Adriana Azzi: Horóscopo del 6 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 6 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

Aries

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 919

Reuniones con familiares muy deprimidos por pérdida. Sorpresas positivas. Viaje a sitio de montaña de familiares. Alguien de tu trabajo te llama para hacerte una invitación. Busca ese cambio que necesitas en tu vida. Nuevas ideas para buscar el dinero. Inicias un nuevo negocio.

Trabajo: Dinero extra que viene para pagar deuda pendiente. Proposiciones concretas y méritos.

Salud: Cansancio.

Amor: Te enteras de un secreto. La unión o reconciliaciones con hermanos importantes. Nuevas personas a tu lado.

Parejas: Viaje. Alegrías. Logros. Mudanzas. Algo con cambios. Alegrías. Transformaciones.

Solteros: Caminos abiertos. Nuevos estudios. Cambios drásticos que debes aceptar. Sale el sol para ti.

Mujer: Compra en familia. Prepárate para aceptar los cambios que Vienen a tu vida. Cuidado piensa bien las cosas.

Hombre: Invitación al cine. Alegrías. Vienen cosas buenas para ti. Una puerta se cierra otras se abren.

Consejo: Vive la vida es una.

Tauro

Palabra clave: Milagro.

Número de suerte: 681

Compra de cámara. Hecho curioso con enfrentamiento de personas conocidas. Estarás pendiente de familiar enfermo. Sale alguien de tu camino para darle cabida a otra. Logros con viaje para visitar a ser querido. Mal dormir por preocupación. Problemas en tu relación donde prefieres callarte.

Trabajo: Proyectas un viaje al exterior con muchos logros. Noticia o comunicación importante.

Salud: Estrés.

Amor: Se activa la vida espiritual. Saca de tu casa lo que no usas. Te llega un regalo sorpresa.

Parejas: Limpia tu casa para que las cosas fluyan. Visitas un familiar enfermo.

Solteros: Respeta a tu pareja o la persona que está contigo. Cambios en tu comunidad. Reuniones con amigo.

Mujer: Día de alegrías y descanso. Compras de vehículos. Nuevas relaciones. Recibes apoyo.

Hombre: Algo con fotografías. Se cae algo que quieres mucho. Sé directo en lo que quieres.

Consejo: Ten pensamientos positivos.

Géminis

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 263

Reunión familiar por un dinero. Sales de una incertidumbre. Resuelves problema personal. Desilusiones. Viajes o traslados. Pensarán en una estabilidad. Te piden dinero para un servicio doméstico. Están por llamarte de un sitio para ofrecerte algo bueno. Cuidado con amiga en tu relación.

Trabajo: Negocio con transporte con prosperidad. Debes controlar un grupo de trabajo.

Salud: Gripe.

Amor: Alegrías con tu pareja. Consigues lo que quieres. Paseo a sitio de playa. Amigos que te buscan.

Parejas: Inicias viaje. Llamada internacional que te cambia la vida. Algo con deportes.

Solteros: Mantienes la decisión de iniciar estudios. Viaje de negocio. Mudanza. Cambio de rutina.

Mujer: La familia es lo más importante para ti. Date un tiempo. Recibes una llamada importante.

Hombre: Invitación a fiestas. Alegrías celebraciones. Nada es fácil pero si luchas lo consigues.

Consejo: Deja el rencor.

Cancer

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 702

Consejo de un padre sobre mujer deprimida que está desorientada. Necesidad de estar con seres queridos. Analizas radicar en otro país para buscar estabilidad. Propuesta del exterior que puede equilibrarte y abrirte caminos. Duermes mal. Inicias nuevos procesos. Viaje de negocios.

Trabajo: Llegas acuerdo con un personal de trabajo. Nuevos contrato. Cuidado con caídas en tu empleo.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Invitación a fiesta donde conoces a una persona especial. No discutas delante de los niños.

Parejas: Logras aclarar algo con tu pareja. Cuida más tu relación. Algo con fotografía.

Solteros: No te pierdas un viaje. No sabes qué hacer en un grupo de música. No culpes a otros de tus problemas.

Mujer: Inicias ejercicios. Compra de materiales para arreglar algo. Malestar con amigos.

Hombre: No permitas que otros te manipulen. Asumes la responsabilidad de otro. Compras o paseo.

