiva. Reflexiones acerca de actuar con prudencia o dejarte fluir. Necesidad de especializarte en un área tecnológica o de usar cabalmente ese recurso.

#Salud: Tratamiento odontológico que no puede esperar.

#Trabajo: Enfrentarás situaciones inesperadas. Astucia. Prudencia. Engaños. Ir hacia adelante. Ahora deberás ser muy perspicaz.

#Amor: Aclararás el pensamiento. Te moverá un gran ideal o la idealización de una persona. Actúa con encanto pero a la vez con lógica.

️#Amigos: Cuando te sientes engañado o víctima de acciones ilícitas entiendes lo importante que es tener un sexto sentido a la hora de creer en las personas.

#Parejas: No te conviertas en tu peor enemigo. Demostrarás tu fidelidad. Ten fe en lo que confías. El verdadero rostro de una amistad.

#Solteros: Necesidad de hacer un viaje corto. Hecho curioso que involucra a una persona homosexual. Te sentirás como naciendo de nuevo. Una solución sorprendente.

#Mujer: Mucha discreción a la hora de manejar información confidencial. Es posible que estés deseando escapar de una situación o de todo ésto pero deberás evitar acciones que sólo conduzcan a sentirte derrotada. Salvarás la situación haciendo lo inesperado.

️#Hombre: Un consejo legal. Contra la hipocrecía o una situación injusta deberás actuar con seguridad. Se te presenta la oportunidad de ir en la dirección correcta. Un amigo fiel te advertirá de un peligro. Momentos en los que haces bien en conectarte con tu niño interior.

#Consejo: Un nuevo punto de vista te ofrecerá una solución sorprendente a tus problemas.

SAGITARIO

Número de Suerte: 8382

Palabra clave:

#Generalidades: Lograrás cumplir con una expectativa esta semana gracias a al sacrificio y al esfuerzo sostenido. Debes ser más sincero con quien estás respecto hacia dónde quieres apuntar. Cambio en la vivienda. Ser más productivo es la meta. Firmeza y disciplina son cualidades que van de la mano. Asunto con un cuaderno de portada azul o negra. Descubres un mensaje que no viste a tiempo.

#Salud: Sensibilizado por la salud de una persona cercana.

#Trabajo: Tendencias negativas en una reunión de negocios. Lee bien lo que firmas. Encuentras apoyo con un banco. Te tienden la mano personas que no son familia.

#Amor: Hay huellas que se quedaron en el pasado en senderos olvidados pero de vez en cuando recuerdas aquellos viejos caminos, mira hacia adelante.

️#Amigos: Una confianza que nadie puede superala, una empatía que a pesar del tiempo o la distancia, nadie iguala.

#Parejas: Rasgos pasivo agresivos que se superan hablando abiertamente sobre no caer en manipulaciones innecesarias cuando lo que importa es el amor y los valores compartidos.

#Solteros: Te exigen veas o leas algo «detalladamente». Evita la pasividad. Recibes un consejo sensato de una tercera persona imparcial que te ayuda a aclararte. Un familiar que amas en desacuerdo contigo.

#Mujer: Un hombre joven y romántico. Nuevas relaciones e intereses emocionales. Una invitación social que pensarás aceptarla o no dependiendo de las implicaciones. Una propuesta o una oferta seductora. Consensuar una fecha. Propuesta de noviazgo o de matrimonio.

️#Hombre: Planes a largo plazo. Interés por los menos necesitados. Seducción en letras. Amabilidad basada en la empatía para intentar imponer tus criterios. Idealismo utópico. Actitudes variables. Encuentras a lguien a través de las redes de la que te puedes enamorar. Nuevas adaptaciones.

Consejo: Tendrás la oportunidad de entablar una nueva relación afectiva o laboral, sé firme en tus ideas para que evites ser manipulado y desviarte de tus metas.

CAPRICORNIO

Número de Suerte: 4295

Palabra clave: Avances

#Generalidades: Fin de una espera, superación de obstáculos. Cuídate de compartir información delicada sobre tus planes. Intereses en juego, se te exige una acción sensata. Hay una pequeña tensión en casa, algo te oprime el corazón pero deberás enfocarte en restaurar tu paz mental.

#Salud: Desórdenes de sueño.

#Trabajo: Es el momento de trabajar metódicamente. Entrarán nuevas personas a tu vida. Cautela a la hora de atender a los detalles.

#Amor: Tendencias autodestructivas o limitativas quedarán atrás. Cuando haces por fin conciencia de lo que está mal hecho, lo único que resta es repararlo…

️#Amigos: No permitas que la hostilidad natural del ser humano se ponga entre tú y un amigo que a la vez es compañero de trabajo, socio o colaborador esporádico.

#Parejas: Tendrán una transición agradable hacia un cambio favorable. Sabrán de una muerte conmovedora.

