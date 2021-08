Adriana Azzi: Horóscopo del 11 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 11 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

Aries

Palabra clave: Detalles.

Número de suerte: 118

Controla el mal carácter. Debes sentirte fuerte ante las dificultades. No permitas que nada te derrumbe. Necesidad de despejar tu mente. Te concretas con personas queridas. La rueda de la fortuna a tu lado. Te alejas de alguien querido. Ten claro lo que haces con una vivienda.

Trabajo: Debes equilibrarte para que todo salga bien. Cambio de empleo. Solicitud o planilla que llega a tus manos esperado.

Salud: Virosis.

Amor: Se activa la armonía. Aventuras amorosa en fiesta. Paseos con amigos. Alegrías.

Parejas: Sales de compra con la familia por gastos escolar. Necesidad de despejar tu mente.

Solteros: Alegrías y celebraciones por algo que logras. Reunión de la familia que tenías tiempo sin ver. Amor llega a tu vida.

Mujer: Cambios en tu casa. Compra de Pintura para tu cocina. Deja el orgullo y dile que si a esa persona especial.

Hombre: Triunfos y logros por tus cuatro punto cardinales. Vencerás a tus enemigos. Algo con una inauguración.

Consejo: Leer salmo 21.

Tauro

Palabra clave: Competencias.

Número de suerte: 448

Nueva responsabilidad que debes atender. Te conectas con familiares del extranjero. Preocupación por familiar que está enfermo. Aléjate de personas conflictivas. Nuevas conexiones. Escucha tu yo interno. Valora todo lo que tienes a tu lado. Fortalece lo que haces. Busca ayuda espiritual.

Trabajo: Nuevas situaciones en lo laboral. Cambios de oficina y de jefe. Se cancelan deudas.

Salud: Alergias.

Amor: Compromisos ineludible. Debes cuidar más tu cuerpo. Hacer ejercicios. Se activa la pasión.

Parejas: Iras de compra con tu pareja a centro comercial. Hecho curioso en sitio de muchas personas.

Solteros: Algo con una tarjetas de crédito. La estrella de la fortuna te acompaña. No te quedes detenido (a).

Mujer: Una situación detenida que se activa. Hombre del gobierno que te busca. Valoran tu orden.

Hombre: Controla la angustia con el problema familiar que vives. Paseo a una casa de playa.

Consejo: Leer salmo 33.

Géminis

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 882

Nuevos movimientos en lo laboral. Recibes buenas noticias en lo económico. Te ofrecen un mejor cargo. No escuches comentarios destructivos. Firmas y logros. Nuevas emociones. Caminos abiertos en lo laboral. Llamadas importante. Llegas acuerdo con tu pareja. Logros.

Trabajo: Estarás en un constante movimiento y nuevas oportunidades que no puedes desaprovechar

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Sientes que estás atado (a) a sitio de la familia. Sensibilidad. Lágrimas pasajera.

Parejas: Algo con videos que te trae beneficio. Recoges lo que cosechaste y estarás muy feliz adelante y triunfos. Recibes un premio.

Solteros: viajes y movimientos. Compra de vehículos. Nuevas relaciones. Algo básico en tu vida que logras.

Mujer: Hombre que llega a tu vida. Viajes a otra ciudad por disfrute. Apoyo económico de un padre.

Hombre: Recibes muchas invitaciones por viaje. Evita los celos. No hagas un espectáculo en una tienda.

Consejo: Leer salmo 27.

Cancer

Palabra clave: Estudiar.

Número de suerte: 129

Estas con una persona muy positiva. Escucha tu yo interno. Nuevas ideas en lo que inicias. En la unión está la fuerza con lo que haces con un grupo. Cuidado con los enemigos. Busca ayuda espiritual. Cambios necesarios que debes hacer en lo que quieres. Te conectas con hermano en el extranjero.

Trabajo: Debes respetar a los demás. Estarás en algo con fundaciones. Ve con calma en lo que buscas.

Salud: Estabilidad.

Amor: Nueva oportunidad en el amor. Regresa alguien que se había alejado. Piensas mucho en el pasado.

Parejas: Hombre o padre que te pide que te calme en una reunión. Solucionas problema con un teléfono.

Solteros: Mujeres enfrentadas por situación amorosa. No te parcialices por ninguna. Disfrute nocturnos con cuidado.

Mujer: Triunfos y logros en la económico. Hombre jefe que te ofrece su ayuda en lo que pueda.