Consejo: No te detenga adelante.

Leo

Palabra clave: Pena.

Número de suerte: 281

Todo se pone en movimiento se activa lo detenido. Decisiones que tomar. Se hace justicia en una decisión. Compras apuradas. Lucha con madre o mujer cercana por viaje. Vences enemigos. Tu pareja estará más metida en su trabajo que la relación. Hijo que comienza a cambiar. Reunión familiar.

Trabajo: Firmas una planilla. Te reúnes con personas extranjera por negocio. Llega dinero que necesitas.

Salud: Malestar en una mano.

Amor: Debes aprender a ser agradecido. Comportarte con personas que te quieren. Paseo a sitio de playa.

Parejas: Cambios en tu casa o arreglos que debes hacer. Nuevas medidas económicas.

Solteros: Cambios en una dirección por empleo. No discutas asume tu responsabilidad.

Mujer: Te dan la oportunidad de iniciar algo que ya habías tenido. Firmas un documento de una vivienda.

Hombre: Hay que cambiar un documento. Firmas en banco por un documento.

Consejo: Cumple con tus compromisos.

Virgo

Palabra clave: Suerte.

Número de suerte: 583

Asistes a un sitio de masaje. Nuevas ilusiones. Problemas que no te dejan dormir. Hombre que te pide ayuda por alimentos. Pendiente de un cheque. Amiga del pasado que te ayuda en proyecto. Inicias negocios de alimentos. Persona joven que te pide ayuda para un empleo. Visita a hospital.

Trabajo: Trabajas muchas cosas a la vez. Cambios que quieres hacer en tu vida. Venta con ganancias.

Salud: Angustia. Nervios.

Amor: Te cancelan un dinero pendiente. Algo con una comisión. Regalos inesperados.

Parejas: Deja el miedo sigue adelante. Le dirás a tu pareja lo mejor que te sientes. Abrazos y alegrías.

Solteros: Encuentros importantes. Diferencias con vecinos. Te encuentras a alguien del pasado.

Mujer: Quieres que una persona se vaya de tu lado. La suerte cambia en tu vida. Celebraciones. Buenas noticias.

Hombre: Madre que te necesita. Debes ser más agradecido en la vida. Te involucras en una relación de cuidado.

Consejo: No cuentes tus cosas.

Libra

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 381

Algo que se hace realidad. Nuevas ilusiones. Te sientes atrapado (a). Cambios positivos con alegrías. Noticias de embarazo. Compras apresuradas. Fiesta en tu casa. Nuevos eventos en tu vida. Sales de viaje por trabajo. Nuevos eventos espirituales. Estarás buscando algo nuevo.

Trabajo: Alguien conocido que te busca por un empleo. Deberás tomar una decisión importante.

Salud: Hacer terapia.

Amor: Se activa el amor. Estás pendiente y preocupado (a) por una situación personal. Celebraciones y alegrías.

Parejas: Alguien que te asesora en algo de una fiesta. Te vas con amigos para olvidar la nostalgia.

Solteros: Deja las discusiones. Debes preparar un documento. Estarás en una lucha interna.

Mujer: Llega el cambio que estabas esperando. Viaje que pospones. Alguien del pasado que te busca.

Hombre: Cambio en fecha de una fiesta. Mucho movimiento en tu entorno por una celebración. Dinero que te cancelan.

Consejo: Ríe la vida es una.

Escorpio

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 288

Cambio de vivienda. Compras en centro comercial por alimentos. Disfrute nocturno. Reunión familiar. Limpieza espiritual. Viajes por negocios. Te ganas un dinero en la lotería. Inicias estudios. Intercambios con niños. Inicios en clases con cambios. Cambio de residencia definitiva.

Trabajo: Hombre que llega a tu casa ofreciendo algo. Debes pensar bien las cosas. Compra de pasajes.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Alguien nuevo que llega a tu lado. Te enteras de algo que te pone de mal humor.

Parejas: No piense que todo gira en tu entorno. Nueva tecnología. Paseos. Matrimonio de amigos que te invitan.

Solteros: Recibes un dinero por deuda o que habías prestado. Información del extranjero positiva.

Mujer: Nuevas ciudades donde tienes que hacer cobranza. Te alejas de personas negativas.