#Solteros: Considera muy bien las consecuencias de tus acciones, de lo que haces y pero también de lo que dejas de hacer… Una actitud dominante.

#Mujer: Hay una persona que aparecerá para ayudarte con unos papeles o un dinero. La Mano Poderosa te ayudará con un asunto que tiene que ver conque logres ir al extranjero o a realizar un viaje lejos.

️#Hombre: Se te exige ser muy práctico, digamos que menos metafísico. Tendrás que discriminar muy bien asuntos que tienen que ver con tu trabajo. Tus palabras serán tan valiosas como el oro, honra tus compromisos. Paciencia. Nuevas experiencias.

#Consejo: Guarda el orgullo y admite las limitaciones, deberás apoyarte en otros por éstos días.

ACUARIO

Es tiempo de que mantengas el enfoque y evitar las distracciones constantes que puedan hacer demorar tus planes. Cansado de la represión de las autoridades de un gobierno. Gestión por un documento de identificación o que tiene que ver con estatus migratorio. Necesitas prepararte para una entrevista o presentación. Curso o taller llama tu atención. Hecho curioso con una moneda o billete. Conversación con un abogado. Grupo te pide que colabores con ellos. Familiar te dará el apoyo que necesitas. Un amigo te ayuda en una diligencia importante.

#TRABAJO: Evaluación de caminos alternativos.

Nuevas ideas para impulsar un proyecto. Contacto con un diseñador de páginas web o un experto en redes. Logras superar obstáculos.

#Salud: Dolor en las piernas, rodillas o en los pies. Cuidado con tropiezos.

#Amor: Te preocupas por la estabilidad de una madre o padre. Herman@ te hace un buen ofrecimiento. Aléjate de una persona comprometida que te ofrece algo que no podrá cumplirte.

#Amigos: Tendrás que darle tu apoyo a un amigo con un problema familiar. Recibes un mensaje muy útil de un libro.

#PAREJAS : Apoyan económicamente a un familiar. Buscarán hacer unas reparaciones en el hogar. Plan de ahorros o de inversión. Se activa la intimidad.

#SOLTEROS: Querrás salir de la rutina. Desconfias de alguien que considerabas de confianza. Un equipo deportivo atrae tu interés.

#MUJER: Buscarás definir tu situacion emocional, es hora de superar tristes recuerdos y hacer un plan diferente. Tratamiento para el cabello.

#HOMBRE: Reunión donde obtienes una información importante. Asunto con un partido político para evaluar estrategias. Te alejas de una mujer que sólo le interesa el dinero.

#CONSEJO: Usa tu capacidad de atención para concentrar todo tu poder en la meta que quieres lograr.

PISCIS

Número de Suerte: 7478

Palabra clave: Abrirse

#Generalidades: La Primavera sigue al Invierno así como la luz sigue a la oscuridad de la noche. La Luna en el Tarot astrológico de ésta semana te abre a un gran poder instintivo que debe conducirte a un gran salto hacia lo desconocido, deberás atreverte para crear un mundo nuevo siendo fiel a tus principios pero no podrás tener éxito, obtener un triunfo o anotarte un punto en el marcador si no das algo a cambio. Tendrás que crear una base financiera sólida para ver algo positivo o al menos, crearla paso a paso mientras perseveras.

#Salud: Tramiento si y sólo sí hay presupuesto.

#Trabajo: Aprenderás sobre temas nuevos. Buscas garantías, ir sobre seguro. Si nada se arriesga, nada se gana pero no es el momento, deberás pensar y meditar muy bien las cosas.

#Amor: Un tema de «recursos para conquistar». Llegó el momento de utilizar las armas nucleares en el amor, nada de pistolitas de agua.

️#Amigos: Se dispersa la oscuridad o la distancia que había entre viejas amistades con las que viviste intensos momentos en el pasado.

#Parejas: El plan es recuperarse, enfocarse nuevamente en la prosperidad. Una conversación que resuena, que te impulsa a que recuperes tu confianza.

#Solteros: Cuando las noticias son preocupantes y consecutivas siempre hay un momento en el que sientes que se pierde tu seguridad, espera un rayito de liz ésta semana.

#Mujer: Demoliendo las viejas estructuras o costumbres, algo nuevo deberá surgir de todo ésto. Redes e internet, pones atención en éstas cosas. Un hombre energético que desafía la visión que tienes formada del mundo te atrae. Te sorprendes por el descuido de alguien. Luchas contra la falta de enfoque, tu deseo es aclarar las cosas.

️#Hombre: Una sensación de confusión de la que te tienes que librar. No son los obstáculos o los muros que tengas por delante, es sólo dar el primer paso y ser consecuente con un proyecto. Para logarar lo que tanto anhelas deberás tratar un asunto que te ocupa con mucho cuidado.

#Consejo: Es cuestión de organización, de sentido común y de interesarte por tus necesidades y las de los que te rodean

