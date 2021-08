Comerciantes reportan falla en el sistema eléctrico en el centro de Maturín

Desde las 7:00 de la mañana, comerciantes del centro de Maturín, denunciaron una falla en el sistema eléctrico, la cual ha persistido en el transcurso del día, según lo publicado en la cuenta de facebook de la emisora Azúkar 100.5.

Los comerciantes señalaron que esta situación se genera constantemente en esta zona, pues el tendido eléctrico y los transformadores que están en el lugar se encuentran casi dañados, por lo que piden a la Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec), solucionar esta falla.

“Esta situación afecta las ventas, ya que si no hay luz no contamos con los puntos ni el sistema de Biopago, los clientes se van y no llevan la mercancía, esta falla se presenta a diario, y los que se ven más afectados son los negocios que expenden alimentos, como las panaderías, se les pueden quemar las neveras”, expresó el comerciante Neisli Torres.