Hombre: no permitas que te manipulen. Algo con una nueva casa o apartamento.

Consejo: No te desanimes.

Sagitario

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 139

Todo se va resolviendo con esa persona amada. Celebraciones y noche especial. Embarazo. Muchas cargas a tu lado. Haces demasiado tú solo (a) y nadie te ayuda. Estas guardando dinero para un viaje. Culminas algo. Atiende a tus difuntos. Algo marcado que se da. Controla la tristeza.

Trabajo: Te piden un curriculum. Aprovecha las oportunidades. Tu pareja te ayuda en un empleo.

Salud: Revisar caída del cabello.

Amor: Cambios necesarios. Una amiga del pasado que te llama. Te decides por alguien que te gusta.

Parejas: Te conectas con tu pareja y aclaras algo con su familia. Molestia con hermano que pasan.

Solteros: Proyecto que te llega. Crecimiento personal. Alguien querido te pide disculpa.

Mujer: Proyecta tus metas. Sé más humilde. Busca tu arcángel de la guarda. Has meditaciones.

Hombre: Nuevas persona en tu vida. Superas cualquier problema. Cambio de vehículo.

Consejo: No pierdas el ánimo.

Capricornio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 482

Un gran amor del pasado que llega y te sentirás demasiado feliz y te ofrece un cambio y una nueva vida. Mujeres que te buscan. Cuidado en lo que te comprometes. Alguien te espera en centro comercial. Recibes un reconocimiento. Nuevos aprendizajes. Mudanzas cambios.

Trabajo: Indecisiones por dar una respuesta. Cambios inesperados. Algo que aprendes y te sirve en lo que haces.

Salud: Sin novedad.

Amor: Te vas de viaje para olvidar algo que está pasando en tu vida. Te relacionas con una persona generosa.

Parejas: Logras un viaje por disfrute. Algo con una fiesta que debes asistir. Hermana que te espera.

Solteros: Terminas con una relación. La vida te da sorpresas debes ser claro (a) en lo que quieres.

Mujer: Vivirás momentos intensos con tu pareja. Compras con familia en centro comercial.

Hombre: Cambios positivos. Fechas importantes. Debes sentirte importante. La vida te da alegrías.

Consejo: La oración tiene poder.

Acuario

Palabra clave: claridad.

Número de suerte: 002

Te pedirán una oportunidad y te dicen que hará mejor las cosas. Sorpresa con una prenda. Haz algo que tenga la diferencia a otros. Un nuevo amor en tu vida. Paseos y viajes. Compra de vivienda. Inicios en un negocio de viviendas o compra y venta. Algo con un transporte público.

Trabajo: Recibes una llamada para el inicio de un nuevo empleo. Caminos abiertos para todo lo que quieres.

Salud: Equilibrio.

Amor: El amor se activa en estos días en sitio de música. Cuidado donde dejas el dinero.

Parejas: Viaje por carretera. No prometas lo que no vas a cumplir. Cambio en la vida espiritual.

Solteros: Controla tu mal carácter los demás no tiene culpa de lo que te pasa. Consigue algo perdido.

Mujer: Compromiso con la persona que estas. Salida nocturnas a sitio de mucho frío.

Hombre: Cuidado mujer que te vigila. Personas que confían en ti te esperan. Estarás pendiente de un evento.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda.

Piscis

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 945

Embarazo oculto. Acepta a esa persona que tiene tiempo detrás de ti. Te cuidan no permitas que nadie te perjudique. Alegrías en familia. La estabilidad y la felicidad son importante trabajas por eso. Escoges a una persona para un evento. Hombre que te habla claro en lo que quiere.

Trabajo: Comunicaciones. Llamadas importantes. Firmas un negocio importante con amigo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Alegrías ya que te piden matrimonio. Fijas una fecha. Brindis. Copas. Aclaras una situación.

Parejas: Necesidades económica que debes enfrentar. No te dejes llevar por otros.

Solteros: Se concreta una entrevista. Cita especial en sitio muy frío. Cuidado con tus finanzas.

Mujer: La prosperidad está de tu lado. Hecho curioso con unas flores. Se hace justicia en lo que trabajas.

Hombre: Nuevos caminos. Éxito en negocio. Hazte una limpieza espiritual. Salidas nocturnas.

Consejo: Solo dios pídele.