Hombre: Firma de documentos. Niño que espera algo que ofreciste. Nacimientos o embarazo.

Consejo: Leer salmo 91.

Leo

Palabra clave: Luchas.

Número de suerte: 777

Fortalece los ánimos en lo que vas hacer. Viaje de ida y vuelta. Cambios en lo sentimental. Amiga del pasado que te busca. No gastes de más en lo que haces en tu casa. No pierdas el tiempo organiza todo. Olvida el pasado y continúa tu camino. Compra de ropa para niños. Escuchas música.

Trabajo: Cuidado con tu trabajo con personas que no te ven bien. Te liberas de una situación o mal entendido

Salud: Dolor de cabeza.

Amor: invitación a cenar. Debes cuidarte de traiciones. Salidas nocturnas. Brindis. Copas. Alegrías.

Parejas: Invitación a una boda. Cambios con prosperidad. Final de un ciclo inicio de otros cambios radicales.

Solteros: Matrimonio. Alegrías y celebraciones. Lagrimas por personas muy querida. Mensaje importante.

Mujer: Alegrías y celebración por embarazo. Cambios en tu casa o familia. Amiga que te dice de algo que te sucede.

Hombre: La rueda de la fortuna dice que hay cambios. Bendiciones de un extraño. Ganas en la lotería.

Consejo: Leer salmo 27.

Virgo

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 477

Bendiciones en este día. Adelante no te detengas. No dejes tus sueños. Buscas un cambio en lo que haces. Aprovecha las oportunidades. Llamadas importantes. Te conectas con amigos cercanos. Preocupación por familiar enfermo. Si ofreces algo debes cumplir. No esperes por otros.

Trabajo: Decisiones que debes pensar bien con tu compañero. Evita actuar precipitadamente.

Salud: Estrés.

Amor: Avanza todo lo detenido. Pendiente con esa persona que está detrás de ti. Muchos mimos.

Parejas: Días muy amorosos. Conversaciones que no se concreta. La vida te da sorpresa en el amor.

Solteros: Te vas de un sitio ya que perdiste mucho. Utiliza tu intuición. Vencerás Logros y dinero.

Mujer: Sentirás que el amor se escapa de tus manos. Mucha carga para ti. Herencia que llega inesperada.

Hombre: Delante logros en todo lo relacionado a negocios. Relación en la que te sientes extraño.

Consejo: Perdonar te hace libre.

Libra

Palabra clave: Atención.

Número de suerte: 230

Algo con laboratorio de medicinas que todo sale bien. Haces chequeo médico. Nuevas estrategias en un negocio. Pon los documentos en orden por un viaje o de una empresa. Haz las cosas con calma. Decisiones de cuidado. Compartes más con un familiar. Intranquilidad por un familiar.

Trabajo: La energía de la victoria está de tu lado. Remodelaciones en tu oficina. No compares a nadie.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Te sientes atrapado (a) en tu casa. Llega alguien que no esperabas y te cambia la vida.

Parejas: Movimientos cambios del destino. Debes callar lo que sabes. Suerte en el azar.

Solteros: Matrimonios o uniones. Embarazo. No te sientes atrapado afectivamente. Viajes por negocios.

Mujer: Debes utilizar tu intuición con personas amigos que están a tu lado. Asistes a una inauguración.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Hombre que te busca para ofrecerte algo de un empleo.

Consejo: Leer salmo 17.

Escorpio

Palabra clave: Compresión.

Número de suerte: 737

Te conectas con tu yo interno. Inicias nuevas tareas. Cambio en lo que vas hacer que no esperabas. Te ofrecen un empleo en sitio de muchas tiendas. Cambio en una dirección. Tu pareja te pide que analices lo que te ofrece. Necesitas despejar tu mente. Valora el trabajo de otros. Bendiciones.

Trabajo: firmeza en todo lo económico. Todo lo que inicias es con buen pie. El dinero llega a tus manos y tomarás la decisión de invertirlo.

Salud: Estabilidad.

Amor: Conquistas que te hacen vivir momentos plenos. Viaje a sitio de mucho frío. Alegría felicidad.

Parejas: Estas pendientes por la decisión de otro. Cambios inesperados y positivos. Felicidad.

Solteros: te favorece viaje por trabajo. Te dedican una canción que te emociona. Dejas la soledad.

Mujer: Controla los gastos. Alegrías por hermana que mejora la salud. Algo con pasaporte.

Hombre: Alguien querido se aleja de tu vida. Emociones. Conquista inesperada.

Consejo: Leer salmo 27.

Sagitario

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 417

Cambios positivos. No te quedes detenido (a) en un lugar. Caminos abiertos. Asistes a una iglesia. Te sientes muy cansado (a) de lo que haces o la rutina. Se concreta un sueño. Invitación a comer. Vive la vida disfruta. Ayudas a una hermana con problemas de salud. Inicias estudios.

Trabajo: Nuevas oportunidades. Movimiento en lo que estabas esperando. Inicio de un nuevo empleo.

Salud: Jaqueca.

Amor: Estás pensando en alejarte. Llegará algo que genera el equilibrio en tu vida. Te vas de un sitio con mucha tristeza.

Parejas: Te vas de un sitio para algo mejor. Estás en busca de un cambio de vida. Nuevas amistades.

Solteros: Te enfrentas a una persona de carácter fuerte y lo vences. Te entregan algo que es tuyo.

Mujer: Muchas bendiciones. Aprovecha la oportunidad que te da la vida. Se activa la abundancia.

Hombre: Todo cambio es para mejor. Debes dejar las ataduras. Deja de sufrir por otros.

Consejo: Leer salmo 54.

Capricornio

Palabra clave: Relación.

Número de suerte: 488

Día de muchos apuros. Ten paciencia en lo que dices o haces. Aléjate de personas conflictivas. Vas a un sitio donde buscas tranquilidad. Deseo de decirle a cada quien su verdad. Se honesto (a) con la persona que está a tu lado. Un nuevo futuro. Le pides opinión a alguien querido. Se responsable.

Trabajo: Prosperidad. Triunfos y logros en la parte económica o cambios laborales que te favorece.

Salud: Desequilibrio emocional.

Amor: Deja la tristeza lo que se fue se fue. Todo lo que estaba detenido da sus nuevos inicios.

Parejas: Cuidado con las mentiras. La inmadurez en el amor no te deja tomar decisiones.

Solteros: Debes ser perseverante en lo que quieres. No te niegues a lo que viene. Deja el odio.

Mujer: Olvidas un amor. Lo malo que se hace se devuelve cuidado. Vencerás.

Hombre: Hecho curioso en un evento. Buenas noticias. Cambios en tu vida después de una entrevista.

Consejo: Leer salmo 07.

Acuario

Palabra clave: Desafíos.

Número de suerte: 502

No pierdas las oportunidades. Día de buenas energías. Solicitas un crédito que te aprueban. Estarás practicando algo para hacer las cosas. Nuevas proyecciones en tus metas. Te ofrecen un nuevo empleo. Vences las dificultades. Triunfo y logros en lo profesional que activa lo económico.

Trabajo: Algo perdido que recuperas. Ten fe en lo que haces. Deja la tristeza a un lado. Compañero del pasado que llega.

Salud: Relax.

Amor: El tiempo lo cura todo. Buscas alejarte de un lugar donde te sientes mal. Ten decisión propia.

Parejas: Querencias. Firmas importante que logras. Uniones y alegrías. Ten fuerza en lo espiritual. Soluciones.

Solteros: El amor llega a tu vida. Deja los miedos y las angustias si no enfrentas los problemas.

Mujer: El amor se fue. El afecto de una persona te confunde. Estará contigo un hombre de poder.

Hombre: Deja el pasado. Ofrecimiento que debes aprovechar. Harás un juicio cuidado con tus decisiones.

Consejo: Solo dios búscalo.

Piscis

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 337

Escuchas opiniones. Te adaptas a nuevas situaciones. Cambio de look. Dejas a una persona hablando solo. Pon orden en tu vida y lo que vas hacer. Lo que es tuyo llega. Cada cosas en su lugar. Necesitas arreglar los documentos para un viaje. Nuevas ideas para iniciar un negocio.

Trabajo: Cobras un dinero esperado. Tienes el poder en tus manos. Las buenas energías te acompañan.

Salud: Malestar en el cuello.

Amor: Armonía y equilibrio en lo que quieres. Tendrás pruebas de una traición. Utilizas tu intuición.

Parejas: Sueños que se hacen realidad. Tendrás una ilusión amorosa. Deja el deseo de vengarte.

Solteros: Deja los miedos. Adelante en lo que quieres. Recibes el pago de un negocio.

Mujer: Tendrás que ver que te conviene el perdón o el olvido. Te dedicas a tu profesión.

Hombre: Asume tu responsabilidad. Alguien del extranjero que te busca. Satisfacciones personales.

Consejo: Leer salmo 27.

